À Noël, Christa Gillette pourrait être sans abri. Encore.

La secrétaire juridique de 60 ans et son chien d’assistance de 16 mois, Shepherd, sont enfermés depuis avril dans un hôtel de San Francisco, un refuge sûr au milieu d’une pandémie mortelle.

Pour Gillette, qui a connu l’itinérance de temps en temps depuis 2004 après un conflit de violence domestique, sa propre chambre couleur pêche était une « aubaine » pour éviter le virus.

«J’ai enfin pu me reposer un peu», dit-elle.

Depuis près d’un an, San Francisco, comme de nombreuses villes des États-Unis, héberge des personnes sans domicile fixe dans des motels et des hôtels.avec des fonctionnaires de l’argentreçu de la loi sur le coronavirus, l’aide, les secours et la sécurité économique. La mesure fédérale adoptée en mars a alloué 150 milliards de dollars d’aide directe aux municipalités pour les dépenses engagées en raison de l’urgence de santé publique et 4 milliards de dollars supplémentaires à l’échelle nationale pour abriter les sans-abri.

Maintenant que la date limite fédérale pour dépenser l’argent de la Loi CARES expire le 31 décembre et au milieu des plaintes croissantes concernant les programmes d’abris hôteliers coûteux, de nombreux responsables municipaux envisagent de remettre les sans-abri dans la rue ou dans des abris bondés, tout comme le la pandémie atteint de nouveaux records mortels. Près de la moitié d’entre eux – environ 40% – sont noirs et présentent déjà un risque plus élevé de mourir du coronavirus.

«Ils nous disent que nous devons être prêts à partir d’ici le 21 décembre. Les gens de l’hôtel ont été si gentils et si gentils avec moi, j’ai peur de savoir où nous pourrions finir par la suite», a déclaré Gillette, qui est noire et Elle ne quitte l’hôtel qu’avec parcimonie, comme lorsqu’elle est allée enterrer son neveu décédé des suites d’un COVID à l’âge de 40 ans.

Gillette a déclaré que l’une des choses qu’elle appréciait le plus est d’avoir des draps propres et chauds, régulièrement changés par le personnel de ménage – loin du trottoir pluvieux sur lequel elle et son chien dormaient avant qu’une chambre d’hôtel ne soit attribuée.

On a également demandé aux sans-abri d’autres villes de trouver un autre abri.

À Fort Lauderdale, en Floride, certains sans-abri ont refusé de partir après que des responsables de la ville ont déclaré qu’ils devaient quitter le Rodeway Inn and Suites et d’autres hôtels. À Aurora, les autorités du Colorado ont mis fin à son programme de motel et ont dit aux résidents dans le besoin d’aller dans des refuges. Au Minnesota,la menace d’expulser 50 personnes sans-abri d’un hôtel de Bloomington a déclenché une manifestation après Thanksgiving.

Les experts du logement abordable soutiennent que les programmes d’abris hôteliers n’étaient qu’une solution miracle et que l’argent d’urgence aurait plutôt dû être consacré à des solutions de logement plus permanentes.

«C’était une énorme opportunité manquée», a déclaré Eugene Jones Jr., PDG de la Housing Authority d’Atlanta. «Le problème ne nécessitait pas simplement plus de dépenses, mais des dépenses meilleures et plus créatives.»

San Francisco supprime des milliers de sans-abri des chambres d’hôtel

À San Francisco, le maire de London Breed a été critiqué le mois dernier après avoir annoncé que plus de 2300 sans-abri séjournant dans des hôtels seraient transférés dans 30 jours.

Le financement du programme hôtelier Shelter-in-Place pendant une année complète coûte 178 millions de dollars.

«Notre programme hôtelier a toujours été temporaire», a déclaré Breed à l’époque. Elle a assuré que personne ne se retrouverait dans la rue lorsque le programme s’est arrêté à la fin de décembre.

L’annonce, cependant, n’a pas expliqué où ni comment les clients seraient relogés. Les défenseurs du logement et les dirigeants progressistes du conseil de surveillance de San Francisco ont été repoussés, appelant les promesses du mairetrouver un nouvel abri impossible aux sans-abri en raison de la pénurie chronique de logements abordables et de la pénurie de logements de transition dans la ville. En réponse, le maire s’est engagé à ralentir la fermeture des hôtels.

