Nous ne pouvons pas regarder la télévision car un sifflement cauchemardesque nous rend fous depuis des mois – personne ne nous aide

Les habitants de FUMING sont rendus fous par un bruit de sifflement dans leurs tours aussi fort qu’une perceuse pneumatique.

Les locataires de l’immeuble de 11 étages ont été ravagés pendant 18 mois par le son strident aigu qui se produit chaque fois que le vent souffle.

Les résidents se sont plaints d’un sifflement cauchemardesque les rendant fous pendant des mois Crédit : Marc Giddings

Dave et Lou Williams avec la fenêtre qui émet un sifflement aigu Crédit : Marc Giddings

Il a commencé après la fin des travaux de remplacement du bardage et des fenêtres.

Le sifflement, qui atteint 90 décibels – le même que celui d’une tondeuse à gazon ou d’un outil électrique – fait enrager les habitants.

Plus de 40 résidents des 67 appartements de Gaywood House, Bristol, ont été en contact avec le conseil pour se plaindre du bruit qui conduit certains à envisager de déménager.

Le chauffeur à la retraite Dave Williams, 60 ans, a déclaré: «Vous ne pouvez pas écouter la télévision, lire ou vous concentrer sur quoi que ce soit – il vous suffit de sortir de l’appartement pour éviter le bruit.

“Le son est comme ce que vous imaginez vivre dans une tente au pôle Nord – ça siffle autour des fenêtres mais la chose étrange, c’est qu’il n’y a pas de courant d’air.

“Les gens commencent à appeler cet endroit Whistling Towers mais nous voulons juste que ça s’arrête parce que nous ne pouvons plus le supporter.”

Sa femme Lou, qui souffre de migraines, est encore plus durement touchée par le sifflement dans leur appartement.

Elle a dit : « Dès que le sifflement commence, je pars et je vais chez ma mère. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec cela car cela affecte ma santé.

“S’ils ne peuvent pas résoudre le problème, nous devrons déménager car nous ne pouvons tout simplement pas vivre avec cela à chaque fois que le vent souffle.”

Le couple a emménagé à Gaywood House en novembre 2019 lorsque les appartements ont été recouverts et leurs fenêtres remplacées.

Mais dès que l’échafaudage est tombé, le problème du sifflement a commencé et leur vie a été gâchée depuis.

Les entrepreneurs sont revenus plusieurs fois pour essayer de résoudre le problème sans succès.

Dave a ajouté: «Ils sont venus mettre du mastic tout autour des fenêtres et cela a rendu l’appartement plus chaud et le bruit s’est arrêté pendant quelques jours. Mais dès que le vent a recommencé à souffler, le sifflement est revenu.”

Un autre résident, John Howell, 62 ans, qui vit au deuxième étage a déclaré: «Le vent est pire aux étages inférieurs pour une raison quelconque.

« J’essaie juste d’allumer le téléviseur pour étouffer le bruit, mais même cela ne fonctionne pas quand c’est vraiment mauvais.

“Il semble que le problème affecte les étages inférieurs, peut-être à cause des bâtiments voisins qui canalisent le vent autour du bâtiment.”

Une porte-parole du conseil municipal de Bristol a déclaré être au courant du problème à Gaywood House.

Elle a déclaré: «Le problème a été soulevé avant la période de défaut de 12 mois et a été signalé à l’entrepreneur principal pour qu’il le résolve.

“A la suite d’une réunion avec les résidents et d’une visite conjointe du site avec l’entrepreneur, nous avons identifié des appartements où une enquête plus approfondie sur ce problème isolé est nécessaire.”