“Nous ne sommes pas dans une crise climatique”: David Frost rejoint un groupe de réflexion qui conteste le réchauffement climatique

L’ancien ministre du Brexit, David Frost, a rejoint un groupe de réflexion controversé qui nie que le réchauffement climatique soit un problème, déclarant : “Nous ne sommes pas dans une situation d’urgence climatique”.

La Global Warming Policy Foundation – fondée par l’ancien chancelier conservateur Nigel Lawson – a fait face à des appels pour qu’elle soit retirée de son statut d’organisme de bienfaisance en raison de sa position politique.

Mais Lord Frost, une figure clé de la droite conservatrice, a déclaré que l’organisation fournissait une “vue objective” du changement climatique, car il a également suggéré que la volonté de zéro net était irréalisable.

“L’une des choses dont nous avons le plus besoin est un débat ouvert, un débat complet et franc”, a déclaré l’ancien allié de Boris Johnson à la chaîne de télévision. Nouvelles GB.

“Le GWPF a été très bon pour promouvoir cela, pendant une décennie et plus, compte tenu d’une vision objective de ce qui se passe – et je veux vraiment en faire partie.”

Le député d’arrière-ban a également appelé à la fracturation pour aller de l’avant, après que Rishi Sunak ait réimposé une interdiction, et a déclaré que Liz Truss et Kwasi Kwarteng “auraient dû s’en tenir à leurs armes” au lieu de faire demi-tour sur le mini-budget de la catastrophe.

« À mon avis, nous ne sommes pas dans une urgence climatique ou une crise climatique de la manière très hystérique que certaines personnes veulent suggérer, a déclaré Lord Frost.

Les commentaires interviennent au milieu des critiques de Rishi Sunak pour un “vide de leadership” sur le changement climatique, car sa prétention d’être “à l’avant-garde” des efforts mondiaux pour éviter une catastrophe a été ridiculisée.

Le Premier ministre a d’abord refusé d’assister au sommet de la Cop27 et le Royaume-Uni a été critiqué pour faire partie des 165 pays qui n’ont pas tenu leurs promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

M. Sunak a également envoyé Alok Sharma, le président respecté de la Cop26, en exil, limogeant à la fois son cabinet et son gouvernement.

La Global Warming Policy Foundation a été lancée en 2009 par Lord Lawson, qui a qualifié le réchauffement climatique de “problème inexistant” et d'”hystérie quasi-religieuse, basée sur l’ignorance”.

Dans l’interview, Lord Frost a déclaré: «Nous avons un problème. Et la façon d’aborder cela est de s’adapter et d’être sérieux quant au type d’approvisionnement énergétique que nous essayons de développer.

“Mais je crains que nous ne précipitions les choses, essayant d’en faire trop trop vite – les technologies ne sont pas encore disponibles et nous rencontrons des problèmes.”

Il a évoqué la guerre en Ukraine et ajouté : « Nous sommes confrontés à la perspective d’au moins une grave pression sur nos approvisionnements énergétiques cet hiver.

“Les gens se concentrent sur ce qui compte vraiment – ce ne sont pas seulement les émissions de carbone, mais les lumières resteront-elles allumées, avons-nous la sécurité d’approvisionnement et pouvons-nous nous permettre notre énergie ?”

Concernant le mini-budget – qui a amené les fonds de pension au bord de l’effondrement – ​​Lord Frost a déclaré : « Kwasi Kwarteng et Liz Truss auraient dû s’en tenir à leurs armes. Ils ont été repoussés trop rapidement de ce qu’ils essayaient de faire.