Nous ne sommes pas dans la course au titre de Premier League

Jurgen Klopp a admis que Liverpool n’était pas en lice pour le titre de Premier League après avoir perdu 14 points de retard sur le leader Arsenal avec une défaite 3-2 à l’Emirates Stadium dimanche.

Gabriel Martinelli a ouvert le score après 58 secondes avant que Darwin Nunez n’égalise uniquement pour Bukayo Saka pour redonner l’avantage aux locaux sur le coup de la mi-temps.

Le remplaçant Roberto Firmino a de nouveau égalisé les Reds huit minutes après le début de la seconde période, mais Saka a offert aux Gunners une victoire vitale, convertissant un penalty à la 76e minute après le tacle de Diogo Jota sur Gabriel Jesus.

L’équipe de Klopp a un match en cours sur les trois meilleures équipes, mais après seulement deux victoires en huit matches de championnat cette saison, le patron de Liverpool a déclaré: “Nous ne sommes pas dans la course. Imaginez que je m’asseye ici et pense que nous sommes presque là, attends. Écoutez, nous avons vu beaucoup de choses.

“Donc, nous avons des problèmes en ce moment mais nous avons causé à l’équipe en forme, le leader du tableau, d’énormes problèmes aujourd’hui. Même dans une très mauvaise situation pour nous, avec des changements précoces et des trucs comme ça, nous leur avons causé de vrais problèmes. C’est aussi la vérité, il faut continuer.

Jurgen Klopp assiste à la défaite de Liverpool en Premier League face à Arsenal. Getty Images

“Bien sûr, dans une situation comme la nôtre, nous jouons contre Arsenal, nous jouons évidemment contre les Rangers, puis nous jouons contre Man City. Est-ce l’adversaire idéal pour retrouver la confiance? Probablement pas. Mais nous allons nous battre. C’est ce que nous devons faire et c’est ce que nous faisons.

“Nous traversons un moment difficile et nous voulons traverser cela ensemble et c’est sur quoi nous travaillons.”

Le penalty gagnant d’Arsenal a été vivement contesté et Klopp a poursuivi: “Que puis-je dire maintenant à propos de cette situation? Il a immédiatement pensé que c’était un penalty, ce qui est intéressant mais c’est sa décision. [VAR] M. [Darren] L’Angleterre l’a regardé et a également pensé que c’était un penalty et nous savons que dans la vie, si deux arbitres pensent la même chose, c’est la vérité avec laquelle nous devons vivre.

“Si je revois la situation, s’il y a contact, je ne suis pas sûr qu’il y ait eu contact, il y a peut-être eu un contact doux. Mais le joueur repart sur les deux pieds puis vers le bas, c’est une indication que quelque chose a pu avoir été inventé. Mais pas pour les arbitres.

Luis Diaz a été expulsé en première mi-temps en raison d’une blessure au genou et a quitté le stade avec des béquilles portant une genouillère tandis que Trent Alexander-Arnold a été expulsé à l’intervalle avec un problème à la cheville.

« Diaz, nous avons dû changer avant évidemment – ​​quelque chose avec le genou pas bon, vraiment pas bon, il aura un scanner et nous en saurons plus, je ne sais pas dans quelle mesure », a déclaré Klopp.

“Mais en plus de ça, Trent [Alexander-Arnold], très mal aussi à la cheville, cheville tordue. Pas bon. Trent en sept ans n’a jamais disparu alors qu’il aurait pu continuer à jouer, il avait trop de douleur, un léger gonflement immédiatement, il devra donc passer un scanner. C’est la cerise sur le gâteau.”