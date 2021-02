Nous ne sommes pas au-dessus du micro de Shweta, mais ce ronflement de Maulvi sur le haut-parleur est hilarant

C’est un jour des micros non muets sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Après que « Shweta » ait donné des potins à 111 personnes en conférence téléphonique (et des mèmes à tout le monde sur Internet), une autre vidéo tout aussi hilarante est devenue virale. Tout ce que vous pouvez entendre quelqu’un ronfler fortement, tout en dormant très près d’un microphone. En conséquence, toute la localité résonne avec les ronflements.

La vidéo a été partagée sur Twitter avec la légende « Molvi sahab mic on kr k sogaye (Maulvi sahab a dormi avec le micro allumé) ». Donc apparemment, c’était un maulvi qui ronflait abondamment dans son sommeil devant un micro, alors que toute la localité l’entendait.

On ne sait pas où et quand la vidéo a été enregistrée, mais on peut entendre les gens rire pendant qu’ils enregistrent la vidéo. Mais les enfants desi peuvent se sentir nostalgiques avec cette vidéo, leur rappelant ce parent qui ronflait beaucoup pendant leur sommeil lors d’événements familiaux.

Sonne comme une sirène d’avertissement d’apocalypse … putain! – That One Paindu Girl (@bigbrownenergy) 18 février 2021

Où est-ce? Tellement hilarant – pauvre Maulvi Sahib – GG (@GillGirl_GKG) 18 février 2021

Ce ronflement fort survient un jour où Shweta a déjà repris les graphiques des tendances. « Shweta » est actuellement le sujet le plus tendance sur Twitter et un regard sur les tendances de Google ne montre que la curiosité des autres Indiens qui tapent simplement: « Qui est Shweta? » sur le champ de recherche google.

Bien bien. Nous pouvons maintenant vouloir vérifier et vérifier notre téléphone, les micros au cas où. Les gaffes lors des appels vidéo nous ont rendus doublement paranoïaques à l’idée de laisser nos micros et caméras de téléphone allumés sans le savoir. Il s’agit des conséquences du travail à domicile en période de pandémie. Cependant, cette vidéo de maulvi sahab ronflant au maximum est une autre histoire.