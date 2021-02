«  Nous ne serons pas annulés  »: la plateforme de médias sociaux Parler RELANCE après avoir été limogée par Big Tech à la suite des émeutes au Capitole

L’application de médias sociaux Parler est de retour en ligne après avoir été démarrée des serveurs d’Amazon Web Services le mois dernier à la suite des émeutes du Capitole, après avoir été accusée d’avoir permis le partage de menaces de violence sur la plate-forme.

«Nous ne serons pas annulés. Bienvenue à Parler, » lu un article sur le propre compte de la plate-forme après que son PDG par intérim, Mark Meckler, ait confirmé lundi qu’elle fonctionnait désormais via un nouveau serveur.

Certains des 20 millions d’utilisateurs du site se sont déjà connectés, les autres devraient y avoir accès à partir de lundi, a-t-il déclaré. Les nouveaux utilisateurs devraient pouvoir rejoindre dans la semaine à venir, a confirmé Meckler.

«Lorsque Parler a été mis hors ligne en janvier par ceux qui souhaitaient faire taire des dizaines de millions d’Américains, notre équipe s’est réunie, déterminée à tenir notre promesse à notre communauté très engagée de revenir plus forts que jamais». dit-il dans un communiqué.

Aussi sur rt.com Big Tech se comporte comme s’ils étaient les nouveaux dirigeants du monde, et ils doivent être arrêtés. Enfin, le refoulement a commencé

Le PDG par intérim a ajouté qu’il était « enchanté » pour voir le retour du «Première plateforme de médias sociaux dédiée à la liberté d’expression, à la vie privée et au dialogue civil.»

La société américaine Parler a été fondée en 2018 et a rapidement attiré des millions d’utilisateurs en raison de ses règles de contenu moins restrictives, par rapport à d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, qui ont été critiquées pour avoir censuré les utilisateurs et appliqué leurs propres restrictions au hasard.

Mais l’application a connu des revers importants en 2021, en particulier son interdiction par Amazon Web Services et sa purge des magasins d’applications d’Apple et de Google.

Après les émeutes du Capitole, Amazon a affirmé avoir agi après avoir signalé des dizaines de contenus violents avec Parler au cours des mois précédents, ce qui violait ses conditions de service, et les magasins d’applications ont rapidement emboîté le pas.

Aussi sur rt.com « L’avenir de Parler n’est plus entre mes mains »: John Matze dit que le conseil d’administration de l’entreprise l’a évincé de son poste de PDG

À la suite des interdictions, John Matze, alors PDG de Parler, a été évincé de la tête de l’entreprise par son conseil d’administration, affirmant par la suite qu’il avait été rencontré. «Résistance constante» sur son « Je crois fermement en la liberté d’expression et ma vision de la gestion du site Parler. »

Avant la nouvelle relance, le site était brièvement revenu en ligne en février, mais il était assiégé par des problèmes techniques.

Les utilisateurs qui se sont déjà connectés à nouveau lundi ont signalé que leurs messages précédents semblent avoir été supprimés.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!