Un médecin australien spécialisé dans les maladies infectieuses a rejeté les appels demandant au pays de déployer un programme de vaccination contre le Covid-19 plus rapidement que prévu, arguant que l’Australie se trouve dans une position différente de celle des autres pays.

«Nous devons nous assurer que la procédure régulière est suivie afin que nous soyons absolument sûrs que c’est la bonne chose à faire, d’utiliser ces vaccins, et ils sont aussi sûrs et efficaces qu’ils en ont l’air». Le Dr Paul Griffin – qui travaille en tant que directeur des maladies infectieuses chez Mater Health Services dans le Queensland – a déclaré mercredi à Sky News Australia.

Griffin a expliqué que l’Australie doit ensuite appliquer ses propres vaccins «Processus réglementaires» pour s’assurer que les données actuelles s’appliquent à la population australienne comme elle l’a fait aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

«Nous ne voulons certainement pas nous précipiter», Griffin a déclaré, ajoutant que bien que Covid-19 soit un problème en Australie comme partout ailleurs,

Nous ne sommes rien comme la plupart des autres pays du monde.

« Donc en réalité, je pense qu’il est important que nous suivions ces processus et que nous ne précipitions pas cette partie, » dit le médecin, concluant que l’effort ne doit pas compromettre « L’un de nos freins et contrepoids habituels. »

Aussi sur rt.com Le verrouillage du coronavirus en Australie a empêché 400 décès dus à d’autres maladies – étude

L’Australie devrait commencer à vacciner sa population contre Covid-19 début mars – des mois derrière les autres pays occidentaux – après avoir avancé la date de deux semaines.

Par rapport à d’autres pays occidentaux, l’Australie a eu très peu de cas de Covid-19. Seuls 28 536 cas et 909 décès ont été confirmés, la majorité des cas étant enregistrés à Melbourne et dans l’État plus large de Victoria.

En comparaison, les États-Unis – le pays le plus touché au monde – ont enregistré plus de 21 millions de cas et 357 000 décès. L’Inde, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni suivent la liste avec des millions de cas, avec de nombreux autres cas enregistrés par centaines de milliers.

Aussi sur rt.com Le verrouillage de style totalitaire de l’Australie a créé un précédent que d’autres pays pourraient être tentés de suivre

Depuis le début de la pandémie, l’Australie a mis en œuvre des procédures strictes de verrouillage et de quarantaine, verrouillant les États, fermant ses frontières et réprimant les voyages inutiles – permettant au pays de connaître un niveau de normalité qui n’a jamais été vu ailleurs en 2020.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!