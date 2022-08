Nous ne saurons peut-être jamais vraiment comment les jeux vidéo affectent notre bien-être

La panique morale autour des jeux vidéo s’est installée d’une manière que les précédentes paniques alimentées par le divertissement, telles que celles autour de la musique rock et de la télévision, ne l’ont pas fait. Mais les preuves ne sont pas là.

Les rapports des médias selon lesquels les auteurs des fusillades de masse à partir du milieu des années 1990 étaient des joueurs passionnés, couplés à une multitude d’études commençant au début des années 2000, ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles les jeux violents rendaient les gens plus agressifs. Ces rapports ont révélé que les participants «puni« adversaires pour longtempsa donné des dégustateurs de plus grandes doses de sauce piquanteet étaient plus susceptibles de deviner des mots agressifs comme « exploser » dans une tâche de complétion de mots après avoir joué à des jeux violents. Mais d’autres chercheurs se sont depuis interrogés sur l’efficacité réelle de ces études pour mesurer les comportements violents.

Une méta-analyse de 2020 en Science ouverte de la Société royale, qui a réexaminé 28 études des années précédentes, n’a trouvé aucune preuve d’un lien à long terme entre les jeux vidéo agressifs et l’agressivité des jeunes. Les études de qualité inférieure qui n’utilisaient pas de mesures standardisées ou bien validées étaient plus susceptibles d’exagérer les effets des jeux sur l’agressivité des joueurs, tandis que les études de qualité supérieure avaient tendance à trouver des effets négligeables.

Le même schéma s’est répété en ce qui concerne les études liant les jeux vidéo à une mauvaise santé mentale, qui ont tendance à signaler des effets plus faibles une fois qu’elles utilisent des données objectives sur la durée du jeu (comme l’a fait l’étude OII) plutôt que de s’appuyer sur l’auto-déclaration subjective des participants, dit Peter Etchells, professeur de psychologie et de communication scientifique à la Bath Spa University, qui pense que les 20 à 30 dernières années d’études sur le jeu n’ont pas eu une idée cohérente de ce qu’ils essayaient de mesurer ou de la façon de le faire.

« De nouvelles études comme celle-ci peuvent aider à tirer un trait sur cet ensemble ‘Les jeux vidéo sont-ils bons ou mauvais pour nous ?’ ligne, parce que c’est et a toujours été la mauvaise question à poser », dit-il. “C’est comme demander ‘La nourriture est-elle mauvaise pour notre tour de taille?’ C’est une question stupide.

“J’espère que nous pourrons nous améliorer pour ne pas y penser en termes de” Les jeux vidéo, les jeux vidéo sont-ils mauvais? mais en pensant à cette zone grise entre les deux », ajoute-t-il. “Parce que c’est là que se trouvent toutes les choses intéressantes.”

Przybylski faisait partie d’un groupe d’universitaires qui ont écrit à écrire à l’OMS en 2016, plaidant contre l’inclusion «prématurée» des troubles du jeu dans ses lignes directrices sur la CIM, citant la faible qualité de la base de recherche et le fait que les chercheurs n’avaient pas réussi à parvenir à un consensus. Six ans plus tard, peu de choses ont changé et les chercheurs sont toujours divisés sur la mesure dans laquelle l’addiction aux jeux pourrait différer de l’addiction aux substances ou au jeu, par exemple.

Une prochaine étape intéressante serait de se concentrer sur tous les participants démontrant un comportement problématique dans l’étude de l’OII pour voir comment ils peuvent être coachés ou soutenus, déclare Tony van Rooij, chercheur principal à l’Institut Trimbos aux Pays-Bas qui se concentre sur les jeux, les jeux d’argent, et équilibre numérique. Un autre domaine d’étude intéressant, dit-il, concerne les modèles commerciaux prédateurs que les fabricants de jeux utilisent pour exercer une pression sur le comportement des joueurs, notamment en les encourageant à effectuer des microtransactions pour sauter des niveaux frustrants, jouer à des heures fixes ou se connecter quotidiennement pour éviter de manquer quelque chose. sur quelque chose.