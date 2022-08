Nous ne pouvons pas tirer la chasse d’eau ni nous brosser les dents après que l’approvisionnement maladroit de la compagnie d’eau se soit tari – mais nos voisins en ont beaucoup

Les RÉSIDENTS d’un côté d’une route ne peuvent pas tirer la chasse d’eau ou se brosser les dents après que leur approvisionnement en eau se soit tari.

Environ 70 personnes vivant du même côté d’une route du village de Northend comptent sur un camion-citerne et des centaines de bouteilles d’eau gratuites par des bénévoles.

Le village de Northend dans l’Oxfordshire est à court d’eau Crédit : Doug Seeburg

Le village d’Oxfordshire s’est asséché, les habitants devant compter sur les livraisons de bouteilles d’eau et l’eau des camions-citernes Crédit : Hyde News & Pictures

Le réservoir local s’est asséché, laissant environ 70 personnes sans accès à l’eau Crédit : Doug Seeburg

Un résident agacé dit que les problèmes se produisent depuis 2018 Crédit : PA

Pour ceux qui vivent de l’autre côté de la route, l’eau a coulé librement de leurs robinets domestiques.

Les ménages privés d’eau ont été privés d’eau en raison d’un problème de réservoir à long terme causé par la baisse des niveaux d’eau souterraine dans le village du sud de l’Oxfordshire.

Les habitants de la région – qui chevauche la limite des comtés du Buckinghamshire et de l’Oxfordshire – ont affirmé que le problème avait commencé en 2018 et ils sont furieux qu’aucune solution n’ait été mise en place, d’autant plus que la sécheresse s’installe.

De l’autre côté du village, près de Henley-on-Thames, l’herbe est beaucoup plus verte.

Leurs approvisionnements en eau ne sont pas affectés par la sécheresse car leur eau est fournie par un autre tuyau, tandis que l’autre moitié doit se passer de douches.

Caroline Evans, l’une des habitants aux prises avec l’eau, a déclaré: “Je pense que Thames Water a complété l’approvisionnement souterrain avec des camions-citernes contenant des milliers de gallons.

“Tout cela est un peu désastreux. Tout a commencé quand il faisait très chaud il y a quelques semaines et que la compagnie des eaux ne faisait pas grand-chose. En réalité, ces problèmes se produisent depuis 2018.

“La compagnie des eaux aurait dû s’en occuper beaucoup plus tôt. J’ai dû demander de l’eau.

“Lors de la première vague de chaleur, alors qu’il faisait environ 40 degrés, l’approvisionnement en eau était vraiment mauvais et nous avons dû nous agiter et pousser pour obtenir de l’aide. Communiquer avec eux est vraiment difficile.”

Les camions-citernes auraient réapprovisionné en eau le réservoir souterrain lundi soir et le lendemain après-midi, la pression de l’eau avait de nouveau disparu.

Mme Evans, une ancienne employée à la retraite du conseil du comté de Buckinghamshire, a déclaré qu’il y avait deux grosses fuites d’eau dans les villages de Southend et Bix qui n’avaient pas été réparées.

Mme Evans a poursuivi: “Nous ne pouvons pas tirer la chasse d’eau, mais nous avons appris maintenant que nous pouvons utiliser l’eau en bouteille pour le faire. Nous l’utilisons également pour nous brosser les dents et faire bouillir nos légumes.

“La plus longue période pendant laquelle nous sommes restés sans eau a été de deux à trois semaines, c’était en 2018.

“Thames Water n’a pas dépensé assez d’argent pour régler ce problème.

“Ils n’ont pas non plus le personnel, l’un des travailleurs ici aujourd’hui est en fait à la retraite. C’était aux informations ce matin que le directeur général recevait une prime – mais les travailleurs m’ont dit qu’ils prévoyaient une réduction de salaire. C’est est ridicule.”

L’eau est livrée aux habitants en colère Crédit : Doug Seeburg

‘LE PIRE QUE JE L’AI CONNU’

Peter Langford, un agriculteur local, âgé de 69 ans, a déclaré : « Je ne pense pas que nous soyons préparés à la sécheresse. L’étang du village est vide.

“Mes champs sont comme des prairies. C’est pire que la sécheresse de 1974. C’est un problème à long terme et il n’a jamais été résolu.”

L’approvisionnement en eau de M. Langford a cessé vers 19 heures il y a trois jours.

L’éleveur de bovins de boucherie a ajouté: “Nous dépendons totalement de l’eau citerne et ils nous ont fourni de l’eau en bouteille.

“C’est littéralement arrivé au point où j’envisageais d’utiliser l’eau en bouteille en plastique pour remplir les abreuvoirs de mes animaux. Toute ferme doit être en danger en ce moment.

“C’est le pire que j’ai jamais connu et j’ai vécu ici toute ma vie.”

Les travailleurs de Thames Water ont dit aux habitants du village qu’ils auraient vidé leurs camions-citernes à 13 heures, mais un autre a ensuite été appelé sur les lieux.

Un porte-parole de Thames Water a déclaré: “Nous sommes désolés pour les clients de la région qui connaissent une pression inférieure à la normale en raison de problèmes techniques sans eau de Stokenchurch. Nous avons une équipe sur place qui travaille dur pour résoudre ce problème dès que possible.

“Nous utilisons des camions-citernes pour aider à augmenter l’approvisionnement des clients de Northend afin de maintenir la pression de l’eau pour ces clients afin qu’ils ne voient pas les problèmes d’approvisionnement se produire. Nous livrons également des bouteilles d’eau.”

La compagnie des eaux a confirmé que 68 habitants du village étaient sans eau pendant un certain temps.

Peter Langford, un agriculteur local, âgé de 69 ans l’étang du village est vide Crédit : Doug Seeburg