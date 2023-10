"Nous ne sommes pas assez fous pour vouloir rejoindre NDA": Le fils de KCR riposte au PM Modi

À peine une heure après que le Premier ministre Narendra Modi a affirmé que le ministre en chef du Telangana, K Chandrashekar Rao, souhaitait rejoindre l’Alliance nationale démocratique et qu’il lui avait « refusé l’entrée », le ministre d’État KT Rama Rao a applaudi et déclaré que le Bharat Rashtra Samithi était » pas assez fou » pour rejoindre l’alliance.

M. Rao, qui est le président en exercice du BRS et le fils du ministre en chef KCR, a déclaré que son père ne voudrait jamais travailler avec le BJP.

« Ce Premier ministre est tellement incohérent. D’un côté, il dit que BRS a financé le Congrès au Karnataka et ensuite il dit qu’il ne nous a pas permis d’adhérer à la NDA. Avons-nous été mordus par un chien enragé pour que nous allions rejoindre la NDA ? « Tant de partis quittent votre alliance. Le Shiv Sena vous a quitté, le Janata Dal (United) est parti, tout comme le parti Telugu Desam et le Shiromani Akali Dal », a déclaré le ministre, également appelé KTR, dans un mélange de Anglais et hindi.

S’intéressant à l’alliance au pouvoir, il a demandé : « Qui est avec vous ? Qui avez-vous au sein de la NDA, à l’exception du Bureau central d’enquête, de la Direction de l’application des lois et du département de l’impôt sur le revenu ?