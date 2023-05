« Nous ne sommes pas des scientifiques fous » – Pourquoi l’Angleterre a gardé confiance en Zak Crawley pour l’été Ashes | Nouvelles du cricket

« Les gens pensent avec cette nouvelle façon de jouer – le Bazball, ou peu importe comment ils l’appellent – que nous sommes des scientifiques fous qui proposent toutes ces théories différentes. Ce n’est pas du tout le cas. Nous voulons libérer les gens, pas les déplacer dans des postes qu’ils n’ont jamais occupés auparavant. »

Rob Key a été interrogé pour savoir s’il avait été envisagé d’ouvrir le bâton avec Ben Stokes pour aider à faciliter le retour de Jonny Bairstow, en pleine forme, dans l’équipe de test. La réponse a été rapide. « Nous n’avons pas eu de discussions à ce sujet », a déclaré le directeur général du cricket masculin d’Angleterre. Sky Sports Nouvelles.

Stokes restera dans l’ordre du milieu et Zak Crawley et Ben Duckett continueront en tant qu’ouvreurs, avec Bairstow revenant en tant que gardien de guichet-batteur, à la place du très malchanceux Ben Foakes.

Deux ouvreurs familiers avec cette couchette – certes un, à Crawley, qui semble toujours sous le microscope – votre clé polyvalente au n ° 6 et un gantier au n ° 7. Pour tous les pionniers de la balle rouge en Angleterre au cours de la dernière année, cela la structure reste Test cricket 101.

Cela signifie que Crawley et Duckett dirigeront l’ordre des frappeurs de l’Angleterre pour le sixième test consécutif lorsqu’ils se promèneront à Lord’s pour le match de quatre jours avec l’Irlande cette semaine – les deux ayant d’abord été jumelés pour le balayage 3-0 au Pakistan en décembre avant de s’associer. à nouveau pour la série tirée au sort de février en Nouvelle-Zélande.

Mes échecs dans le cricket international sont dus au fait de me mettre trop de pression. C’est la seule raison. Chaque fois que j’y suis allé avec la bonne attitude, j’ai bien fait.

« Zak a eu des contributions gagnantes »

Key a poursuivi: « L’ouverture est une position de spécialiste et nous aimons ce partenariat car ils ont eu un impact sur les matchs. Même si Zak n’a pas le poids des courses, il a eu des contributions gagnantes.

« Nous aimons aussi leurs compétences complémentaires. Duckett est un gaucher plus court qui joue au carré du guichet. Il vous coupe et vous tire et renversera le spinner.

« Ensuite, vous avez un grand droitier à Zak qui aime jouer au sol et qui est bon sur la balle courte. Cela devient difficile à jouer.

[Being off] les médias sociaux m’aident à m’éloigner du parieur moyen et de ce qu’ils ont à dire, ce dont, bien sûr, je ne me soucie pas de toute façon. Je vois toujours les experts et les gens plus haut placés dans le cricket et je n’ai pas eu à lire les journaux pour savoir que ma place était sous surveillance.

« Il y a eu des moments cruciaux contre la Nouvelle-Zélande, sortir au bâton sous les projecteurs [in the day-night Test in Mount Maunganui earlier this year which England went on to win by 267 runs].

« Quand nous l’avons fait, nous étions 50 impairs pour aucun, 60 impairs pour deux. Quand la Nouvelle-Zélande l’a fait, ils étaient trois, quatre, cinq de moins.

« C’était un partenariat décisif [from Crawley and Duckett]. Cela ne se traduit pas par des statistiques et tout ça, mais cela nous aide à gagner des matchs de cricket. C’est ce que nous regardons. »

Les statistiques sont en fait une lecture agréable pour Duckett depuis son retour dans l’équipe de test au Pakistan après une absence de six ans. Il a commencé avec un siècle à Rawalpindi et a ajouté quatre cinquante depuis, avec sa moyenne lors de sa deuxième incarnation en tant que joueur du test d’Angleterre 56,44 sur cinq matches.

La cohérence n’est pas la clé pour Crawley, selon l’Angleterre

Pour Crawley, qui a disputé chacun des 18 derniers tests de l’Angleterre, les statistiques sont plus sombres.

Sa moyenne globale de test est de 27,60 sur 33 matchs avec trois cents, tandis que depuis son cent et demi-siècle dans le test de Rawalpindi contre le Pakistan, il n’a pas réussi à passer cinquante en huit manches. Il a disputé 16 manches sans cinquante après avoir marqué une tonne aux Antilles en mars 2022.

