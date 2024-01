« Nous ne pouvons pas opérer, nous n’avons pas de médicaments » : les pertes indirectes à Gaza augmentent alors que les services de santé sont décimés | Gaza

HLes services de santé à Gaza sont « décimés », le personnel médical épuisé après trois mois de guerre étant contraint d’extraire des éclats d’obus sans soulager la douleur, de procéder à des amputations sans anesthésie et de voir des enfants mourir de cancers en raison du manque d’installations et de médicaments.

Des dizaines d’entretiens avec des médecins et des administrateurs médicaux à Gaza révèlent une situation catastrophique et qui se détériore alors que les services de santé luttent pour faire face aux dizaines de milliers de victimes de l’offensive israélienne continue sur le territoire et aux effets de la crise humanitaire aiguë.

L’attention s’est concentrée sur les victimes directes de l’offensive militaire israélienne à Gaza, mais les médecins spécialistes s’inquiètent de plus en plus des victimes indirectes de la guerre.

Des dizaines de milliers de personnes à Gaza souffrant de maladies chroniques potentiellement mortelles sont restées sans traitement pendant des mois et sont désormais « sans défense », leur corps étant affaibli par la malnutrition, le froid et la fatigue, disent les médecins. Lors d’un incident décrit au Guardian, un enfant souffrant d’une maladie cérébrale est décédé quelques heures avant l’arrivée d’une équipe de l’ONU avec des médicaments vitaux.

Un patient palestinien atteint d’un cancer reçoit un traitement à l’hôpital Nasser de Khan Younis en novembre. Photographie : Mohammed Salem/Reuters

Des spécialistes du cancer ont déclaré au Guardian qu’ils n’étaient pas en mesure de traiter les patients qui en avaient désespérément besoin, notamment les enfants atteints de leucémie ou de tumeurs nécessitant une intervention chirurgicale immédiate pour sauver leur vie.

« Nous n’avons rien à leur donner. Nous ne pouvons pas opérer et nous n’avons aucun médicament », a déclaré le Dr Subhi Sukeyk, directeur général de l’oncologie de Gaza, qui est également directeur général de l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne de la ville de Gaza. Le principal service d’oncologie de l’hôpital était obligé de fermer début novembre.

« Il y a des gens qui ont des cancers qui s’attaquent au foie, aux os, aux poumons. Je dois leur expliquer leur état et que nous ne pouvons rien faire. Nous avons des patients atteints de leucémie, dont de nombreux enfants, qui sont décédés. Ils n’ont aucun mécanisme de défense, aucun système immunitaire et dans cet environnement, ils sont très vulnérables.

Sukeyk a déclaré qu’un homme lui avait amené son fils tous les jours pendant trois semaines. Le garçon a une tumeur à croissance rapide dans la gorge qui va bientôt bloquer sa respiration. « Chaque jour, ils viennent et chaque jour je dois dire que nous ne pouvons rien faire. Je suis chirurgien. Je pourrais faire cette opération sans difficulté mais nous n’avons pas d’installations. C’est terrible », a déclaré Sukeyk.

Sur les 36 hôpitaux de Gaza, seuls 15 restent ouverts et trois seulement sont intacts.

Selon les responsables palestiniens de la santé, 350 000 personnes à Gaza souffrent de maladies chroniques et manquent presque de médicaments. Une préoccupation majeure concerne les maladies psychologiques, pour lesquelles les médicaments sont presque épuisés, ainsi que les médicaments contre l’hypertension artérielle.

La maladie se propage également rapidement dans des conditions de surpeuplement et d’insalubrité. « Tout le monde tousse. Les enfants ont tous la diarrhée ou des infections pulmonaires et il y a aussi beaucoup d’hépatite A maintenant », a déclaré Hussein Awda, 37 ans, qui vit avec sa famille dans un collège de formation professionnelle des Nations Unies à l’ouest de Khan Younis depuis que sa maison a été détruite et que de nombreux proches tués au début de la guerre.

