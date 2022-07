Nous ne sommes pas des justiciers, disent les membres d’un groupe Facebook exposant le vol après l’avertissement de la GRC

Un nombre croissant de résidents du sud de l’Okanagan ont rejoint un groupe de médias sociaux pour partager des informations sur les biens volés et les voleurs présumés, mais les gendarmes locaux disent que ce qu’ils font est mal et pourrait mettre leur sécurité personnelle en danger.

Dans un communiqué de presse publié mardi, la GRC à Penticton, en Colombie-Britannique, a déclaré avoir été informée de discussions sur Nettoyer les rues de Penticton – un groupe Facebook privé créé en avril qui compte maintenant plus de 2 700 membres – sur la façon dont les voisins pourraient récupérer des objets volés sans intervention policière.

Bien que la police ait déclaré comprendre la frustration suscitée par les crimes contre les biens, elle a également souligné que les procédures légales doivent être suivies pour porter des accusations criminelles et a découragé les gens d’interagir avec les suspects dans le but de récupérer leurs biens.

“La provocation à la violence peut entraîner des blessures graves ou d’autres crimes, ce qui limite encore les ressources limitées de notre détachement”, indique le communiqué.

“Nous ne pouvons pas tolérer les activités de type justicier si nous voulons évoluer vers des solutions durables [to property crimes].”

Clean Street Penticton est un groupe Facebook privé où les membres partagent des informations sur les vols de biens personnels à Penticton, en Colombie-Britannique, et s’entraident pour récupérer les objets volés sans l’intervention de la police. (Clean Streets Penticton/Facebook)

“Ce sont de très bons citoyens”

Penticton a des taux de criminalité particulièrement élevés par rapport aux autres villes de l’Okanagan. Selon les dernières données provinciales, elle a enregistré 186,5 infractions au Code criminel pour 1 000 habitants en 2020, un nombre considérablement plus élevé que Kelowna (114,1), West Kelowna (61,8), Vernon (129,9) et Osoyoos (83,6).

En février dernier, le surintendant de la GRC de Penticton. Brian Hunter a déclaré que la charge de travail de sa force était de 170 affaires criminelles par agent en 2019, comparativement à la moyenne provinciale de 71.

Jason Reynen, administrateur de Clean Streets Penticton, affirme que les membres de son groupe ne sont pas des justiciers.

Il dit que ce sont des personnes partageant les mêmes idées qui s’entraident pour assurer la sécurité de leur communauté en partageant des photos, des vidéos et d’autres détails de voleurs présumés pour retrouver les biens volés sans recourir à la violence, et en escortant les gens jusqu’à leurs biens volés afin qu’ils se sentent sûr de le récupérer.

“Ce sont des pères, des épouses, des maris … ce sont des propriétaires d’entreprise”, a-t-il déclaré. “Ce sont de très bons citoyens qui paient des impôts et font tout le temps ce qu’il faut.”

Reynen, entraîneur de crossfit et propriétaire d’un atelier de réparation automobile au centre-ville de Penticton, dit qu’il a perdu 25 000 $ de biens volés et de dommages causés à sa propriété au cours des cinq dernières années.

Il dit que le nombre de membres du groupe Facebook a augmenté rapidement depuis qu’un média régional a publié dimanche un article à son sujet, dans lequel il a déclaré avoir pu retrouver certains de ses biens personnels avec l’aide du groupe.

Mercredi dernier, il a déclaré avoir découvert qui avait volé son vélo et demandé au voleur de le ramener à son magasin contre une récompense monétaire.

“En ce qui concerne le paiement, j’ai dit:” Malheureusement, je ne vais pas vous payer pour quelque chose que j’avais déjà acheté “, a-t-il déclaré.

“Évidemment [he’s] étant un peu bouleversé à ce sujet, mais en même temps, je ne suis pas sur le point d’être extorqué sur un objet que je possède légitimement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait finalement pas eu de confrontation physique avec le voleur.

Inquiétudes face à la violence

Sharon Brown, membre du groupe, affirme que la criminalité s’est aggravée dans toute la ville. En août dernier, elle a été blessée après une bagarre avec deux hommes qui sont entrés par effraction dans son magasin de crème glacée du centre-ville et ont volé de l’argent dans la caisse.

Brown dit qu’elle a rejoint le groupe pour montrer son soutien parce que Penticton n’est plus en sécurité.

“Je ne peux pas blâmer la police – nous n’en avons qu’un nombre limité”, a-t-elle déclaré sur CBC Aube Sud. “Ce groupe essaie de faire ce qu’il faut. Ils ne sont pas violents.”

Sharon Brown, propriétaire d’un magasin de glaces, deuxième à droite, est flanquée de pompiers locaux qui lui ont rendu visite avec un pot de tournesols après le vol de son magasin en août dernier. Elle a rejoint le groupe Clean Streets Penticton parce qu’elle sent que la ville du sud de l’Okanagan n’est plus sûre. (Crèmes glacées et nourriture d’Ogo/Facebook)

Mais Desiree Surowski, co-fondatrice de Penticton et de la Area Overdose Prevention Society, dit que peu importe à quel point le groupe Facebook est bien intentionné, elle craint que certains membres ne deviennent finalement violents contre les voleurs, dont certains pourraient être des sans-abri et des toxicomanes.

“Ils dirigent leur colère contre les mauvaises personnes”, a déclaré Surowski. “Si vous êtes fou d’une situation dans votre communauté, vous devriez diriger ce genre de colère ou cette passion vers les personnes qui peuvent faire quelque chose pour y remédier.”

Reynen dit que lui et d’autres membres du groupe prévoient de rencontrer des agents de la GRC cette semaine pour discuter des récidivistes et promettent de travailler avec des organisations à but non lucratif qui offrent un traitement aux personnes vivant avec une dépendance.

Il dit que le but du groupe n’est pas de créer une division mais de “rendre cette ville belle à nouveau”.

Aube Sud9:06La propriétaire de la glace d’Ogo partage ses réflexions sur un groupe d’autodéfense qui s’est formé à Penticton Sharon Brown, la propriétaire d’Ogo’s Ice Cream à Penticton partage ses réflexions sur un nouveau groupe d’autodéfense à Penticton. La GRC de Penticton affirme qu’un groupe de vigiles en ligne qui tentent de récupérer des biens volés se mettent eux-mêmes et la communauté en danger. Ils s’appellent Clean Streets Penticton.