Nous ne pouvons pas oublier les réfugiés afghans – ceux au Royaume-Uni et à l’étranger

Les projecteurs sur l’Afghanistan sont éphémères, mais les conséquences réelles persistent (Photo : UNHCR/AndyHall) Haji Khan Gul est arrivé au Pakistan il y a quatre décennies en tant que réfugié Afghanistan. Depuis lors, il a élevé ses enfants et petits-enfants juste à l’extérieur de Quetta, qui se trouve à la frontière entre les deux pays. Malheureusement, la dévastation des récentes inondations a presque complètement emporté leur maison. Heureusement, le HCR l’a aidé à recoller les morceaux afin qu’il puisse littéralement reconstruire sa vie à partir de zéro, en lui fournissant une aide financière d’urgence pour reconstruire le mur central. Sa fierté et son soulagement d’avoir reçu une vague de soutien du public britannique étaient vraiment émouvants. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles je fais le travail que je fais en tant qu’ambassadeur de bonne volonté pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mais il y a une crise en ce moment et les gens – en particulier les réfugiés comme Haji – ont plus que jamais besoin d’aide. J’ai été à la fois inspiré et choqué d’être témoin des réalités de la réponse des réfugiés (Photo : UNHCR/AndyHall) En visitant Quetta ce mois-ci, j’ai été à la fois inspiré et choqué d’être témoin des réalités de la réponse des réfugiés là-bas. Depuis le début de la guerre soviéto-afghane en 1979, des vagues de réfugiés afghans ont d’abord été chassées de chez elles, puis au-delà des frontières. Au cours de ma propre vie, conflit après conflit dans la région a éclaté sur nos écrans de télévision, pour disparaître apparemment de la conscience publique. Aujourd’hui, un peu plus d’un an après la chute de Kaboul en août 2021, l’attention sur la crise humanitaire a pratiquement disparu. Un attentat-suicide au cours des quelques jours où j’étais à Quetta – provoqué de manière insensée par une campagne de vaccination contre la poliomyélite – n’a guère eu d’écho en dehors des informations nationales. Les crues soudaines qui ont dévasté et tué des dizaines de milliers de personnes il y a à peine trois mois ont également disparu des gros titres, même si les gens ont encore du mal à recoller les morceaux. Les projecteurs sont éphémères, mais les conséquences réelles persistent. Abdul Malik – un jeune enseignant de classe 6 dans un village de réfugiés – veille la nuit en corrigeant des papiers à la lumière d’une nouvelle lampe solaire (Photo : UNHCR/AndyHall) Je ne peux m’empêcher de me demander s’il s’agit de la tragédie de l’exil afghan – que l’attention mondiale s’étend à peine sur un an, encore moins sur 40. Les réfugiés afghans et les pays qui les accueillent subissent les conséquences de l’histoire mouvementée de l’Afghanistan depuis des décennies. Les anciens des villages de réfugiés à l’extérieur de Quetta m’ont parlé de la pauvreté et du manque de services vitaux, malgré les efforts louables du gouvernement pakistanais pour inclure les réfugiés afghans dans les systèmes nationaux – par le biais de systèmes de santé et d’un enseignement primaire à égalité avec les nationaux. J’ai vu un réel changement dans les communautés afghanes au Pakistan et l’espoir s’élever contre le désespoir. Abdul Malik – un jeune enseignant de classe 6 dans un village de réfugiés – veille la nuit en corrigeant des papiers à la lumière d’une nouvelle lampe solaire. Mehboba, étudiante à l’Université du Balouchistan, m’a dit qu’elle prévoyait de prendre place à la table mondiale en tant que défenseure des femmes afghanes une fois ses études terminées.



La majorité des habitants du Royaume-Uni pensent que les réfugiés apportent une contribution positive à notre pays (Photo : UNHCR/AndyHall) Tous – y compris le Haji mentionné ci-dessus – m’ont dit la même chose : ils sont reconnaissants de l’aide, mais beaucoup d’autres en ont besoin. Les inondations au Pakistan cette année reflètent sa place parmi les 10 pays du monde les plus vulnérables au changement climatique. Cette menace a signifié que ceux qui luttaient déjà ont été les plus durement touchés. La crise climatique est la crise de tout le monde, mais certaines personnes et certains pays sont en première ligne. Le nombre de personnes déplacées par la guerre et la persécution n’a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, avec l’attention mondiale concentrée sur l’Ukraine, des crises plus anciennes comme l’Afghanistan ont été laissées pour compte – même avec un exode renouvelé depuis que les talibans ont repris le pouvoir.



Il est incompréhensible que le Royaume-Uni externalise ses obligations en matière d’asile (Photo : HCR/AndyHall) Bien que les autorités ici au Royaume-Uni et au-delà reconnaissent qu’un soutien supplémentaire est nécessaire – le Royaume-Uni mettant quelque 2 000 places de réinstallation à la disposition du HCR pour des personnes comme les réfugiés afghans au Pakistan et en Iran cette année – l’écrasante majorité des Afghans n’ont pas d’itinéraire sûr. pour changer leur destin ou même rejoindre la famille. Ces réalités choquantes signifient que nous devrions nous tourner vers ceux qui arrivent directement sur nos côtes avec plus de compréhension et de compassion. Il est incompréhensible que le Royaume-Uni externalise ses obligations en matière d’asile alors que d’autres portent la part du lion de l’urgence mondiale des réfugiés. Alors que les réfugiés font partie d’un débat intensément politisé au Royaume-Uni ces derniers temps, les vrais problèmes sont humanitaires.



Les réfugiés afghans gardent espoir dans des circonstances que la plupart d’entre nous peuvent difficilement imaginer (Photo : UNHCR/AndyHall) En regardant ces problèmes de loin, il est trop facile d’oublier les tragédies personnelles alors que j’aimerais penser que nous aiderions tous instinctivement une telle famille qui se dresse devant nous. En fait, des études montrent que la majorité des personnes à travers le Royaume-Uni pensent que les réfugiés apportent une contribution positive à notre pays, et quatre sur cinq conviennent que les gens devraient pouvoir se réfugier pour échapper à la guerre ou à la persécution. Il y a tellement de choses que nous pourrions faire chacun pour changer la situation actuelle – que ce soit pour donner ce que nous pouvons en dons, accueillir un nouveau voisin ou tendre la main à notre député local. Suite: Des nouvelles

De toutes les choses que j’ai apprises en travaillant avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, celle qui me bouleverse encore est la durée pendant laquelle les gens peuvent garder espoir. Pour leurs familles, leurs enfants et leur propre survie de base – ceux qui ont tout perdu trouvent d’une manière ou d’une autre la force et le courage de se relever, encore et encore. Malgré tout, les réfugiés afghans s’accrochent à cela dans des circonstances que la plupart d’entre nous peuvent difficilement imaginer. Nous leur devons de ne pas oublier leur sort. Leur résilience nous oblige tous à agir. Pour plus d’informations, y compris comment vous pouvez aider, rendez-vous sur Site Web de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ici. Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à jess.austin@metro.co.uk. Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. PLUS : Je suis sur la liste noire des talibans et je cherche désespérément à quitter l’Afghanistan

