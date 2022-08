Nous ne signerons plus de joueurs AFCON à moins qu’ils n’acceptent de renoncer

Aurelio De Laurentiis a déclaré que plusieurs joueurs de Naples n’étaient pas disponibles pour jouer dans les matchs de championnat. Photo de SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

Le propriétaire de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a déclaré mardi qu’il ne signerait plus de joueurs africains à moins qu’ils n’acceptent de ne pas participer à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly – maintenant à Chelsea en Premier League – et le milieu de terrain camerounais Andre Zambo Anguissa ont raté plusieurs matchs de Naples alors qu’ils étaient en service international lors de la CAN de cette année, qui s’est déroulée entre janvier et février.

“Ou ils signent une dérogation renonçant à leur droit de participer aux tournois de la Coupe d’Afrique des Nations ou entre la CAN et les championnats d’Amérique du Sud … Je ne les ai jamais [Napoli players] disponible”, a-t-il déclaré dans un talk-show de Wall Street Italia.

Il a critiqué le fait que les clubs acceptaient de plus en plus de matchs, suggérant un tournoi européen avec les meilleurs clubs des cinq pays les plus forts au lieu de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa.

“Le monde du football ne peut pas s’autogérer parce que nous faisons le spectacle de marionnettes pour les autres… si nous pouvions jouer 100 matchs, ce serait une fin heureuse pour tout le monde et nous [clubs] comme des crétins d’accord avec ça.”

Le producteur de films italien a également déclaré qu’il ne soutenait pas la Super League européenne dissidente qui s’est repliée moins de 48 heures après son annonce l’année dernière car il s’agissait d’un club d’élite.

“On ne peut pas créer un super club de membres privilégiés qui invitent d’autres [to the league]. Vous devez garder démocratiquement la porte ouverte à tout le monde”, a-t-il déclaré.

De Laurentiis a ajouté qu’il en avait assez des offres de fonds d’investissement pour le club, ajoutant qu’il s’était vu offrir 900 millions d’euros il y a environ quatre à cinq ans par des investisseurs américains.

“Tu [bidders] n’a rien compris [about me]. Je suis un pur entrepreneur qui aime faire des affaires… laissez-moi jouer”, a-t-il déclaré.

“Je veux être le 12e joueur sur le terrain. En fait, le 12e joueur est le fan, je peux être le 13e ou même le 14e, car 14 est mon numéro préféré.”