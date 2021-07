Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons le faire

Parfois, trouver les doublures argentées peut être difficile.

Lorsque de mauvaises nouvelles s’ajoutent aux pires nouvelles, il peut sembler impossible de reste positif.

C’est ce que j’ai ressenti récemment. Et pour aggraver les choses, je m’inquiète du nombre croissant de personnes vaccinées recevant COVID-19.

Je suis complètement vacciné et je suis les consignes de sécurité, mais c’est quand même anxiogène.

Alors j’essaie de me rappeler que je ne peux que faire ce qui est sous mon contrôle.

Au lieu de sauter au pire des scénarios dans ma tête, j’essaie de faire les choses une étape à la fois – à la fois dans mes processus de pensée afin de ne pas spiraler aussi bien que mes actions.

Si on me présente un défi, plutôt que de dépenser toute mon énergie à m’inquiéter, j’essaie de faire ce que je peux à ce moment-là pour me sentir mieux. Cela pourrait être faire une liste, essayer de trouver une solution ou même nettoyer mon espace pour que je me sente moins dispersé.

Lorsque les choses semblent sombres, il est également utile de se rappeler que demain est un nouveau jour avec de nouvelles possibilités. C’est cliché, mais c’est vrai.

Donc, si vous êtes aux prises avec des difficultés ou submergés en général, vous n’êtes pas seul – et j’espère que ces conseils qui m’aident pourront également vous aider.

Le « côté obscur » de la musculation

Gros biceps, abdominaux tonifiés et mollets coupés – c’est ce que la société considère comme le corps parfaitement sculpté, mais est-ce toujours sain ?

S’efforcer d’atteindre cet idéal, comme le font souvent les culturistes et les haltérophiles, a le potentiel de provoquer des conséquences sérieuses sur le plan psychologique, disent les experts.

« La recherche a montré que les sports et les activités qui ont une composante esthétique, où la façon dont on apparaît fait partie de la façon dont on est évalué ou jugé, ont tendance à avoir taux plus élevés de troubles de l’alimentation« , explique le Dr Sari Shepphird, psychologue du sport spécialisée dans les troubles de l’alimentation. « Non seulement plus élevé que dans la population générale, mais plus élevé que même dans d’autres sports où les taux sont déjà élevés. »

Bien qu’il n’y ait rien de mal en soi à vouloir se mettre en forme, le type de perfectionnisme requis dans des sports comme la musculation est un facteur de risque dans le développement de ces problèmes, dit Shepphird.

« C’est un sport que… beaucoup de gens trouvent… excitant, engageant et motivant, mais vous devez juste vous assurer, dans l’ensemble, qu’il ne commence pas à affecter votre qualité de vie (ou) votre santé mentale, » elle dit.

Cliquez ici pour Lire la suite, y compris les signes à surveiller.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Sophie.

Linda Peterson a partagé qu’elle avait adopté ce bébé il y a quatre mois.

« Elle est tout ce qu’un propriétaire de chien âgé peut imaginer… complètement éduqué à la maison et totalement affectueux ! La meilleure chose que j’aie jamais faite a été d’adopter ! » Linda a ajouté.

