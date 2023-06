« Nous ne sommes pas cupides », déclare Cramer, appelant à la discipline du marché

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. « Nous ne sommes pas avides » Prenez les bénéfices de Nvidia Regardez AMD 1. « Nous ne sommes pas avides » Les principaux indices de référence des actions américaines ont augmenté lundi, le Nasdaq Composite continuant de montrer la voie sur le dos des valeurs technologiques. Les gains de Wall Street lundi surviennent alors que le marché espère que la Réserve fédérale sautera une hausse des taux d’intérêt lors de sa réunion politique de deux jours qui débute mardi. Alors que le marché reste en territoire de surachat, selon l’oscillateur à courte portée S&P 500, Jim Cramer a souligné lundi que les investisseurs devraient rechercher des opportunités pour verrouiller leurs bénéfices. C’est exactement ce que nous avons fait, en supprimant une petite partie de notre position sur Palo Alto Networks (PANW) plus tôt lundi. « Nous ne sommes pas négatifs. Mais nous ne sommes pas cupides », a déclaré Jim. 2. Prenez les bénéfices de Nvidia Jim a récemment désigné le fabricant de puces Nvidia (NVDA), dont le matériel et les logiciels sont essentiels à l’intelligence artificielle générative (IA), en tant qu’action du Club à « posséder, pas à échanger ». Apple (AAPL) est l’autre action de ce camp. Cependant, Jim a déclaré lundi que les investisseurs ne devraient pas laisser ce mantra les empêcher de prendre des bénéfices sur Nvidia, s’ils sont assis sur de gros gains et veulent être disciplinés. « Vous n’avez vraiment rien fait jusqu’à ce que vous en ayez retiré un peu de la table », a déclaré Jim. 3. Regardez les actions AMD du Club détenant Advanced Micro Devices (AMD) grimper lundi, au rythme de leur cinquième jour de gains au cours des six dernières séances de négociation. Au cours du mois dernier, l’action de la société de semi-conducteurs a grimpé d’environ 33 %. « Je n’aime pas ça », a déclaré Jim lundi, suggérant que les actions d’AMD étaient trop chaudes dans l’événement AI de l’entreprise mardi. Il a déclaré qu’il souhaitait obtenir des informations plus concrètes sur la manière dont AMD pourrait bénéficier financièrement de l’adoption de l’IA, compte tenu de la position de leader du marché de Nvidia. AMD « mieux vaut avoir quelque chose dans sa manche qui soit plus que ce que nous entendons en ce moment », a déclaré Jim lundi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long PANW, NVDA, AAPL, AMD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.