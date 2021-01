Dans l’effort américain le plus ambitieux pour conjurer le pire du changement climatique, le président Joe Biden a signé des décrets pour transformer l’économie du pays fortement alimentée par les combustibles fossiles en une économie à combustion propre, interrompant la location de pétrole et de gaz sur les terres fédérales et ciblant les subventions pour ces industries.

Les directives visent à conserver 30% des terres et des eaux du pays au cours des 10 prochaines années, à doubler l’énergie éolienne offshore du pays et à passer à un parc de véhicules fédéraux entièrement électriques, entre autres changements. Le plan de grande envergure de Biden vise à éviter le pire du réchauffement climatique causé par la combustion de combustibles fossiles.

Mais ses efforts comportent également un risque politique pour le président et les démocrates, car les États producteurs de pétrole et de charbon sont confrontés à des pertes d’emplois en raison de mesures visant à accroître considérablement la dépendance des États-Unis à l’égard des énergies propres telles que l’énergie éolienne et solaire.

« Nous ne pouvons plus attendre » pour faire face à la crise climatique, a déclaré mercredi Biden à la Maison Blanche. « Nous voyons de nos propres yeux. Nous le savons dans nos os. Il est temps d’agir ».

Il a déclaré que ses ordres « surchargeront le plan ambitieux de notre administration pour faire face à la menace existentielle du changement climatique ».

Biden s’est fixé comme objectif d’éliminer la pollution due aux combustibles fossiles dans le secteur de l’énergie d’ici 2035 et de l’économie américaine dans son ensemble d’ici 2050, accélérant ce qui est déjà une croissance de l’énergie solaire et éolienne tirée par le marché et réduisant la dépendance du pays au pétrole et au gaz. Le plan agressif vise à ralentir le réchauffement climatique causé par l’homme qui amplifie les événements météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt mortels à l’Ouest et les pluies torrentielles et les ouragans à l’Est.

Biden a reconnu le risque politique, déclarant à plusieurs reprises que son approche créerait des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’automobile pour compenser les pertes de pétrole, de charbon ou de gaz naturel.

« Quand je pense au changement climatique et à ses réponses, je pense aux emplois », a déclaré Biden. « Ce ne sont pas des rêves de tarte au ciel. Ce sont des solutions concrètes réalisables. Et nous savons comment faire cela ».

Dans un changement par rapport aux administrations précédentes des deux parties, Biden ordonne également aux agences de concentrer l’aide et les investissements sur les communautés à faible revenu et minoritaires qui vivent le plus près des raffineries polluantes et d’autres dangers, ainsi que sur les villes pétrolifères et houillères confrontées à des pertes d’emplois. alors que les États-Unis s’apprêtent à accroître considérablement leur dépendance à l’égard des sources d’énergie éolienne, solaire et autres qui n’émettent pas de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat.

Biden s’est engagé à créer « des millions d’emplois syndicaux bien rémunérés » en construisant des voitures électriques, en installant des panneaux solaires et des éoliennes, et en effectuant des travaux spécialisés pour boucher les puits abandonnés, restaurer les terres minées et transformer les anciens sites industriels « en nouveaux centres de croissance économique ».

Même ainsi, les républicains ont immédiatement critiqué le plan comme un tueur d’emplois.

« Les mandats et les directives du gouvernement qui limitent nos industries minière, pétrolière et gazière ont un impact négatif sur notre sécurité et notre indépendance énergétiques », a déclaré la représentante Cathy McMorris Rodgers de l’État de Washington, la plus grande républicaine du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre. .

Biden élève également le réchauffement climatique au rang de priorité de sécurité nationale, ordonnant aux agences de renseignement, à l’armée et à d’autres de faire plus pour se préparer aux risques accrus. Le plan de conservation réserverait des millions d’acres aux activités récréatives, fauniques et climatiques d’ici 2030 dans le cadre de l’engagement de campagne de Biden pour un programme de 2 billions de dollars (1,6 billion d’euros) pour ralentir le réchauffement climatique.

