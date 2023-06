« Nous ne savions même pas qu’il était ici »: les habitants des Philippines soulagés après la mort de hauts commandants de l’Etat islamique

Deux commandants supérieurs de l’Etat islamique ont été tués aux Philippines.

Abu Zacharia et Abu Morsid ont été tués au cours d’une opération militaire tôt le matin.

Abu Zacharia était le chef de DI-Maute, qui a juré fidélité à l’Etat islamique.

À Marawi, sur l’île méridionale de Mindanao aux Philippines, deux appartements loués à quelques rues l’un de l’autre sont percés d’impacts de balles fraîches.

Les locataires, arrivés il y a deux mois dans le premier appartement et la semaine dernière dans le second, étaient des femmes avec de jeunes enfants, et les intérieurs sont jonchés des débris de la vie domestique : des vêtements de bébé, des ustensiles de cuisine, un landau.

Mais aux premières heures de mercredi matin, le haut-parleur d’une mosquée voisine a averti les habitants de rester à l’intérieur alors que plus de 100 officiers de cinq bataillons de l’armée et de la police philippines ont pris d’assaut les deux endroits, entraînant un échange de tirs qui a mis fin à la vie de deux combattants supérieurs. de l’EIIL [ISIS]-liés au groupe Dawlah Islamiya Maute (DI-Maute) qui se cachaient dans les appartements.

« Cette femme nous a dit que son mari travaillait en Arabie saoudite. Nous ne savions même pas qu’il était ici », a déclaré sa voisine Faridah Cotaan Saripada à Al Jazeera.

« Nous ne savions pas que la maison était louée à [ISIL]. »

Les raids ont ciblé deux des plus hauts combattants de la région affiliés à l’EIIL : Abu Zacharia, le chef de DI-Maute et le soi-disant émir de l’EIIL en Asie du Sud-Est, selon l’armée philippine, et Abu Morsid, le groupe DI-Maute. cerveau de la logistique.

Couvertures, sacs de couchage éparpillés après un raid sur le repaire d’Abu Zacharia. Il y a des taches de sang sur le lit en bois. Il y a une zone de cuisson et un refroidisseur d’eau derrière.

Les morts ont laissé le groupe sans chef – et réduit son empreinte locale à une bande en retraite composée principalement d’enfants soldats – selon une source de l’armée philippine sous couvert d’anonymat.

Mais l’effusion de sang a également laissé les habitants sous le choc à Marawi, dont une grande partie est encore en ruines après le siège dévastateur de cinq mois qui a suivi la prise de la ville par DI-Maute en 2017.

Dans la maison où Abu Morsid a été tué, la famille qui lui a loué la propriété sans le savoir a souligné les taches de sang et les matières cérébrales mélangées au béton brisé sur le sol.

« Nous sommes anti-ISIS. Nous avons déjà vécu le siège de Marawi. C’était un cauchemar. Nous ne voulons pas que cela se reproduise », a déclaré un parent plus âgé, qui a refusé de donner son nom par crainte de représailles.

Il ajouta:

Nous prions juste chaque mois pour que ce soit le dernier. Nous sommes reconnaissants que les autorités les aient découverts.

Des voisins ont rapporté avoir vu des soldats sortir, sains et saufs, la locataire et ses trois enfants de l’appartement avec Abu Zacharia, ainsi que l’une des deux femmes prétendant être des sœurs, qui louaient la maison où Abu Mosid a été tué.

Cependant, une deuxième femme et son bébé vivant dans la propriété s’étaient déjà enfuis, selon la propriétaire et sa famille.

Pendant ce temps, dans une base militaire de Marawi, les officiers étaient épuisés mais enthousiasmés par le résultat.

Abu Zacharia, qui s’appelait également Jer Mimbantas et Faharudin Hadji Benito Satar, était la cible de ce qu’un commandant supérieur a qualifié d' »opération soutenue et soigneusement planifiée ».

Neveu d’Alim Abdul Aziz Mimbantas, vice-président des affaires militaires du Front de libération islamique Moro, Abu Zacharia s’est séparé de sa famille influente en 2012, lorsque le front – un groupe luttant pour un État musulman indépendant depuis les années 1970 – a signé un accord préliminaire accord de paix et a commencé à rechercher l’autonomie par des moyens politiques plutôt que par la force.

