Nous ne pouvons pas nous donner la peine d’écrire un titre sur la personne la plus paresseuse du Monténégro | Nouvelles du monde

La personne la plus horizontale gagne (Photo : Getty/Reuters) La vie peut parfois être dure. Votre réveil vous hurle à l’oreille chaque matin et vous n’avez vraiment d’autre choix que de vous lever. Ce n’est pas vraiment idéal. Pourtant, pour cinq personnes Au Monténégro, le bourdonnement ou le bip de leurs alarmes n’est plus qu’un lointain souvenir alors qu’ils rivalisent pour devenir le « citoyen le plus paresseux » du pays. Au cours des 12 dernières années, les gens se sont couchés aussi longtemps que cela était humainement possible dans le but de ridiculiser le stéréotype selon lequel les habitants de ce pays des Balkans sont « paresseux ». Les seules règles ? Pas de position assise ou debout. (La seule exception est la possibilité de faire une pause toilettes de 10 minutes toutes les huit heures.) Organisé dans un lieu de vacances du village de Donja Brezna, le concours de cette année a débuté en août et est entré lundi dans sa 30e journée, un record. Les participants étant restés au lit pendant environ 720 heures, ils ont pratiquement brisé le précédent record de 24 jours.



Près de deux douzaines de personnes ont participé au concours (Photo : Milos Vujovic/Agence Anadolu/Getty Images)



Les participants sont autorisés à utiliser leur téléphone – mais il est hors de question de se lever (Photo : Milos Vujovic/Agence Anadolu/Getty Images)



Faire une sieste n’est en aucun cas une perte (Photo : Reuters) Seules cinq des 21 personnes espérant remporter le prix de 1 000 € (860 £) pour leur orientation horizontale restent, le Réseau de reportage d’investigation des Balkans (BIRN) signalé. Le favori des bookmakers est un Serbe de 21 ans. L’organisatrice du concours, Radonja Blagojevic, a déclaré aux journalistes : « C’est une compétition très psychologique et les participants sont des personnalités intéressantes. » « Ils forment une grande équipe et certaines amitiés resteront là », a ajouté Blagojevic, propriétaire de la station. Même si le concours a été fondé pour lutter contre les stéréotypes monténégrins en les adoptant, des participants ont également participé à des compétitions de Serbie, de Bosnie, de Russie et d’Ukraine. La compétition était encore plus difficile à l’époque, a déclaré Blagojevic.



Le concours satirique a été fondé pour ridiculiser un mythe populaire qui qualifie les Monténégrins de paresseux (Photo : Reuters)



Le gagnant remportera non seulement la couronne de la paresse, mais aussi un prix en espèces (Photo : Milos Vujovic/Agence Anadolu/Getty Images)



« Auparavant, nous avions pour règle qu'il ne fallait pas se lever, ni même aller aux toilettes, donc qui pouvait tenir le plus longtemps », a-t-elle déclaré. « Mais depuis 2021, nous avons introduit l'innovation selon laquelle toutes les huit heures, ils peuvent faire une pause de 15 minutes pour aller aux toilettes. » Les organisateurs surveillent la santé des participants tout au long. Ils reçoivent également trois repas par jour et sont libres d'utiliser leur téléphone portable ou leur ordinateur portable et de lire des livres pour rester occupés. Dubravka Aksic, 38 ans, qui a remporté le concours en 2021, a déclaré que les concurrents de cette année étaient en bonne santé et se sentaient « bien ». « Ils nous chouchoutent », a-t-il déclaré Reuters plus tôt ce mois-ci, « tout ce que nous avons à faire est de rester allongés ».

