Nous ne pouvons pas nous permettre des cadeaux de Noël pour nos enfants après des factures pour des travaux “défectueux” – nous ne pouvons même pas avoir un dîner rôti

UN COUPLE affirme que le Noël de sa famille a été gâché car son association de logement ne réparera pas sa cuisine défectueuse.

Les jeunes mariés Sarah et Colin Palmer disent qu’ils n’ont plus d’argent pour acheter des cadeaux cette année parce qu’ils ont dû tout dépenser en plats à emporter et au restaurant.

Sarah et Colin Palmer disent que Noël est gâché parce que leur association de logement ne réparera pas leur cuisine défectueuse 1 crédit

Le couple, de Yatton, Somerset, ne peut pas accueillir leurs proches cette saison festive 1 crédit

Leurs ustensiles de cuisine empilés sur leur canapé en attendant un nouveau sol et un nouveau four 1 crédit

Le couple dépense environ 300 £ par semaine dans leur friterie, pub, Domino’s Pizza et repas au micro-ondes locaux – et cela en plus de leur magasin de supermarché.

Cela signifie qu’ils doivent se débrouiller pendant cette saison des fêtes, leurs enfants et petits-enfants recevant des cadeaux d’occasion ou rien du tout.

Pour aggraver les choses, Sarah et Colin ne peuvent pas héberger leurs proches le 25 décembre car ils n’ont ni chambre ni endroit pour cuisiner.

En attendant l’installation d’un nouveau revêtement de sol et la livraison de leur four à 700 £, ils n’ont qu’un réchaud de camping et une friteuse à air pour préparer leurs repas.

La plupart de leurs articles de cuisine sont également empilés dans d’autres pièces de la maison, ce qui signifie qu’il n’y a nulle part où dormir.

Une Sarah désemparée a déclaré: “Je ne peux tout simplement pas me permettre Noël cette année.

“Mes enfants reçoivent des cadeaux d’occasion, comme notre vieux robot culinaire Ninja.

“Je ne peux pas leur donner d’argent comme je le fais normalement car je n’en ai pas à leur donner.”

Elle a poursuivi: “Je ne me suis mariée qu’en août et nous ne pouvons pas nous amuser.

“Nous avons une carcasse d’un évier dans la cuisine et pas grand-chose d’autre.

“J’espérais organiser Noël cette année comme je le fais habituellement, mais maintenant je dois aller jusqu’à Birmingham chez ma fille aînée.

“Mes enfants et petits-enfants viennent généralement vers moi car je suis handicapé et nous avons la plus grande maison. Ils aiment tous ma cuisine.

“J’ai dû débourser plus d’argent pour aller au restaurant pour le dîner de Noël car je ne peux pas cuisiner dans la cuisine de ma fille.”

L’homme de 57 ans a déclaré avoir rencontré des problèmes pour la première fois dans son bungalow de deux chambres à Yatton, Somerset, pendant l’été lorsque leur cuisinière “a explosé”.

Lorsqu’il a été retiré et que le sol “cahoteux” a été déchiré, ils ont découvert que leur cuisine était criblée d’humidité et de moisissure à cause d’une fuite.

Maman de trois enfants, Sarah, qui attendait un remplacement de la hanche, a immédiatement contacté l’association de logement Stonewater et on lui a promis que les problèmes seraient résolus rapidement.

Mais cinq mois plus tard, les Palmers attendent toujours.

Je ne peux tout simplement pas me permettre Noël cette année. Sarah Palmier

“Ils traînent les pieds. C’est ignoble”, a déclaré Sarah, qui y vit depuis 15 ans.

“Tout ce qu’ils ont fait, c’est mettre un peu de contreplaqué là où se trouvait le risque de chute et c’est tout.”

N’ayant nulle part où cuisiner, le couple a commandé des plats à emporter et mangé au restaurant – à hauteur d’environ 6 000 £.

Sarah, qui travaille tôt pour Amazon, a déclaré: “Je ne peux plus utiliser physiquement la cuisine car je suis handicapée et mon mari n’est pas cuisinier.

“Il fait de son mieux, mais nous avons dû dépenser tellement d’argent pour des plats à emporter. Environ 300 £ par semaine.

“On essaie de cuisiner avec un réchaud de camping sur ma machine à laver et une friteuse à air en équilibre sur mon sèche-linge, mais c’est tellement dangereux.

“Une cuisinière à gaz est pour le camping, pas pour une utilisation dans votre propre maison.”

Stonewater s’est excusé pour les retards et s’est engagé à terminer l’installation dès que possible.

Un porte-parole a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés qu’un de nos clients ait attendu une réparation du sol de sa cuisine bien plus longtemps qu’il n’est raisonnable de s’y attendre.

“En regardant l’historique des réparations de la propriété pour réparer les deux fuites qui nous ont été signalées, je ne vois aucune raison pour laquelle une nouvelle cuisinière n’aurait pas pu être connectée, nous organisant les travaux autour de cela.

“Nous aurions dû être plus clairs à ce sujet et travaillerons avec le client afin qu’il puisse le faire dès que possible.

“En reconnaissance des inconvénients que cela aura causés, nous prendrons en charge le coût d’une nouvelle cuisinière.

“Nous chercherons également à indemniser le client dans le cadre de notre réponse à la plainte que le client a déjà déposée.

“J’espère que cela aidera à couvrir les coûts supplémentaires liés à la fourniture de nourriture qu’ils ont encourus alors qu’ils n’avaient pas de cuisinière en état de marche.

“Nous avons également déjà demandé à nos entrepreneurs d’installer une toute nouvelle cuisine sur la propriété.”

Plus de leurs affaires dans une autre pièce de la maison 1 crédit

Sarah et Colin disent qu’ils dépensent 300 £ par semaine en plats à emporter et au restaurant 1 crédit

L’association de logement a couvert le sol endommagé avec du contreplaqué 1 crédit

Sarah a déclaré: “Nous avons une carcasse d’un évier dans la cuisine et pas grand-chose d’autre” 1 crédit