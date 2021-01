Le président américain Donald Trump a tenté de répondre à son interdiction personnelle sur Twitter via le pseudonyme officiel @POTUS, insistant sur le fait qu’il ne serait pas «réduit au silence» avant que les messages ne soient immédiatement supprimés du site.

Vendredi, le président s’est rendu sur le compte Twitter de son gouvernement, quelques heures après que la plate-forme ait définitivement interdit son pseudonyme personnel @realDonaldTrump, critiquant le site de médias sociaux pour avoir restreint la liberté d’expression tout en faisant la promotion«Gauche radicale»idéologie.

«Comme je le dis depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour retirer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire – et VOUS , les 75 millions de grands patriotes qui ont voté pour moi »Trump a déclaré dans le premier d’une série de tweets, qui ont été documentés par des internautes avant d’être interdits environ trois minutes après leur mise en ligne.

Nous ne serons pas SILENCIEUX! Twitter n’est pas une question de DISCOURS GRATUIT. Il s’agit de promouvoir une plate-forme de la gauche radicale où certaines des personnes les plus vicieuses du monde sont autorisées à parler librement.

Trump revient, le @POTUS compte, et dit qu’il cherche "aux possibilités de construire notre propre plate-forme dans un proche avenir." pic.twitter.com/AhbICQ82OM – Josh Wingrove (@josh_wingrove) 9 janvier 2021

Dire à ses disciples de« Restez à l’écoute, »Trump a également laissé entendre qu’il dévoilerait bientôt un« grande annonce, »ajoutant que son équipe négocie avec«Divers autres sites»déménager, et qu’il envisageait même«Construire notre propre plateforme dans un proche avenir.»

Bien qu’il n’ait pas précisé quels autres sites il avait à l’esprit, la remarque est intervenue après que Sean Hannity de Fox News a suggéré que Trump avait créé un compte sur la plate-forme favorable aux conservateurs Parler – qui a elle-même été giflée avec une interdiction du Play Store de Google vendredi à cause de son contrôle de contenu laxiste.

Plus tôt vendredi, le président a reçu le démarrage pour de bon de Twitter, la société citant un«Risque de nouvelle incitation à la violence»Après une vague de troubles dans la capitale nationale cette semaine, des milliers de partisans de Trump ont pris d’assaut les salles du Congrès alors que les législateurs tentaient de certifier la victoire électorale du président élu Joe Biden. Une série d’autres plates-formes ont pris des mesures similaires, parmi lesquelles Facebook, Instagram et Snapchat.

