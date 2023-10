Les étudiants et les responsables du Sequoia Union High School District (SUHSD) en Californie ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la suppression de certains cours spécialisés du programme était bénéfique ou non, selon le Wall Street Journal.

Le SUHSD a supprimé près d’une demi-douzaine de cours spécialisés, destinés en grande partie aux étudiants de première année, afin de réduire la ségrégation raciale et d’accroître « l’équité raciale ». selon au WSJ. Certains responsables affirment que cette tactique aide les minorités à satisfaire aux exigences d’obtention du diplôme et à suivre les cours nécessaires à l’admission dans les universités, mais certains étudiants affirment que l’école est moins difficile qu’elle ne l’était autrefois. (EN RELATION : « Moyens légalement autorisés » : l’administrateur de Biden double la « diversité » de l’enseignement supérieur malgré la décision de la Cour suprême)

« De nombreuses familles me disent que la neuvième année est une tâche facile, que c’est plus facile que la huitième année et que les besoins des élèves ne sont pas satisfaits. J’entends dire par ces familles qu’elles vont dans une école privée et j’entends également la même chose de la part des étudiants d’East Palo Alto », a déclaré le président du conseil d’administration, Richard Ginn, lors d’une réunion en septembre : selon à la Chronique MA. « Je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais il ne s’agit pas de ne rien faire »,

« Nous ne réparons rien », a déclaré au WSJ Jacob Yuryev, un senior du district et membre du conseil étudiant.

Yuryev a déclaré que les étudiants qu’il a indirectement interrogés sont contre la suppression des cours de première année, même ceux qui ne veulent pas les suivre, selon le WSJ.

D’autres districts scolaires et écoles de Californie ont également supprimé les cours spécialisés pour accroître l’équité raciale, comme le district scolaire unifié de Santa Monica-Malibu et le lycée Patrick Henry.

« C’est normal qu’au niveau des étudiants de première année, ils profitent d’une expérience commune », a déclaré Karen van Putten, la directrice de l’école secondaire Woodside, lors de la réunion du conseil d’administration, selon le WSJ. « Et commun ne devrait pas être un mot négatif. »

SUHSD n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

