"Nous ne sommes pas seulement des co-stars": Deepika Padukone sur sa collaboration avec SRK

Deepika Padukone a parlé de faire partie de Jawan et a partagé son expérience de travail avec Shah Rukh Khan et à quel point c’était spécial en raison du lien qu’ils partagent. Deepika a révélé qu’elle tournait pour Projet K à Hyderabad lorsque SRK et Atlee l’ont rencontrée et lui ont expliqué son rôle dans le film. Elle a déclaré que la longueur de son personnage n’avait pas d’importance, mais que l’impact de son rôle était énorme. « Je tournais pour Projet K à Hyderabad, et tous deux sont descendus en avion et sont venus me voir, et ils m’ont raconté toute l’histoire. Et m’a parlé de cette partie très importante d’Aishwarya et pour moi, il ne s’agissait pas de la durée du rôle mais de l’impact que ce personnage allait avoir sur l’ensemble du film. »

« Donc pour moi, c’était double. Premièrement, tout le monde connaît mon amour pour lui (SRK), mais aussi le film était tellement spécial que n’importe quel acteur, pas seulement moi, s’il avait offert ce rôle, aurait dit oui parce que il s’agissait de la vision et nous avons tous investi dans cette vision. Pour moi, il s’agissait de l’histoire que nous racontons, de l’impact que ce film va avoir sur ce public incroyable. À propos de notre travail avec SRK, elle a déclaré : « Quand Shah Rukh et moi travaillons ensemble, nous ne sommes pas seulement des co-stars, ce n’est pas formel, il y a juste beaucoup d’amour et c’est ce qui transparaît toujours dans notre travail. » Atlee a également parlé de leur alchimie dans le film. Shah Rukh a ajouté que l’idée d’approcher Deepika pour Aishwarya à Jawan lui est venue pendant qu’elle tournait. PathaanBesharam Rang. SRK a dit qu’il était assis et lui a demandé si elle était prête à jouer le rôle d’une mère. « Deepika a prouvé qu’elle était une actrice de grande taille, une actrice de grande taille véritablement. »

Bien que Nayanthara n’ait pas pu assister à la conférence de presse de Jawan, elle a envoyé un message vidéo à sa place. Elle a exprimé son désir d’être présente devant les médias. Elle a exprimé sa gratitude pour l’effusion d’amour et de soutien, affirmant que cela signifiait tout pour elle. Elle a également félicité Shah Rukh Khan et loué son énergie.

Shah Rukh a également déclaré lors de la conférence de presse : « C’est une fête. Nous avons rarement la chance de vivre avec un film pendant des années. Le tournage de Jawan dure depuis quatre ans en raison de Covid et des contraintes de temps. Il y a eu beaucoup de » Les gens impliqués dans ce film, en particulier les gens du Sud qui sont venus s’installer à Mumbai et qui vivent à Mumbai depuis quatre ans et travaillent jour et nuit pour ce film, qui est le travail le plus dur jamais réalisé. «

Lors de l’événement, le roi Khan a confirmé la date et dissipé toutes les spéculations. Il a déclaré : « Nous avons commencé le 26 janvier, jour de la République (avec Pathaan), puis à Janmashtami nous avons libéré Jawan, maintenant le Nouvel An et Noël approchent, nous allons libérer Dunky.Je maintiens l’intégration nationale. Quoi qu’il en soit, quand mon film sort, c’est l’Aïd. » Réalisé par Hirani, le film met également en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal.

Dunky marque la première collaboration du Chak De Inde acteur avec 3 idiots le célèbre réalisateur Hirani et Rose l’acteur Taapsee. Les acteurs Vicky Kaushal et Dharmendra jouent également un rôle important dans le film.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)