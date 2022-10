Nous ne soutenons pas les entreprises qui utilisent des compensations carbone

Zachary Bogue, co-gérant de Data Collective LLC, prend la parole lors de la conférence Future of Innovation: Spotlight on Artificial Intelligence à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 22 juin 2017. On estime que le marché des technologies d’intelligence artificielle génère davantage plus de 60 milliards de dollars en gains de productivité pour les entreprises américaines chaque année.

La société de capital-risque de la Silicon Valley DCVC investit dans toutes sortes d’entreprises de technologie climatique, y compris l’énergie géothermique, l’imagerie aérienne du méthane, les réacteurs à fission nucléaire avancés, les tissus fabriqués à partir de mycélium, la technologie de filtration des eaux usées – pour n’en nommer que quelques-unes.

Mais il existe une catégorie du paysage des technologies climatiques qui Zachary Boguéun co-fondateur de DCVC n’investit pas dans : Compensations carbone.

“Nous ne souscrivons vraiment pas ou n’aimons pas voir les entreprises qui utilisent des compensations carbone”, a déclaré Bogue à CNBC dans une interview fin septembre dans une interview au bureau de Palo Alto. “Nous ne regardons pas les entreprises qui ont besoin d’utiliser des compensations carbone pour faire fonctionner leur modèle commercial.”

UN compensation carbone est un certificat ou un bon qu’une entreprise ou une organisation achète et qui représente la réduction d’une tonne métrique, ou 2 205 livres, d’émissions de dioxyde de carbone. Si une entreprise ou une organisation n’est pas en mesure d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre dans ses opérations, elle peut acheter une compensation carbone pour compenser ses émissions.

“Il y a eu des études là-bas que jusqu’à 90% des compensations carbone sont complètement inefficaces – n’ont eu aucun impact – ce qui est une tragédie de notre époque, car les grandes entreprises du Fortune 500 paient des millions de dollars pour ces compensations carbone, et continuent à émettre entre-temps”, a déclaré Bogue à CNBC. “Et ces compensations n’ont en fait aucun impact.”

L’efficacité d’une compensation carbone est une question controversée, mais au moins un livre blanc publié en avril 2021 par l’organisation finlandaise à but non lucratif et startup Compenser ont constaté que 90 % des projets de captage du carbone étaient inefficaces. Compensate a à la fois une branche de défense des intérêts à but non lucratif et une entreprise qui vend ce qu’elle considère être des compensations carbone de haute qualité. Pour le livre blanc, Compensate a analysé plus de 100 compensations carbone basées sur la nature certifiées par des vérificateurs tiers dans l’espace.

Parmi les compensations de carbone que Compensate considérait comme un échec, 52 % étaient coupables de ce que Compensate appelait « l’additionnalité » – par exemple, des crédits de compensation vendus pour protéger des arbres qui ne risquaient jamais d’être abattus. Un autre 16% des projets Compensate analysés ont été considérés comme un échec parce que leur permanence était considérée en danger. Par exemple, les projets de restauration côtière des mangroves au Bangladesh ont été compromis lorsque les inondations ont dévasté le pays, a déclaré Compensate.

De même, a déclaré Bogue à propos des projets locaux en Californie.

“Il y avait des forêts au nord d’ici qui faisaient l’objet de compensations carbone où quelqu’un a payé des millions de dollars pour ne pas abattre la forêt et – que ce soit légitime ou non, nous pouvons laisser cela de côté – parce que ces forêts ont brûlé”, a déclaré Bogue. . “Donc, ils ont en fait libéré le carbone que l’entreprise payait pour ne pas avoir libéré et que l’entreprise a émis.”

DCVC n’investit pas dans les entreprises qui utilisent des compensations carbone en ce moment, mais ce n’est pas une mise en accusation contre l’idée.

“Pour être clair, je veux qu’ils existent”, a déclaré Bogue à CNBC. “Je veux qu’il y ait une taxe carbone, je veux des crédits carbone, des compensations carbone.”

Mais il n’y a pas assez de transparence ou de responsabilité dans l’industrie, a déclaré Bogue. Pour défendre correctement l’industrie, il faudrait une agence semblable à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, selon Bogue.

“Il y a un processus très défini et rigoureux que vous devez suivre pour prendre une molécule depuis sa découverte jusqu’à ce que vous la dosiez à un humain : vous devez prouver qu’elle est efficace, vous devez prouver qu’elle n’est pas toxique”, a déclaré Bogue. . “Je dirais que l’impératif de réduction du CO2 est aussi important pour la santé humaine que l’introduction de petites molécules dans notre corps. Point final.”

Jusque-là, l’industrie est trop incertaine pour être un endroit sûr pour l’argent que DCVC investit au nom de ses commanditaires, qui sont comme les dotations universitaires et les hôpitaux.

“Il doit être rigoureux, et des pommes avec des pommes et, et vérifiable et documentable”, a déclaré Bogue. “Ce n’est tout simplement pas où il en est aujourd’hui. C’est là que nous devons aller, mais c’est aussi pourquoi ne pensez pas que c’est investissable.”