«Les habitants de San Francisco attendent en moyenne 20 ans pour un placement dans un logement; ils ont besoin d’un numéro de sécurité sociale et d’une pièce d’identité», a déclaré Brian Edwards, de la Coalition on Homelessness, une organisation politique et de défense qui lutte pour la justice en matière de logement et les droits de l’homme. « Où les gens vont-ils obtenir cela dans 30 jours? »

Le Department of Homelessness and Supportive Housing (HSH) de San Francisco, l’agence locale chargée de garder le stock d’unités disponibles et de traiter les demandes, a déclaré qu’il serait difficile de reloger les clients, citant une réduction du personnel pour effectuer les admissions et la fermeture des bureaux gouvernementaux pour les services en personne. .

Pendant ce temps, les experts de la santé des Centers for Disease Control and Prevention ont continué à décourager les autorités de loger les sans-abri dans de grands abris au milieu d’un besoin permanent de distanciation sociale.

Un vote mardi pourrait retarder la date limite de relocalisation des sans-abri jusqu’en février.

Pour Tyree Leslie, 51 ans, un enseignant qui travaille avec des élèves recevant des services d’éducation spécialisée, avoir une chambre d’hôtel l’a aidé à prioriser sa santé mentale.

Leslie a décoré le mur rose bébé rayé avec un signe fait maison qui lisent «ACCUEIL» en lettres majuscules bleues et jaunes.

«La plupart des hommes afro-américains ne parviennent pas à se concentrer sur nous-mêmes», a déclaré Leslie, qui vit le sans-abrisme pour la première fois de sa vie. « J’utilise ce temps pour mettre mes soins personnels en premier. »

Nicholas Garrett, 41 ans, est sans abri depuis plus d’un an après une rupture et une blessure au cou liée au travail. Il a dit qu’il avait dormi dans une tente avant d’emménager dans sa chambre d’hôtel financée par l’État.

«Je ne sais pas ce que nous ferions s’ils nous prenaient des chambres d’hôtel maintenant», a-t-il déclaré. « Nous sommes tellement nombreux à avoir fait tellement de progrès. »

Le superviseur de San Francisco, Dean Preston, a dirigé la charge, exhortant la ville à maintenir et à étendre le programme hôtelier. Il a déclaré que le manque de soutien public découle « d’une vision classiste et souvent raciste des personnes qui ont été mises de côté et marginalisées dans un système capitaliste qui a généré une indisponibilité totale pour la plupart des habitants des grandes villes ».

«Une fois que les gens sont dans un hôtel, ils ne devraient jamais avoir à retourner dans la rue», a déclaré Preston.

Certains résidents se plaignent des programmes d’aide aux sans-abri

À Anchorage, en Alaska, les autorités ont commencé à utiliser un mélange d’abris et d’hôtels pour héberger les sans-abri lorsque le virus a éclaté pour la première fois. Cet automne, le nombre d’infections au COVID-19 liées au refuge pour sans-abri Brother Francis a suscité l’arrivée d’épidémiologistes et d’une équipe de recherche de contacts des CDC.

Mais lorsque l’Assemblée d’Anchorage a annoncé qu’elle achèterait trois bâtiments hôteliers pour loger les sans-abri en utilisant un financement de 12,5 millions de dollars de la Loi CARES, de nombreux résidents ont repoussé, affirmant que les nouvelles propriétés réduiraient la valeur des propriétés et augmenteraient la criminalité.

Des centaines de personnes ont protesté et certaines ont déposé des plaintes auprès du bureau de l’inspecteur général du département américain du Trésor à Washington, provoquant une audition publique et plusieurs réunions entre des responsables locaux et fédéraux pour déterminer l’utilisation appropriée de l’argent de relance.

« Pour être honnête, nous avons été choqués de considérer que nous avions cette idée basée sur ce que faisaient d’autres grandes villes », a déclaré le président de l’Assemblée d’Anchorage, Felix Rivera. « Mais nous avons compris que cette mesure audacieuse pouvait sauver de nombreuses vies. »

La Coalition d’Anchorage pour mettre fin au sans-abrisme a découvert que 7900 des 290 000 résidents de la ville avaient demandé une forme d’aide en raison du sans-abrisme en 2019. Les résidents autochtones d’Alaska représentent près de la moitié de la population des sans-abri de la ville.

