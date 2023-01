“Nous ne sommes pas là pour être populaires et pour que d’autres équipes nous aiment”: le manager de Newcastle, Eddie Howe

Eddie Howe a insisté sur le fait que Newcastle n’avait aucun intérêt à gagner des amis après avoir étouffé la candidature d’Arsenal pour être couronné champion de Premier League.

Les Magpies ont prolongé leur invincibilité dans toutes les compétitions avec un match nul et vierge contre le leader de la ligue Arsenal mardi, le patron des Gunners Mikel Arteta étant frustré par une décision de pénalité qui n’est pas tombée en sa faveur et une prétendue perte de temps par les visiteurs.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, était également ennuyé après que son équipe ait eu besoin d’un vainqueur à la 98e minute pour infliger la seule défaite de la saison à Newcastle jusqu’à présent, mais Howe était d’humeur provocante avant le match nul du troisième tour de la FA Cup samedi à Sheffield mercredi.

“Nous ne sommes pas ici pour être populaires et pour que les autres équipes nous aiment”, a déclaré le manager de Newcastle.

“Nous sommes ici pour concourir et pour concourir, nous devons tout donner pour essayer d’obtenir un résultat positif.”

Le joueur de 45 ans, largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes managers anglais du football, a ajouté: “Je n’ai aucun problème à dire cela. C’est notre travail et c’est ce que nous allons essayer et continuer à faire.”

Le tirage au sort de mardi a mis fin au record parfait d’Arsenal à domicile cette saison et certains rapports suggèrent que le ballon était en jeu pendant moins de 52 minutes sur les 90 prévues.

Des chiffres que l’ancien vice-président des Gunners, David Dein, a utilisés pour renforcer ses appels à ce que les arbitres ne soient plus en charge du chronométrage.

Un Howe sans vergogne a déclaré: «Selon la façon dont le jeu se déroule et où se trouve l’élan dans le jeu, vous devez être intelligent et intelligent et trouver un moyen d’obtenir un résultat positif pour votre équipe, et certainement je pense que cela a été vraiment un bon aspect de notre jeu cette année.

“Mais d’un autre côté, je pense que nous avons été très proactifs et avons essayé de garder le ballon en jeu dans la grande majorité de nos matchs.”

Howe, avec le soutien des propriétaires saoudiens de Newcastle, a guidé Newcastle vers la troisième place de la Premier League et les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Cela a laissé les fans fidèles du côté nord-est rêver du premier grand trophée national des Magpies en près de 70 ans.

Howe, qui n’a cédé aucun terrain en réponse à la diatribe de la ligne de touche d’Arteta, a déclaré: «Je dois être très fort à certains moments pour mon équipe, pour le club. Je n’ai aucun problème à le faire tant que je ne perds pas ma discipline et mon contrôle.

“Mais je dois certainement défendre ce en quoi je crois à certains moments.”