Un enfant évacué de Gaza pour être soigné en Égypte. Rares sont ceux qui ont pu partir de cette manière. Photographie : Anadolu/Getty Images

Des tentatives sont en cours pour rouvrir l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, devenu le centre d’une guerre de propagande féroce l’année dernière lorsqu’Israël a été accusé d’avoir délibérément pris pour cible le site. Les responsables israéliens ont nié cela et ont déclaré que le Hamas avait construit un complexe de commandement sous l’hôpital et utilisé ses installations.

L’hôpital, que l’Organisation mondiale de la santé a décrit comme « une zone de la mort » après avoir en grande partie cessé ses activités à la suite des raids et de l’occupation par les troupes israéliennes en novembre, a repris ses services de base.

Le Dr Marwan Abu Saada, directeur de l’hôpital Shifa, a déclaré qu’il espérait ouvrir une unité de soins intensifs la semaine prochaine, mais que le carburant, l’électricité et les médicaments manquaient encore. “Les principaux générateurs d’oxygène sont détruits, nous dépendons donc de bouteilles”, a-t-il déclaré.

L’accès aux soins médicaux constitue un problème majeur. Il n’y a presque pas de carburant à Gaza en raison des restrictions imposées par Israël, donc presque pas de transports. Un administrateur de l’ONU à Khan Younis a déclaré qu’il cherchait un âne pour emmener à l’hôpital son père, victime d’une crise cardiaque.

En décembre, un médecin de la ville de Gaza a été contraint d’amputer la partie inférieure de la jambe de sa nièce, sans anesthésie, sur une table chez lui, après qu’elle ait été blessée lorsque la maison avait été touchée par un obus et que les tirs israéliens intenses dans la zone rendaient cette tentative trop dangereuse. pour atteindre Shifa, normalement à six minutes de route. « Malheureusement, je n’avais pas d’autre choix. Le choix était soit de laisser la fille mourir, soit de faire de mon mieux », a déclaré Hani Bseiso.

« Le personnel est épuisé » : un médecin décrit les conditions à l’hôpital de Gaza – vidéo

Des coupures de communication pendant plusieurs jours, certaines imposées par Israël, causent également de sérieux problèmes car elles empêchent ceux qui en ont besoin d’appeler des ambulances.

Les équipes du Croissant-Rouge palestinien (RPC) se dirigent vers les sites de frappes aériennes ou de bombardements lorsqu’ils les voient ou les entendent, mais il existe de graves inquiétudes pour d’autres, comme les femmes qui accouchent, selon Nibal Farsakh, porte-parole. De nombreux rapports font état de femmes contraintes d’accoucher à la maison ou sous des tentes, sans soins médicaux. D’autres ne peuvent être atteints à cause des combats.

“[The ambulances] ne peut pas entrer dans les zones militaires israéliennes. Ils vont tirer sur nous. Il y a des gens dont des membres de la famille ont été blessés et ils nous le disent et nous ne pouvons pas les atteindre. Il y a des gens qui ont des proches décédés avec eux pendant des jours parce qu’ils ne peuvent pas sortir pour les enterrer dans leur cour », a déclaré Farsakh.

Farsakh a déclaré que 14 ambulances avaient été détruites et 19 endommagées au cours des combats sur trois mois, laissant environ 24 opérationnelles. Huit membres du personnel de la RPC ont été tués et 29 blessés.

L’offensive israélienne à Gaza fait suite à une attaque du Hamas en Israël le 7 octobre qui a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Depuis lors, près de 25 000 personnes sont mortes à Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé, dont environ les deux tiers sont des femmes ou des enfants. Environ 60 000 personnes ont été blessées.

Les gens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat à Gaza. Photographie : Doaa AlBaz/AP

Israël a déclaré qu’il essayait d’éviter les pertes civiles, mais que le Hamas utilisait la population locale comme bouclier humain en plaçant des infrastructures militaires au milieu et en dessous d’elle. Le Hamas le nie.

Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils ne tiraient pas sur les ambulances transportant des civils mais que certaines avaient été utilisées par le Hamas pour déplacer des combattants ou des armes.

La population de Rafah, à la frontière avec l’Égypte, a plus que quadruplé pour atteindre 1,3 million d’habitants, desservis par un petit hôpital général d’environ 40 lits, quelques cliniques privées et une poignée d’hôpitaux de campagne qui ne peuvent offrir que des soins de base.

« Pour le diagnostic, nous disposons uniquement de notre jugement clinique. Peut-être pouvons-nous faire une radiographie ou une échographie mais rien de plus. Nous avons 30 ou 40 ans en arrière », a déclaré Sukeyk.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré mercredi que des hôpitaux de campagne supplémentaires devraient être opérationnels dans les prochains jours.

Ces dernières semaines, Israël a déclaré qu’il était passé à des opérations militaires moins intensives qui minimiseraient les pertes civiles et permettraient à davantage d’aide d’atteindre Gaza. Toutefois, les grèves se sont intensifiées dans les régions densément peuplées de Rafah et de Khan Younis, où l’on craint que le principal hôpital Nasser soit contraint de fermer.

Un homme blessé a été transporté cette semaine à l’hôpital Nasser de Khan Younis. Photographie : Haitham Imad/EPA

« Ce que disent les parties au conflit et ce que nous constatons sur le terrain est très différent. Il y a des frappes aériennes, des bombardements d’artillerie, des mouvements de chars et des activités navales continus. Il y a un décalage entre la rhétorique et la réalité et nous en voyons les conséquences humanitaires », a déclaré William Schomburg, chef du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza.

Jeudi, Netanyahu a déclaré aux journalistes qu’Israël n’autorisait que l’aide « minimale » absolue nécessaire pour prévenir une crise humanitaire.

Plus tôt cette semaine, Philippe Lazzarini, chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a déclaré que seule une augmentation du matériel pourrait inverser la « situation humanitaire dégradante à Gaza ».

Quitter le territoire est aussi un problème. Avant la guerre, les patients nécessitant une chimiothérapie étaient soignés en Israël. Depuis le début du conflit, cela est impossible et seule une poignée d’entre eux ont été autorisés à quitter Gaza pour se faire soigner en Égypte.

Plus de 2 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer chaque année à Gaza, dont 122 enfants, ont annoncé les autorités palestiniennes la semaine dernière.

Les médecins préparent le transfert des bébés prématurés vers l’Égypte après leur évacuation de l’hôpital al-Shifa en novembre. Photographie : Haitham Imad/EPA

Sukeyk a déclaré qu’il avait rédigé des références pour 2 500 patients, mais qu’il n’en restait plus que 300 à 400.

Un médecin britannique a décrit des scènes survenues à l’hôpital al-Aqsa de Deir al-Balah, au centre de Gaza. James Smith, qui s’est rendu à Gaza avec l’ONG Medical Aid for Palestiniens, a déclaré que, comme d’autres installations médicales, l’hôpital avait été transformé en refuge pour des milliers de personnes déplacées, qui campaient dans tous les espaces disponibles. L’établissement de 250 lits accueillait 700 patients, chacun accompagné de proches, dont des enfants. Peu de gens voulaient partir après le traitement, le service des urgences était donc devenu une « salle d’hospitalisation ».

La foule et le bruit rendaient très difficiles les soins palliatifs aux mourants, a déclaré Smith. « L’espace était très limité pour optimiser le soulagement de la douleur, la dignité ou le confort. Les conditions étaient très exiguës et très bruyantes.

De nombreuses victimes sont arrivées parmi des foules de proches appelant à l’aide pour leurs proches, mais d’autres étaient seuls, notamment de jeunes enfants dont la famille entière avait été tuée ou frappée d’incapacité. « Il y avait un garçon de six ans amené seul, enveloppé dans une couverture. Il présentait de graves brûlures au visage et un [very serious] blessure à la poitrine. Heureusement, nous l’avons trouvé, sinon il…