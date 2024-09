« Nous ne testons pas assez » : de nouveaux cas de grippe aviaire aux États-Unis attisent les craintes d’une mauvaise réponse | Actualités américaines

Après que trois autres troupeaux de la vallée centrale de Californie ont été testés positifs à la grippe aviaire, des questions ont été soulevées quant à savoir si l’étendue réelle de l’épidémie aux États-Unis est beaucoup plus large que ce que l’on pensait, compte tenu d’une biosécurité inadéquate ou inexistante et d’un manque persistant de tests.

Les nouveaux cas, révélés par les responsables du ministère américain de l’Agriculture (USDA), portent le total en Californie à huit troupeaux touchés découverts ce mois-ci.

« Nous ne faisons pas assez de tests », a déclaré Meghan Davis, professeure agrégée à l’école de santé publique Bloomberg de l’université Johns Hopkins. « Le manque de tests a été l’une des choses les plus surprenantes pour moi, en ce qui concerne l’évolution de la réponse à cette épidémie. »

La Californie est le 14e État à annoncer des cas de grippe H5N1 chez des vaches laitières depuis que l’épidémie a été identifiée pour la première fois en mars. Le Nouveau-Mexique et le Michigan ont également récemment annoncé de nouveaux cas dans des troupeaux laitiers.

Pourtant, plusieurs États et localités ont a résisté aux tests – parmi les animaux et les humains.

Dans le Missouri, le premier patient testé positif sans aucun contact connu avec des animaux a vu un de ses contacts proches tomber malade au même moment – ​​mais ce contact n’a pas été testé pour la grippe et n’a pas subi de test sanguin pour vérifier la présence d’anticorps H5N1.

Au Colorado, neuf cas ont été découverts en juillet parmi 109 travailleurs du secteur avicole qui ont signalé des symptômes et consenti à se faire tester – seulement une fraction des 663 travailleurs qui ont été exposés à des poulets positifs au virus H5N1, selon une étude récente. rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.

La persistance de faibles niveaux de tests, même parmi les travailleurs ayant été exposés au virus, souligne les limites des agences fédérales dans la réponse aux épidémies.

Les experts craignent que le virus soit beaucoup plus répandu que ce qui est rapporté – et chaque nouveau cas découvert chez un animal augmente le risque que davantage de personnes tombent malades.

En Californie, les fermes proches des troupeaux touchés procéderont à des échantillonnages de lait en vrac, a déclaré jeudi Eric Deeble, sous-secrétaire adjoint aux programmes de marketing et de réglementation de l’USDA.

Les analyses de lait en vrac peuvent révéler des cas parmi des vaches qui semblent en bonne santé. Après que le Colorado a rendu obligatoire ce type de test, les autorités ont découvert des cas positifs dans 11 autres troupeaux.

« Ce serait vraiment formidable de voir l’USDA intervenir avec des recommandations très fortes » concernant des efforts tels que les tests de lait en vrac, a déclaré Davis.

Les autorités américaines ont envisagé des mandats de tests massifs « depuis le premier jour » mais ne les ont pas instaurés, a déclaré Deeble lors d’un appel le mois dernier. Il a déclaré que les succès du Colorado étaient « probablement uniques au Colorado, et qu’une extrapolation au reste du pays n’est pas entièrement appropriée ».

« Tout tester, c’est beaucoup », a déclaré Steve Grube, médecin-chef du centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, lors d’un briefing en août.

L’USDA exige des tests H5N1 uniquement pour les vaches laitières en lactation se déplaçant d’un État à l’autre.

Deeble a ajouté qu’il avait un « haut degré de confiance » dans le fait que les tests existants captaient avec précision le statut des animaux se déplaçant entre les États, même si les déplacements à l’intérieur des États ne faisaient pas l’objet d’une surveillance aussi étroite. Malgré tout, il a déclaré : « J’ai le sentiment que la réponse est adéquate. »

On ne sait pas exactement comment le virus H5N1 est arrivé en Californie. Les cas pourraient être dus à une défaillance des tests interétatiques, ou le virus aurait pu commencer à circuler avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en avril, ou le virus aurait pu se propager des vaches aux animaux sauvages, puis de nouveau aux vaches en Californie – ou encore des personnes et des équipements contaminés, comme des camions, pourraient avoir joué un rôle.

Un rapport de l’USDA publié en juin a révélé que le virus se propage très probablement par l’activité humaine via des véhicules de transport qui ne sont pas décontaminés entre les troupeaux, les pratiques d’élevage et de traite, ou via des vêtements et des équipements contaminés.

D’autres manquements à la biosécurité peuvent inclure des opérations laitières en plein air et des pratiques telles que le lavage des stalles des vaches avec de l’eau réutilisée provenant de lagunes qui peuvent avoir été contaminées par d’autres vaches et des animaux sauvages. Les grandes laiteries envoient également fréquemment des veaux dans «ranchs de veaux« où des milliers de jeunes vaches de différents États peuvent être élevées ensemble puis renvoyées chez elles ou dans d’autres fermes.

Le séquençage des échantillons des trois premiers troupeaux californiens révèle que le virus est étroitement lié à la souche circulant parmi les vaches laitières dans d’autres États, a déclaré Deeble jeudi – indiquant que les infections n’ont pas été causées par un nouvel événement de débordement de la souche de grippe aviaire qui circule parmi les oiseaux sauvages en Amérique du Nord depuis 2022.

La souche découverte chez les vaches s’est également transmise à d’autres animaux, notamment les oiseaux sauvages et domestiques, les chats et les souris, qui pourraient ensuite infecter d’autres animaux avec le virus adapté aux bovins.

Les vaccins contre le virus H5N1 destinés aux vaches sont actuellement en phase de test, et les vaccins destinés aux humains sortent actuellement des chaînes de production, même s’ils n’ont pas encore été autorisés à l’usage.

Aucun cas humain n’a été signalé en Californie et l’État a émis une alerte sanitaire Les fournisseurs doivent être attentifs aux éventuels cas de H5N1 chez les personnes. Aucun troupeau de volaille n’a été touché par cette épidémie, a déclaré l’État dans un communiqué. déclaration.

En juin, la grippe aviaire a été détecté dans les eaux usées de San Francisco, mais la source n’était pas claire.

La Californie est le premier producteur laitier du pays, responsable de 20 % de l’approvisionnement en lait américain, et une épidémie généralisée pourrait avoir des conséquences importantes. effets économiques pour les agriculteurs – en particulier si le virus circule longtemps.

« Il est extrêmement important de réfléchir à la protection des travailleurs et de les guider », a déclaré M. Davis. « Mettre en place les mesures dès maintenant serait la manière la plus proactive de procéder et serait conforme à nos principes de gestion des épidémies, qui consistent à être aussi agressifs que possible dans le domaine de la détection et de la réponse précoces. »

Les travailleurs agricoles sont les plus exposés au risque de contracter le virus en contactant des animaux malades. Et si leurs maladies – et celles des animaux dont ils s’occupent – ​​passent inaperçues, cela pourrait créer de nouveaux risques pour les autres, a déclaré M. Davis.

« Si cela était rendu public, nous ne savons pas ce que nous verrions. »