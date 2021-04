Un incendie s’est déclaré samedi à bord d’un pétrolier iranien au large des côtes syriennes, après ce que l’agence de presse arabe syrienne a décrit comme un «Attaque par un drone en direction des eaux libanaises.» Selon certains rapports, trois personnes ont été tuées, mais d’autres ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de morts et que l’incendie s’était rapidement éteint.

Les explosions sur les navires iraniens et israéliens dans la région ont été fréquentes ces derniers mois, aucune des deux parties n’assumant la responsabilité des attaques présumées.

«Nous ne disons rien des incidents qui se sont produits récemment, et nous ne savons pas non plus qui l’a fait, mais le Front de résistance va enseigner à Israël une très bonne leçon» Bagheri mentionné dimanche, cité par des journalistes basés à Téhéran.

Il a soutenu qu’Israël avait tort de croire qu’il «Peut continuer à frapper la Syrie et faire des mouvements malicieux ailleurs et dans les mers et ne recevoir aucune réponse.

Bagheri juré que la réponse de Téhéran «Les amener à leurs sens», sans préciser à quoi Israël doit s’attendre en particulier.

La réponse de l’Iran n’est pas claire, mais le régime sioniste ne restera pas calme.

Les tensions sont à la hausse entre Israël et l’Iran, dans le cadre des négociations en cours sur le retour des États-Unis à l’accord nucléaire iranien, que Washington a abandonné unilatéralement en 2018 sous le président de l’époque, Donald Trump. L’Etat juif s’oppose vigoureusement à l’accord, insistant sur le fait qu’il ouvrira la voie à Téhéran pour créer une arme nucléaire.

L’Iran a accusé Israël d’être à l’origine d’une tentative de sabotage sur le site nucléaire clé de Natanz à la mi-avril, l’explosion ayant rendu le réseau électrique et le système de secours de l’installation inutilisables, tout en détruisant certaines des centrifugeuses utilisées pour enrichir l’uranium. Téhéran a affirmé que l’opération visait à perturber les négociations sur l’accord nucléaire.

Plus tôt cette semaine, les Forces de défense israéliennes ont ciblé l’allié de l’Iran, la Syrie, avec des frappes aériennes, tuant un officier et blessant trois soldats. L’attaque est venue en réponse à un missile anti-aérien syrien tiré sur un avion à réaction de l’armée de l’air israélienne. Le projectile a atterri dans le désert du Néguev en Israël.

