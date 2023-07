« Nous ne renoncerons pas »: Biden réaffirme son engagement envers l’OTAN et l’Ukraine

WASHINGTON — Le président Joe Biden a galvanisé les alliés de l’OTAN et a réaffirmé mercredi l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine alors que la guerre dévastatrice de la Russie contre son voisin dépasse son 500e jour.

Biden, qui risque d’être réélu l’année prochaine et a engagé la part du lion de l’aide militaire à l’Ukraine, a décrit le soutien à la lutte de Kiev pour la démocratie comme « l’appel de notre vie ».

Au cours des près de 18 mois qui se sont écoulés depuis que les troupes russes ont franchi les frontières ukrainiennes, marquant le plus grand conflit aérien, terrestre et maritime depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont débloqué un trésor de guerre d’une valeur de plus de 41 milliards de dollars pour soutenir Kiev.

« Nous avons fait ce que nous faisons toujours. Les États-Unis se sont mobilisés, l’OTAN s’est mobilisée et nos partenaires de l’Indo-Pacifique se sont mobilisés », a déclaré Biden dans un discours depuis Vilnius, en Lituanie.

« Nous n’hésiterons pas », a-t-il déclaré, promettant que les Etats-Unis continueraient à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Le discours de Biden fait suite à une réunion de haut niveau de deux jours des dirigeants de l’OTAN réunis dans la capitale lituanienne, où les pays membres ont donné des garanties de sécurité à l’Ukraine. Les alliés ont salué l’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a réitéré ses appels à rejoindre l’OTAN et a promis que son adhésion renforcerait l’alliance militaire la plus puissante du monde.