« Nous ne serons jamais en sécurité » : une journée de bombardements dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza | Nouvelles de Gaza

Lundi à midi (9h00 GMT), au milieu d’intenses bombardements, des missiles israéliens ont atterri sur le camp de réfugiés de Jabalia, juste au nord de la ville de Gaza, provoquant un traumatisme inimaginable sur ceux qui y vivent.

Asmaa Tayeh, une jeune écrivaine qui vit dans le camp, s’est habituée au bruit des missiles dans les environs depuis qu’une attaque surprise samedi a incité Israël à déclarer la guerre au Hamas.

Mais elle ne s’attendait pas à ce que l’endroit où elle habite soit la cible d’une grève. Lorsque les bombes ont commencé à tomber sur Jabalia, elle « pouvait à peine rester calme », a-t-elle déclaré à Al Jazeera, la voix tremblante sous le choc.

«Cette fois-ci, c’était en fait la plus proche de chez moi et la plus bruyante», a-t-elle déclaré. « Pendant un instant, j’ai cru que c’était la maison de notre voisin qui avait été touchée. »

La violence de l’explosion a secoué tout le camp, poussant Tayeh à se précipiter vers la fenêtre pour vérifier à quel point la frappe était proche et si sa maison avait subi des dégâts.

«J’étais allongé sur mon lit et j’écrivais à un ami extérieur qui m’avait envoyé un SMS pour me surveiller», a déclaré Tayeh. « Tout ce que je pouvais lui dire après ces raids fous, c’était : Dieu merci, je suis toujours en vie. »

Cependant, même si les conséquences immédiates des frappes ne lui paraissaient pas immédiatement évidentes, elles ne tarderaient pas à devenir évidentes.

Alors que les informations affluaient, Tayeh et ses voisins ont appris que le centre du marché animé de Jabalia avait subi le plus gros de l’attaque. « La frappe aérienne a touché », a déclaré Tayeh, « et nous avons découvert que des dizaines de personnes avaient été tuées ».

À la suite de l’explosion de la bombe, des véhicules d’urgence se sont précipités vers le marché, inondant l’air du hurlement des sirènes.

« Des bruits d’ambulances et de voitures ont rempli la zone », se souvient Tayeh. Mais les voix des « gens qui criaient et se précipitaient vers la zone des bombardements » étaient encore plus perçantes.

Dans une si petite communauté, où tout le monde se connaît, toute perte de vie peut entraîner un chagrin collectif. Mais Tayeh a eu peu de chance de faire son deuil. Les bombardements l’ont poussée à l’action.

« C’est à ce moment-là que je me suis précipité pour préparer mes bagages pour partir, au cas où nous devions le faire », a expliqué Tayeh. « La mort semble être plus proche, mais je ne peux rien y faire, tout comme les personnes qui ont été tuées il y a seulement quelques minutes. »

Non seulement le camp est densément peuplé, mais il abrite également trois écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – des installations qui ont été transformées en abris pour des centaines de familles déplacées.

L’étroitesse du camp a contribué au nombre de morts lors des bombardements aériens.

Bien que Tayeh et sa famille aient échappé aux blessures causées par la grève, leur sentiment de sécurité a été brisé. Tayeh se retrouve obsédée par l’actualité, vérifiant constamment les listes des morts et des blessés pour trouver les noms de ses amis et de sa famille.

« Heureusement, nous allons toujours bien et restons dans notre maison, mais nous ne nous sentons pas du tout en sécurité, comme tout le monde à Gaza », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Ce sentiment de danger s’étendra au-delà du conflit actuel, a-t-elle ajouté.

« Pour moi, dit-elle, je crois que nous ne serons jamais en sécurité, même après la fin de la guerre. En fait, je ne me sentirai jamais libre tant que la Palestine sera occupée et que son peuple sera terrorisé. »

Les sentiments de Tayeh trouvent un écho chez d’innombrables Palestiniens qui ont enduré des décennies de conflit et d’occupation.

À l’ombre de la dévastation actuelle, ils conservent leur résilience, leur espoir d’un avenir meilleur et leur croyance inébranlable dans le droit de vivre en paix sur leur terre ancestrale.

Aucune résolution claire n’est encore en vue.