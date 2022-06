M. Abiy est arrivé au pouvoir en 2018 à la suite de manifestations anti-gouvernementales menées par les Oromos, le groupe ethnique le plus important du pays, bien qu’historiquement marginalisé. Mais peu de temps après, les autorités ont commencé à réprimer leurs manifestations et ont arrêté des militants et des dirigeants oromo, dont certains s’étaient présentés comme de redoutables opposants à la vision de M. Abiy d’une Éthiopie plus centralisée.

Se sentant de plus en plus rejetés, de nombreux nationalistes oromo mécontents se sont tournés vers l’Armée de libération oromo et sa révolte contre le gouvernement fédéral, a déclaré William Davison, analyste principal de l’Éthiopie à l’International Crisis Group.

« Cela signifie que la rébellion a gagné en puissance, a plus d’armes et plus de membres », a déclaré M. Davison, « et cela a conduit à une augmentation de la violence et à un contrôle accru du territoire par l’OLA dans les zones rurales ».

Les autorités ont tenté à plusieurs reprises de maîtriser l’Armée de libération d’Oromo, mais le groupe a riposté – et la semaine dernière fait équipe avec un autre groupe rebelle menant des attaques dans la capitale de la région voisine de Gambella, alors que l’OLA attaquait deux grandes villes d’Oromia.

Ces opérations, a déclaré M. Davison, « visaient principalement à envoyer un message au gouvernement et à d’autres que l’OLA n’a pas été vaincue et qu’il s’agit d’une force avec laquelle il faut compter et, en fin de compte, avec laquelle il faut négocier ».