En fin de compte, le gouvernement fédéral a acquiescé, ordonnant à la ville d’Anchorage d’acheter les bâtiments et d’avoir les abris opérationnel d’ici la fin de l’année conformément à la date limite du Congrès. S’ils ne pouvaient pas déplacer les sans-abri dans ces propriétés avant la fin de l’année, les responsables fédéraux ont déclaré qu’ils pourraient dépenser les fonds de CARES sur la paie des premiers répondants et utiliser les fonds généraux de la ville pour acheter les propriétés.

Rivera a déclaré que le plan était d’ouvrir le programme de logement d’ici la fin de l’année.

New York débat de ce qu’il faut faire avec les sans-abri

À New York, le maire Bill de Blasio a déclaré qu’il déplacerait les sans-abri logés dans des hôtels pendant la pandémie vers des abris en partie parce que les habitants se plaignaient de problèmes de qualité de vie.

Pour les riches résidents de New York de l’Upper West Side, les sans-abri assis à l’extérieur de l’hôtel haut de gamme de Lucerne étaient un motif de poursuites judiciaires. Les plaintes portaient sur le flânerie, la miction publique et la mendicité. Un groupe Facebook de 15000 personnes s’est rapidement rempli de messages décrivant les hommes comme des ordures, des racailles et des voyous. La majorité des hommes hébergés au Lucerne sont noirs.

«Quelqu’un doit envoyer le contrôle des animaux», a écrit un utilisateur de Facebook.

Sonna un autre: « Ils doivent arroser la saleté. »

Joshua Goldfein, avocat de la Legal Aid Society, a déclaré que les critiques concernant le programme des abris hôteliers reflétaient un « racisme flagrant ».

Randy Mastro, ancien maire adjoint de Rudolph W. Giuliani qui représente les locataires poursuivant le programme d’abris hôteliers,a déclaré que les chambres d’hôtel n’étaient censées être qu’une solution de logement temporaire.

À la veille de Thanksgiving, la Cour suprême de Manhattan a jugé que les hommes devraient quitter l’hôtel. Puis, lors d’un renversement de dernière minute début décembre, la division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York a prononcé un sursis provisoire, après que plusieurs hommes de Lucerne aient déposé une requête affirmant que cette décision « leur causerait un préjudice irréparable » et « perturberait leur santé mentale. et les programmes de rétablissement de la toxicomanie. »

«Cela témoigne de la réussite de ces 235 hommes, 54 ont fait la transition vers un logement permanent et 50 d’entre eux ont un emploi», a déclaré Michael Hiller, l’avocat représentant les résidents. «C’est l’occasion de passer le cap de l’itinérance».

Le Housing and Urban Development aux États-Unis estime que 78 000 personnes sont sans abri à New York, ce qui en fait l’épicentre de la population des sans-abri du pays. New York a reçu 331 millions de dollars de CARES pour les sans-abri de l’État.

Shams DaBaron, 59 ans, pionnier du hip-hop, documentariste et écrivain qui a connu l’itinérance de temps en temps depuis son vieillissement hors du système de placement familial de l’État, a contracté le COVID-19 dans un refuge avant d’être autorisé à emménager à l’hôtel de Lucerne. . Il a dit qu’il en était venu à considérer les hommes du Lucerne comme une famille et l’Upper West Side comme un foyer.

«Nous jouons à des jeux à l’étage, regardons des films», a déclaré DaBaron qui a également un travail de première ligne avec d’autres locataires d’hôtels ramassant des ordures dans le quartier.

DaBaron, qui est devenu un défenseur connu sous le nom de « Da Homeless Hero » à New York, a déclaré que la bataille juridique pour le retirer et d’autres de l’hôtel avait été traumatisante.

« Ils ne voulaient pas de nous d’où nous venons, ils ne veulent pas de nous ici et ils ne veulent pas de nous où nous allons », a déclaré DaBaron. « Il ne s’agit pas autant du sans-abrisme que des inégalités qui existent dans tous les tissus de la société. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette image. »