Le président Donald Trump, qui a ridiculisé la science du changement climatique, a retiré les États-Unis de l’accord mondial de Paris sur le climat, a ouvert davantage de terres publiques à la production de charbon, de gaz et de pétrole et a affaibli la réglementation sur les émissions de combustibles fossiles. Les experts affirment que ces émissions réchauffent dangereusement le climat de la Terre et aggravent les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles.

Actuellement, 61% de l’énergie électrique du pays provient du gaz naturel et du charbon, 20% du nucléaire et 17% de l’énergie éolienne, solaire et d’autres énergies renouvelables, selon l’US Energy Information Administration.

Kim Cobb, spécialiste du climat de Georgia Tech, a déclaré que « si cet élan du jour 7 est représentatif du mandat de 4 ans de cette administration, il y a tout lieu de croire que nous pourrions atteindre la neutralité carbone avant 2050 », même si des obstacles majeurs se profilent à l’horizon.

Les actions de Biden sont survenues alors que sa candidate au poste de secrétaire à l’énergie, l’ancienne gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm, faisait face au profond scepticisme des républicains alors qu’elle tentait de présenter la vision du président pour une économie verte.

« La dernière administration démocrate s’est déchaînée pour ralentir ou arrêter la production d’énergie », a déclaré le sénateur du Wyoming John Barrasso, un républicain de premier plan au Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles. « Je ne vais pas rester les bras croisés … si l’administration Biden applique des politiques qui menacent l’économie du Wyoming ».

Granholm, dont l’état a été dévasté par la récession de 2008, a promu les technologies émergentes d’énergie propre, telles que la fabrication de batteries, comme une réponse aux emplois qui seront perdus à mesure que les États-Unis s’éloignent des combustibles fossiles.

L’ancien secrétaire d’État John Kerry, maintenant envoyé pour le climat de Biden, a déclaré que les travailleurs du pétrole, du gaz et du charbon « ont été nourris d’un faux récit » selon lequel « d’une manière ou d’une autre, gérer le climat se fait à leurs dépens. Non, ce n’est pas le cas. Ce qui leur arrive est se produisant en raison d’autres forces du marché déjà en place « .

Au lieu d’une éventuelle maladie pulmonaire noire, un mineur aurait un avenir meilleur en tant que technicien en énergie solaire, a déclaré Kerry. « Les mêmes personnes peuvent faire ces travaux, mais le choix de faire de l’énergie solaire maintenant est un meilleur choix ».

L’industrie pétrolière a déclaré que la réduction de la production nationale entraînerait une augmentation des importations de pétrole.

«Je ne pense pas qu’un Américain veuille revenir à l’époque où il a été retenu en otage d’entités étrangères qui n’ont pas à cœur les meilleurs intérêts américains alors que nous perdons le leadership énergétique américain», a déclaré Mike Sommers, président de l’American Petroleum Institute. .

Sommers et d’autres leaders de l’industrie ont averti que les États pourraient perdre des centaines de milliers d’emplois et des financements essentiels. Près d’un tiers du budget de l’État du Nouveau-Mexique provient du pétrole et du gaz, a déclaré Ryan Flynn, président de la New Mexico Oil and Gas Association.

La directive de Biden de doubler la production d’énergie à partir de l’éolien offshore intervient après que l’administration Trump a ralenti l’examen des permis de certains projets géants d’éoliennes offshore. De manière significative, il ordonne aux agences d’éliminer les dépenses qui servent de subventions aux industries des combustibles fossiles.

La pause dans la location à terre est limitée aux terres fédérales et n’affecte pas le forage sur les terres privées, qui est largement réglementé par les États. Cela n’affectera pas non plus les baux existants et pourrait être encore plus émoussé par les entreprises qui ont stocké suffisamment de permis de forage au cours des derniers mois de Trump pour leur permettre de continuer à pomper du pétrole et du gaz pendant des années.

L’ordre exempte les terres tribales, principalement en Occident, qui sont utilisées pour la production d’énergie.

Biden a également ordonné aux agences américaines d’utiliser la prise de décision scientifique et factuelle dans les règles fédérales et a annoncé un sommet des dirigeants climatiques organisé par les États-Unis le 22 avril.