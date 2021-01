«Faire respecter les normes» n’est pas exactement un autocollant de pare-chocs captivant, mais c’est une justification convaincante pour démettre immédiatement le président Donald Trump de ses fonctions.

Nous sommes une nation de lois. Nous sommes également une nation de normes, et ces normes sous-tendent notre démocratie. Sans eux, nos lois et nos institutions seraient insuffisantes pour protéger la république que nos Fondateurs nous ont léguée.

Depuis 1950, il y a eu plus de 200 coups d’État réussis dans le monde, non pas parce que ces pays avaient des lois anti-coup d’État faibles, mais plutôt parce qu’ils souffraient de normes démocratiques faibles.

Il n’est pas illégal pour un président de mentir sciemment et à plusieurs reprises au pays, même si la malhonnêteté régulière et étendue d’un président tourne en dérision la prise de décision démocratique.

Jusqu’à ce que le président Donald Trump passe son mandat à faire 30000 déclarations fausses et trompeuses, des normes fortes dictaient l’honnêteté. Rappelez-vous l’obsession républicaine pour l’ambassadrice Susan Rice, citant correctement une évaluation incorrecte de la communauté du renseignement sur les événements de Benghazi. En ce qui concerne le GOP, répéter sans le savoir une déclaration inexacte fournie par les agences de la branche exécutive était suffisamment flagrant pour la rendre inapte à devenir membre du cabinet du président.

Les normes sont aussi importantes que les lois

Le président Trump a affirmé à juste titre que la loi régissant les conflits d’intérêts le dispensait spécifiquement. L’importance de la norme contre les présidents utilisant leurs positions officielles pour s’enrichir a été exprimée par pas moins que le juge préféré de la Cour suprême du président Trump, Antonin Scalia, qui, en tant que fonctionnaire du ministère de la Justice, a écrit que «ce serait évidemment politique pour le président ou le vice-président de se livrer à une conduite interdite »par les règles sur les conflits d’intérêts,« qu’elles s’appliquent ou non techniquement ».

Pas de loi, norme forte.

Alors que la loi fédérale interdit aux candidats de recevoir quoi que ce soit de valeur d’un ressortissant étranger, aucune loi n’interdit à un président de demander à des puissances étrangères avec lesquelles les États-Unis sont en conflit d’intervenir en son nom aux élections américaines.

Avant que le président Trump ne supplie la Russie et la Chine, ainsi que l’Ukraine, de l’aide électorale, les normes contre un tel comportement étaient si fortes qu’aucun candidat n’aurait rêvé de faire de telles demandes.

Les avocats continuent de débattre de la question de savoir si le président ordonnant à un responsable électoral de l’État de «trouver 11 780 voix», le nombre dont il avait besoin pour changer le résultat en Géorgie, constitue un crime, mais la condamnation généralisée de la conversation par les républicains montre clairement qu’elle a violé une norme forte. . Aucune loi n’empêche un président d’utiliser un discours de haine, bien que jusqu’à Trump, les présidents ne le fassent pas.

Mais même les normes fortes s’érodent si elles ne sont pas appliquées.

Sénateur Jon Tester: Les membres du Congrès qui ont incité à l’émeute au Capitole doivent être tenus responsables

Lors de la destitution, les sénateurs républicains se sont cachés derrière des légalismes non pertinents. Leur argument selon lequel le comportement de Trump n’était pas criminel a modifié, peut-être de façon permanente, l’intention des fondateurs de définir les crimes et délits graves comme des motifs de révocation.

Lorsque le Sénat a disculpé Trump, il a rendu plus probable que lui-même et potentiellement les futurs présidents ignorent les normes qui permettent à notre démocratie de fonctionner. Et quel a été le résultat? Plus de la même chose, mais pire. Cette fois, le président a incité à la violence politique, conduisant à un homicide.

Trump conserve trop de pouvoir pour rester

Les républicains ont affirmé que Trump serait réprimandé par la destitution, même en l’absence de condamnation. Ils avaient tord. Au lieu de cela, Trump a été enhardi, et chaque sénateur qui a voté pour l’acquittement porte une certaine responsabilité dans l’attaque de Trump contre la démocratie, qui a abouti à la tentative de coup d’État de la semaine dernière.

Maintenant, ils soutiennent qu’il est trop tard pour agir, et en plus, cette fois, Trump a vraiment a appris sa leçon.

Il n’est pas trop tard pour appliquer les normes. Il n’est pas trop tard pour faire une déclaration claire et sans ambiguïté sur les limites du comportement présidentiel. Ne pas le faire pourrait nuire à la démocratie pour les décennies à venir.

Chemin bipartisan: Pence devrait menacer le 25e amendement et le Congrès devrait destituer pour purger la tache de Trump

Le président Trump a abusé de son bureau à des fins personnelles, semé la haine, menti à l’Amérique, tenté de subvertir le processus électoral et finalement incité à l’insurrection et à la violence. Il mérite d’être puni pour chacune de ces violations de l’ordre moral, même si ce ne sont pas des violations des lois pénales. Mais plus important encore, nous, le peuple, méritons la protection offerte par les normes qui garantissent notre démocratie – une protection que nous ne pouvons obtenir qu’en supprimant Trump, faisant ainsi respecter ces normes.

Si au lieu de cela, nous attendons simplement la semaine prochaine l’inauguration de Joe Biden, que diront les républicains si Trump utilise ses dernières minutes au pouvoir, agissant avec ses limites légales, pour pardonner aux mêmes insurrectionnels arrêtés pour avoir attaqué la capitale, érodant davantage les normes démocratiques?

Ensuite, il sera bien trop tard.

Mark Mellman, président du groupe Mellman et ancien président de l’Association américaine des consultants politiques, a aidé à élire 30 sénateurs, 12 gouverneurs et des dizaines de membres de la Chambre, et a été sondeur auprès des dirigeants démocrates du Sénat pendant plus de 20 ans. Suivez-le sur Twitter: @MarkMellman