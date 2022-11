“Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains” – Roger Federer explique pourquoi les joueurs sont confrontés à des problèmes mentaux

Le calendrier chargé des circuits ATP et WTA peut avoir un impact négatif sur la santé mentale des joueurs, a déclaré samedi le grand tennisman Roger Federer.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a pris sa retraite du sport en septembre après avoir parcouru le monde à plusieurs reprises au cours d’une carrière qui a duré près d’un quart de siècle.

Alors que Federer était à un mois de son 40e anniversaire lorsqu’il a disputé son dernier match de compétition en simple, le Suisse a admis que la poursuite des titres et le classement des points une semaine après l’autre peuvent avoir des conséquences néfastes sur les joueurs.

« Vous êtes censé faire preuve de force. Mais nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains”, a déclaré Federer lors d’une conférence de presse à Tokyo.

“Quand les joueurs prennent leur retraite à un très jeune âge, je le comprends parfaitement. On le voit de temps en temps. J’ai toujours l’impression que c’est tellement dommage, car il pourrait encore se passer tant de choses à l’avenir.

« La tournée est difficile… le voyage, l’entraînement, le décalage horaire. Personne n’a le droit de dire : “Je suis fatigué aujourd’hui”, parce qu’on dirait que tu es faible, et c’est pourquoi les joueurs finissent parfois par avoir des problèmes mentaux.”

Un certain nombre de professionnels du tennis ont parlé de leurs problèmes de santé mentale, notamment Naomi Osaka et Nick Kyrgios, tandis qu’Ash Barty a choqué le monde du tennis plus tôt cette année lorsqu’elle a pris sa retraite du sport moins de deux mois après avoir remporté l’Open d’Australie à seulement 25 ans.

Federer a ajouté que le régime de dopage strict met également la pression sur les joueurs, qui doivent informer quotidiennement les autorités compétentes de leur localisation.

“Nous devons remplir les formulaires de dopage tous les jours, une heure pendant la journée, où que vous soyez”, a déclaré le Suisse de 41 ans.

“Vous êtes toujours conscient au fond de votre tête qu’ils pourraient arriver à tout moment, surtout à cette heure-là.

“Je ne pense pas que j’en étais très conscient, à quel point cette pensée est toujours là, et elle vous accompagne jusqu’à ce que vous preniez votre retraite et que vous réalisiez que le stress disparaît.”

