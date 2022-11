Nous ne pouvons pas partager l’optimisme du gouvernement selon lequel 63 millions de livres sterling vers la France réduiront les migrants débarquant illégalement

Un plan qui fuit

NOUS aimerions partager l’optimisme du gouvernement selon lequel son nouveau bond de 63 millions de livres sterling vers la France réduira les migrants débarquant illégalement sur nos côtes. Mais nous ne pouvons pas.

Le succès ou l’échec de ces nouveaux flics, drones et renseignements sera très évident, très bientôt.

Suella Braverman signe un accord historique avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin à Paris Crédit : Getty

Mais nous soupçonnons que le seul gagnant sera le président Macron, non seulement grâce aux millions que nous payons, mais parce qu’il peut suspendre cette coopération chaque fois que la Grande-Bretagne l’agace.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que le problème des petits bateaux n’avait «pas de solution miracle». C’est parce que nous essayons de le réparer avec les deux bras liés.

Nous n’ignorerons pas la CEDH et la loi sur les droits de l’homme qui nous empêchent de transporter des migrants au Rwanda ou sur un territoire britannique pour un traitement offshore.

L’un ou l’autre aurait un effet dissuasif immédiat.

Le Premier ministre n’envisagera pas non plus de cartes d’identité nationales, ce qui rendrait le travail illégal beaucoup plus difficile et réduirait l’attrait de la Grande-Bretagne pour les migrants économiques.

La crise ne pourrait que s’aggraver si l’on en remettait le contrôle à Yvette Cooper du Labour.

Son nouveau plan alternatif est incroyablement faible et vide de sens :

Traiter presque tous les arrivants comme des « réfugiés », hésiter à coopérer davantage avec l’Europe et déclarer en riant que la politique « non éthique » du Rwanda a échoué – alors qu’elle n’avait pas été testée avant que des avocats de gauche ne la tuent sans qu’un seul vol ne décolle.

Les vraies solutions exigent de la ténacité dont le travail n’est tout simplement pas capable.

Pour eux-mêmes et pour le pays, les conservateurs feraient mieux de l’être.

Toussez, Jeff

UNE SUGGESTION pour Jeff Bezos alors qu’il cherche à donner sa fortune Amazon de 107 milliards de livres sterling : Remettez le lot au chancelier Jeremy Hunt.

De préférence demain soir.

Jeff Bezos prévoit de donner sa fortune Amazon de 107 milliards de livres sterling Crédit : AFP

Le double objectif de Bezos est de lutter contre le changement climatique et de guérir les divisions de la société.

Nous ne savons pas comment un homme dont la méga-entreprise émet plus de CO2 que la Grèce et qui vole dans l’espace pour le plaisir peut s’engager avec un visage impassible à lutter contre le réchauffement climatique.

Mais quelques milliards dans nos coffres épuisés pourraient financer deux ou trois centrales nucléaires et réduire notre dépendance au gaz.

Quant à l’unification de la société, quelques milliards de plus nous éviteraient les hausses d’impôts de M. Hunt jeudi. Nous aimerions tous ça.

Et ce n’est que justice, car Amazon a passé des années à transférer ses bénéfices au Royaume-Uni et à trouver des ruses légales pour contourner l’impôt.

Une excellente occasion de faire amende honorable.

Défense fixe

C’était fou d’envisager de réduire les dépenses de défense alors que la guerre faisait rage en Europe.

On connaît l’état lamentable des finances.

C’était fou d’envisager de réduire les dépenses de défense avec la guerre de Poutine qui faisait rage en Europe Crédit : AFP

Mais l’invasion de Poutine et les coups de sabre de la Chine sur Taiwan ont rendu le monde beaucoup moins stable.

Nous saluons donc l’accord conclu par Jeremy Hunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Bravo d’avoir mordu la balle, chancelier.