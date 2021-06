« Nous ne sommes pas aveugles »: le patron de la Russie se tourne vers l’avenir après la morne sortie de l’EURO 2020 – et Dzyuba appelle au calme sur l’objectif de la calamité (VIDEO)

Une soirée qui avait commencé avec l’espoir d’une place en huitièmes de finale s’est terminée dans le désespoir pour la Russie après sa défaite au Danemark, concédant trois fois en seconde période, dont un simple but pour Yussuf Poulsen après que Zobnin lui ait offert un but, dans le cadre de une défaite cuisante 4-1.

Cherchesov est certain de faire l’objet d’un examen minutieux et de pressions après la sortie prématurée, bien que le patron qui a presque guidé son pays vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018 s’attend à être en charge de la prochaine campagne de qualification pour l’édition 2022 au Qatar.

« J’ai remercié les gars pour ce qu’ils ont fait », Cherchesov a déclaré après la catastrophe de Copenhague.

Un moment à oublier pour Roman Zobnin… Le #RUS la passe arrière mal jugée du milieu de terrain offre à Yussuf Poulsen son deuxième but de #EURO2020🎥 @BBCMOTDpic.twitter.com/FUYGL7CFLG – The Athletic UK (@TheAthleticUK) 21 juin 2021

Affreux, affreux bruit de Roman Zobnin pour la Russie. 💀 – Cameron Cairns (@CameronCairns87) 21 juin 2021

« Ils étaient prêts pour ce match, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné. Nous aurions pu utiliser nos chances en première mi-temps, mais nous ne l’avons pas fait, puis nous avons concédé un but sur une demi-chance et nous n’avons pas pu revenir dans le match . Nous devons réfléchir à tout cela et aller de l’avant. »

La Russie a été battue 3-0 par la Belgique avant de battre la Finlande 1-0 pour raviver brièvement ses espoirs de qualification.

« Nous ne sommes pas aveugles », dit Cherchesov. « Nous pouvons voir la porte et le chemin. Nous avons pas mal de jeunes joueurs de qualité, donc c’est à nous de les aider à se développer, à les préparer et à aller de l’avant. »

Frustré Dzyuba, qui a marqué un penalty pour porter le score à 2-1 avant que la capitulation ne continue, était impitoyable. « Nous devons réaliser que c’est un EURO, c’est un niveau différent », fulmina-t-il.

« Nous devons tous continuer à travailler pour être à la hauteur de ses normes. Ce n’est pas bien quand notre gardien de but est notre meilleur meneur de jeu.

« Dès que nous affrontons des adversaires coriaces, tout ce que nous pouvons faire est de renvoyer le ballon au gardien de but.

« Notre mentalité ne nous permet pas de gérer une pression aussi forte, d’être courageux et d’attaquer quand nous en avons besoin. »

La passe arrière paniquée du milieu de terrain du Spartak Moscou Zobnin sous aucune pression a permis à Poulsen de mettre efficacement le jeu au-delà de la Russie.

« Je voudrais demander à tout le monde de ne pas attaquer [him], « dit Dzyuba. « Tout le monde fait des erreurs. Il s’est excusé auprès de tout le monde dans les vestiaires.

« Cela arrive. Ne lui saute pas dessus. Tout le monde est à blâmer. Tout le monde gagne et perd ensemble. Toute l’équipe a perdu aujourd’hui. »