Crawley a marqué trois siècles et sept cinquante en 61 manches de test pour l’Angleterre





L’entraîneur anglais Brendon McCullum a déclaré l’été dernier que l’Angleterre ne s’attendait pas à de la constance de la part de Crawley – et ils ne l’ont certainement pas. Mais McCullum a ajouté, comme Key vient de le faire, que l’homme de Kent a la capacité de jouer des coups décisifs – et ils en ont eu certains.

Key a noté le mont Maunganui sous les projecteurs, mais il y avait aussi Rawalpindi, où les 122 balles de Crawley sur 111 ont aidé l’Angleterre à dépasser les 500 balles le jour de l’ouverture, leur donnant le temps de remporter une victoire mémorable le cinquième jour sur les terrains les plus plats et les plus dociles. vous verrez jamais.

À Edgbaston en juillet dernier, alors que l’Angleterre poursuivait un record de 378 pour battre l’Inde, les 46 balles de Crawley sur 76 sont survenues au milieu d’un siècle avec son partenaire d’ouverture Alex Lees qui a remporté une superbe victoire.

Plus tard cet été-là, son 69 invaincu et sans but au Kia Oval a remporté une victoire 2-1 en série contre l’Afrique du Sud. L’Angleterre n’en a peut-être exigé que 130, mais avec les trois premières manches de ce match, les équipes ont obtenu 118, 158 et 169, ce n’était pas gagné d’avance.

Il est peut-être exaspérant pour les ouvreurs de comté qui envisagent un appel en Angleterre que Crawley reçoive une telle foi, avec ces « contributions déterminantes » précédées de périodes de maigres rendements.

Crawley et Ben Duckett ouvriront pour l’Angleterre contre l’Irlande puis dans The Ashes





« Crawley peut mettre la pression sur les quilleurs »

Seul un petit groupe d’ouvreurs réguliers – Ben Compton de Kent, Michael Jones de Durham, Rishi Patel de Leicestershire – ont marqué plus de courses de championnat de comté que les 403 de Crawley jusqu’à présent cette saison, Compton étant le seul à le faire dans la première division.

Keaton Jennings du Lancashire a peut-être emboîté le pas, seulement pour une blessure aux ischio-jambiers qui l’a écarté depuis son 189 contre Somerset à Taunton en avril.

On peut dire qu’aucun d’entre eux n’a le plafond de Crawley lorsque l’actuel titulaire anglais est à son meilleur. Grand, imposant, élégant, rapide, possède tous les coups.

« Pour moi, c’est un talent rare et je ne pense pas qu’il y ait trop de gens dans le cricket mondial qui puissent jouer comme lui », a déclaré McCullum à propos d’un joueur qui a frappé 267 contre le Pakistan à l’été 2020.

L’Australie, les adversaires de l’Angleterre dans les Ashes à partir du 16 juin, savent tout cela après ses 77 fluides sur 100 balles contre eux à Sydney lors de la précédente série Ashes, un coup qui Sky Sports’ Nasser Hussain a déclaré avoir rendu les légendes australiennes Ricky Ponting et Mark Taylor « wow ».

Bien sûr, la devise pour tous les frappeurs est finalement les courses. Lees a découvert cela avant la tournée au Pakistan lorsqu’il a été abandonné pour Duckett et si les périodes de jachère de Crawley deviennent encore plus longues et ses coups cruciaux un peu plus éphémères, l’Angleterre pourrait chercher ailleurs.

Rob Key dit que Duckett et Crawley (photo) peuvent faire pression sur tous les quilleurs du monde





Mais ce ne sera pas encore le cas. L’alliance Crawley-Duckett se poursuivra dans The Ashes.

« Lors de leur journée, ils peuvent mettre les quilleurs sous pression, peu importe qui ils sont », a ajouté Key. « Il ne s’agit pas de mettre les bowers du comté sous pression. Il s’agit de mettre Josh Hazlewood, Mitchell Starc, Pat Cummins – certains des meilleurs quilleurs du monde – sous pression. »

Crawley peut alors mettre la pression, mais il sent aussi qu’il peut l’absorber. « J’ai une bonne technique défensive. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je dois travailler. C’est quelque chose que je dois continuer à soutenir. »

Regardez l’été test de l’Angleterre en direct sur Sky Sports Cricket. Le match de quatre jours contre l’Irlande se déroule à Lord’s à partir de jeudi avec la série Ashes puis en cours à Edgbaston à partir du 16 juin.