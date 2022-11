Nous ne saurons peut-être pas qui contrôle le Sénat avant décembre

Alors que les résultats des courses au Sénat en Arizona et au Nevada pourraient tous deux être connus d’ici la semaine prochaine, la Géorgie se dirige vers un second tour des élections spéciales le 6 décembre en raison de l’échec de l’un ou l’autre des candidats des principaux partis à recueillir plus de 50% du voter.

Le résultat de ces courses déterminera si les démocrates conservent la majorité la plus faible possible au Sénat, avec la possibilité d’augmenter légèrement la majorité.

Et ce résultat pourrait être encore plus long si une ou plusieurs des courses de la maison sont si proches qu’elles déclenchent un recomptage.

Les républicains devraient remporter 221 sièges à la Chambre, trois de plus que les 218 nécessaires pour obtenir la majorité, tandis que les démocrates semblent remporter 214 sièges, selon NBC News. Cette estimation comporte une marge d’erreur de sept sièges. Et les responsables électoraux comptent toujours les bulletins de vote dans au moins 31 courses.

“Comme vous tous, je les regarde et j’attends qu’ils aient fini de compter les votes”, a déclaré jeudi aux journalistes le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Kentucky. McConnell est favorisé pour devenir le chef de la majorité, encore une fois, si les républicains remportent au moins deux des courses restantes au Sénat

En Arizona, le démocrate sortant Mark Kelly avait 51,4% des suffrages exprimés jeudi, contre 46,4% des suffrages détenus par Blake Masters, son challenger républicain, qui le devançait de plus de 95 000 voix.

NBC News a rapporté que 76% des votes attendus étaient en Arizona jeudi après-midi, avec 670 000 bulletins de vote restants.

Le décompte de l’Arizona a tendance à être plus lent que celui des autres États en raison de la nécessité de vérifier les signatures des électeurs qui ont déposé les soi-disant bulletins de vote anticipés le jour du scrutin. Environ 290 000 bulletins de vote anticipés, qui auraient pu être remis avant le jour du scrutin, ont été soumis ce jour-là, soit une augmentation de 115 000 du nombre de bulletins de vote observés ce jour-là en 2020.

Les résultats de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vote anticipés qui ont été remis en main propre aux bureaux de vote du comté de Maricopa mardi devraient être publiés jeudi soir.

Au Nevada, le challenger républicain Adam Laxalt devançait la sénatrice Catherine Cortez Masto, une démocrate, de 49,4 % à 47,6 %. NBC a estimé que 84% des votes attendus avaient été comptés, avec 165 713 bulletins restants.

La course du Nevada pourrait prendre plusieurs jours de plus à se résoudre. La plupart des votes ont été soumis par courrier, et les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin peuvent être comptés s’ils arrivent avant 17 h 00 PT samedi,

Le comté de Clark, dans le Nevada, qui est le 11e plus grand comté du pays en termes de population, a repoussé jeudi dans un communiqué les affirmations de l’ancien président Donald Trump qui mettaient en doute le processus de dépouillement des voix.

“Nous avons entendu ses affirmations scandaleuses, mais il est manifestement toujours mal informé sur la loi et nos processus électoraux qui garantissent l’intégrité des élections dans le comté de Clark”, a déclaré le comté. “Premièrement, nous ne pourrions pas accélérer le processus même si nous le voulions.”

Le comté a souligné que, selon la loi, il doit “vérifier chaque signature sur chaque enveloppe de vote par correspondance, et si l’une ne correspond pas à ce qui se trouve dans nos dossiers, nous sommes tenus par la loi de donner à cet électeur jusqu’à 17 heures le lundi 14 novembre. , pour guérir leur signature.”

“De plus, il y a des bulletins de vote provisoires à traiter, et nous ne pourrons pas terminer cette tâche tant que nous n’aurons pas reçu les rapports du bureau du secrétaire d’État du Nevada le mercredi 16 novembre. Ce processus garantit que les individus ne votent pas deux fois au Nevada. “, indique le communiqué.

En Géorgie, le second tour du 6 décembre a été fixé après que le sénateur sortant Raphael Warnock, un démocrate, a obtenu 49,6 % des voix, contre 48,3 % pour son challenger républicain Herschel Walker, l’ancienne star du football professionnel et universitaire, tandis que un troisième candidat a obtenu un peu plus de 2 % des voix. La loi géorgienne exige un second tour des deux meilleurs candidats si aucun n’obtient plus de 50% des voix.

Warnock, qui brigue son premier mandat complet, a remporté un second tour électoral spécial pour le siège en janvier 2021, avec le sénateur démocrate de Géorgie Jon Ossoff. Leur double victoire a donné aux démocrates le contrôle majoritaire du Sénat.

Le plus grand nombre de sièges de la Chambre non appelés se trouve en Californie, où 15 courses n’ont pas encore été convoquées jeudi après-midi.

Le Nevada a trois courses House non appelées.

L’Arizona, le Colorado, l’Oregon et l’État de Washington ont chacun deux courses maison non appelées.

L’Alaska, le Maine, le Maryland, le Nouveau-Mexique et New York ont ​​chacun une race maison non appelée.