Abu Zacharia a rejoint la ligne dure DI-Maute, qui a juré fidélité à l’EIIL, avec les frères Omar et Abdullah Maute.

En 2016, Abu Zacharia a aidé DI-Maute à prendre le contrôle de sa ville natale, Butig à Lanao del Sur, et l’année suivante, le groupe a lancé l’attaque sur la ville de Marawi.

En 2022, il a succédé à Owaida Marohombsar (Abu Dar) en tant que chef de DI-Maute avec l’armée philippine, affirmant qu’il avait été désigné nouvel émir de l’EIIL pour l’Asie du Sud-Est – bien que Georgi Engelbrecht, un analyste principal basé aux Philippines avec Crisis Group, affirme les liens du mouvement à l’EIIL au Moyen-Orient sont « quelque peu troubles », la quasi-totalité des financements et des recrues provenant désormais de sources locales.

Le 31 mai, quatre membres de DI-Maute ont été tués lors d’un affrontement avec les forces philippines, et Abu Zacharia semble s’être ensuite réfugié dans la maison de Marawi.

Pendant des décennies, Mindanao a accueilli une pléthore de groupes armés, allant des islamistes aux séparatistes en passant par les communistes, mais le soutien diminue dans tous les domaines.

Cela est dû en grande partie à un changement de politique – de tous les côtés – vers la consolidation de la paix et l’amélioration des moyens de subsistance plutôt que l’écrasement de l’opposition.

Les accords de Tripoli et de Jakarta et le processus de paix de Bangsamoro ont contribué à mettre fin au conflit armé avec le Front de libération islamique Moro et le Front de libération nationale Moro.

Le gouvernement a créé des voies permettant aux partisans de la ligne dure de se rendre, ce qui a vu plus de 1 000 combattants déposer les armes depuis 2016.

Partout à Mindanao, les bases militaires qualifient désormais les soldats d’artisans de la paix et affichent des tableaux de signalement d’incidents indiquant le nombre de jours sans qu’une personne ait été tuée ou qu’une plainte pour atteinte aux droits humains n’ait été déposée.

Le ciblage d’Abou Zacharia et d’Abou Morsid – qui, selon des sources militaires et des résidents locaux, auraient lancé une grenade à main, tiré avec leurs armes et étaient armés de M16 et de pistolets Glock – n’a fait aucune autre victime, avec seulement un soldat de l’armée philippine blessé à la jambe.

Cela contraste fortement avec les affrontements précédents, notamment le siège de Marawi, au cours duquel 1 200 civils sont morts et des centaines de milliers d’autres ont été contraints de s’installer dans des camps de déplacés, où nombre d’entre eux se trouvent encore aujourd’hui.

« C’était bien que la rencontre n’ait pas causé de dégâts massifs aux biens ou blessé des civils », a déclaré Engelbrecht.

Il ajouta:

Dans le passé, ces opérations avaient un impact sur les communautés. Si le gouvernement fait un effort pour les éviter, nous pouvons déjà voir une amélioration.

Pourtant, les membres de la communauté sont sceptiques sur le fait que la mort des deux hommes marque la fin de l’EIIL à Marawi, d’autant plus qu’un locataire, que certains soupçonnent d’être une sœur des frères Maute, est toujours en fuite.

Mais beaucoup pensent que cela marque une grève importante contre les extrémistes aux Philippines.

Pour Engelbrecht, la mort d’Abu Zacharia est « d’abord et avant tout un coup porté aux restes des militants », tandis que dans un e-mail, un porte-parole du département d’État américain a applaudi les « efforts persistants et de longue date des Philippines pour débarrasser le pays de l’EI ». « .

À Marawi, le commandant militaire a décrit les anciens camarades d’Abu Zacharia comme « en fuite et dans un état de démoralisation », créant une opportunité de les vaincre.

Plus important encore, il a déclaré : « Il est temps de donner une chance à la paix.

Après des années de conflit, lui et sa communauté sont tout simplement fatigués de la guerre.