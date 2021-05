«Nous ne serons pas intimidés. Et oui, nous avons des armes. – La femme de Rand Paul lâche des bombes de vérité sur Twitter – The Right Scoop

L’épouse de Rand Paul s’est rendue sur Twitter à la suite du paquet de menaces de mort qu’ils ont reçu hier et a largué des bombes de vérité froides et dures que tout le monde peut voir:

J’ai reçu la lettre de menace de mort et j’ai appelé le FBI. Ce genre de menace violente est fomenté quotidiennement contre Rand par @ ReallyAmerican1 , un PAC Dem qui paie des voyous comme @mmpadellan pour célébrer l’assaut qui a failli tuer Rand. @DNC ne tient pas compte. @richardmarx incitait à plus de violence – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 25 mai 2021

Juste ce week-end. Pendant des années, les gens aiment @BetteMidler ont applaudi l’attaque horrible et les blessures graves de Rand. L’ancien professeur de l’année @RodRobinsonRVA a tweeté que l’attaquant de Rand était un «héros» et a exhorté les voisins de Mitch McConnell à «se lever». Pourquoi enseigne-t-il toujours? – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 25 mai 2021

J’en ai marre de la haine et du vitriol des gens qui se vantent de leur «empathie et compassion» dans leur biographie. Rand continuera à défendre nos libertés protégées par la Constitution. Il continuera d’interroger les «experts». Nous ne serons pas intimidés. Et oui, nous avons des armes. – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 25 mai 2021

Cela me rappelle la mort de Rush Limbaugh. La haine et le vitriol ont juste explosé de la gauche « aimante et attentionnée », à tel point que même certains démocrates ont remarqué à quel point c’était laid et l’ont comparé à la manière juste que RBG était traitée par les gens de droite lorsqu’elle est décédée.

Célébrer l’homme qui a brutalement attaqué Rand Paul, c’est pardonner la violence contre lui, exactement comme Mme Paul l’a suggéré. Cela crée une atmosphère toxique où il est «normal» d’attaquer ces personnes. Demandez simplement à Steve Scalise à ce sujet, comme il le sait de première main.

Mme Paul a ensuite appelé le Washington Post pour avoir rapporté des mensonges sur l’attaquant de Rand Paul (son voisin):

Plus de mensonges. Le criminel violent qui a agressé Rand a admis au tribunal et à la police qu’il ne s’était JAMAIS plaint à Rand de la pelouse ou de quoi que ce soit d’autre. Son avocat a utilisé l’excuse du «conflit de pelouse» dans les médias et vous rapportez le mensonge comme un fait, omettant ses violents messages anti GOP FB. https://t.co/x2vAoeVELA – Kelley Paul (@KelleyAshbyPaul) 25 mai 2021

Un peu plus tard, elle a appelé les médias en général pour la façon dont ils caractérisaient les attaques contre son mari par rapport à son interrogatoire du Dr Fauci: