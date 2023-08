« Nous ne pouvons pas le laisser tomber » : appels à l’action alors que le héros de la guerre afghan est désormais confronté au sans-abrisme

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a été invité à ne pas « décevoir » le héros de guerre afghan qui se retrouve désormais sans abri au Royaume-Uni après avoir servi aux côtés des forces britanniques contre les talibans.

L’ancien pilote de l’armée de l’air afghane a finalement obtenu l’asile cette semaine après une longue campagne menée par L’indépendant – mais n’a que 28 jours pour trouver un logement avant d’être expulsé d’un hôtel et que toute l’aide du Home Office soit supprimée.

De hauts gradés militaires, des politiciens et des militants ont déclaré qu’il serait « tragique » de permettre à l’ancien combattant de tomber dans le dénuement – ​​qualifiant cela d’« abrogation de notre obligation » envers les alliés afghans à qui l’on a promis une nouvelle vie en Grande-Bretagne.

Le pilote afghan risque de se retrouver sans abri s’il ne parvient pas à trouver rapidement un emploi et une location privée. (Getty/L’Indépendant)

Ils demandent que le délai de 28 jours soit prolongé afin que les réfugiés aient plus de temps pour trouver un logement, et exigent que les ministres de M. Sunak proposent un plan d’hébergement « cohérent » pour les milliers d’Afghans désormais sans abri.

Simon Weston, héros de la guerre des Malouines, a déclaré : « C’est une merveilleuse nouvelle qu’il puisse rester – mais ce serait tragique s’il se retrouvait sans abri. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Il mérite autant de soutien que possible.

Le militant pour les anciens combattants a ajouté : « Il est évidemment ingénieux, donc avec un peu d’aide, il s’épanouira et utilisera ses compétences ici. Nous avons une dette d’honneur, il mérite donc notre soutien. Faisons ce qu’il faut.

Sir Richard Barrons, ancien commandant du commandement des forces interarmées du Royaume-Uni, a déclaré : « Lui demander, ainsi qu’aux autres Afghans présents dans les hôtels, de se débrouiller seuls est une abrogation de notre obligation. Dire « vous avez 28 jours pour faire le tri » – comment sont-ils censés faire ça ?

« Le gouvernement central ne peut pas simplement rejeter la responsabilité sur les autorités locales », a déclaré Sir Richard. « Ce n’est pas suffisant d’avoir des gens ici sans soutien. Nous ne pouvons pas abandonner les gens, mais les laisser finir dans la rue.

Maintenant qu’il a obtenu le statut de réfugié, le pilote afghan a été informé qu’il disposerait de 28 jours avant de retirer l’hébergement à l’hôtel, la nourriture et le paiement de 9 £ par semaine qui lui étaient fournis en tant que demandeur d’asile.

L’ancien combattant a désormais le droit de chercher du travail et peut demander un crédit universel, même si l’obtention de cette prestation prendra au moins cinq semaines. Une fois qu’il a reçu un avis d’expulsion du ministère de l’Intérieur, il peut s’adresser au conseil local pour obtenir de l’aide pour un logement d’urgence.

The Independent a mené une campagne de cinq mois pour obtenir l’asile pilote au Royaume-Uni. (L’indépendant)

« J’ai un problème sérieux, qui est un problème économique », a déclaré l’ancien combattant. L’indépendant. « Bien sûr, j’ai beaucoup de problèmes parce que je suis nouveau ici, et ce sera un peu difficile pour moi, mais petit à petit, tout deviendra plus facile. »

Le général Sir John McColl, ancien commandant suprême adjoint de l’armée alliée pour l’Europe, a déclaré que le pilote afghan « devrait avoir le temps de trouver un endroit » car « nous ne pouvons pas laisser des personnes se retrouver sans abri ».

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas donner de délai aux gens sans un soutien adéquat. Nous ne ferions pas cela à nos propres anciens combattants – cela ne devrait donc pas être le cas pour ceux qui ont combattu à nos côtés.

Le gouvernement a été critiqué pour avoir donné des avis d’expulsion aux 8 000 Afghans – amenés ici dans le cadre de programmes de réinstallation après l’évacuation chaotique de Kaboul – qui vivent toujours dans les soi-disant hôtels de transition.

Réfugiés d’Afghanistan à l’hôtel de Leeds, se préparant à la visite du prince William (Getty Images)

Le ministère de l’Intérieur espère les expulser des hôtels et les placer dans des logements d’ici la fin août, mais les autorités locales ont qualifié ce processus de « coup de pied dans les dents ». Début août, un réfugié afghan sur cinq s’était déjà déclaré sans abri, selon la Local Government Association.

Peter Marland, le leader travailliste du Conseil de Milton Keynes, a critiqué le « désastre » du gouvernement central après qu’un groupe de 55 réfugiés afghans ont été expulsés des hôtels de la région ces derniers mois.

Il a dit L’indépendant qu’une trentaine d’entre eux s’étaient déclarés sans abri, certains ayant déménagé dans des régions telles que Watford et Milton Keynes – où ils ont ensuite été à nouveau placés dans des hôtels.

Le conseiller Marland a déclaré : « Certains ont dû déplacer les enfants d’une école, donc les perturbations ont été un peu tristes. Cela a été chaotique et nous n’avons eu aucune explication ni aucune raison de la part du ministère de l’Intérieur sur ce qu’il veut faire. L’argent du gouvernement pourrait permettre d’acquérir seulement quelques propriétés supplémentaires.»

Le général Sir Richard Barrons déclare que le gouvernement « ne peut pas abandonner » les Afghans coincés dans les hôtels (PENNSYLVANIE)

Sir John a appelé les ministres conservateurs à travailler avec les conseils sur la crise du logement des Afghans. « J’aimerais voir un plan cohérent de la part du gouvernement, pour déterminer où les autorités locales et le secteur privé peuvent se loger », a-t-il déclaré.

Appelant à un plus grand soutien financier pour les Afghans accueillis au Royaume-Uni, l’ancien commandant allié a ajouté : « Les Afghans ont également besoin d’un véritable ‘paquet’ – ce sont des gens qui veulent travailler et qui paieront des impôts et cotiseront si nous pouvons les aider. avec une longueur d’avance au début.

Les organisations caritatives ont déclaré que certains réfugiés nouvellement reconnus ne disposaient désormais que de sept jours pour quitter les hôtels et autres logements temporaires dans leur lettre de « préavis de démission ».

Jonathan Featonby, responsable du plaidoyer au Refugee Council, a appelé à ce que le délai habituel de 28 jours pour les nouveaux réfugiés soit étendu à 56 jours afin de donner aux gens plus de temps pour s’adresser aux autorités locales ou chercher une autre aide.

«Nous n’aurions pas dû [the pilot] ou toute autre personne confrontée à l’itinérance », a déclaré M. Featonby. « Malheureusement, alors que cela devrait être une période de soulagement et de célébration, nous avons beaucoup de nouveaux réfugiés qui se retrouvent soudainement confrontés à ce fossé de dénuement. Cela peut être une situation impossible. 28 jours ne seront jamais assez longs pour obtenir de l’aide.

Le héros pilote afghan se bat pour rester au Royaume-Uni

Charlotte Khan de Care4Calais a ajouté : « Les réfugiés doivent se préparer à une toute nouvelle vie en 28 jours, ce qui est vraiment très difficile à gérer pour quiconque. »

« Ce n’est pas une chose facile, mais il existe des associations caritatives qui les aident, et nous aiderons le pilote de toutes les manières possibles. Il aura besoin de fiches de salaire et de tout avant de pouvoir commencer à louer [privately].»

Lord Alf Dubs – un enfant réfugié qui a fui le nazisme avant la Seconde Guerre mondiale – a ajouté : « Le logement est un problème pour tout le pays. Mais nous lui devons autant de temps et de soutien que possible pour construire notre vie ici, compte tenu des promesses que nous avons faites aux personnes qui ont travaillé avec nous contre les talibans.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Nous offrons également un soutien aux réfugiés nouvellement reconnus pendant la période de départ de 28 jours, par l’intermédiaire de Migrant Help ou de leurs organisations partenaires.

«Cela comprend la fourniture de conseils sur l’accès au marché du travail par l’intermédiaire du ministère du Travail et des Retraites, la fourniture de conseils sur la demande de crédit universel et la signalisation aux autorités locales pour obtenir une aide au logement. Cela garantira que les gens pourront passer à autre chose après une décision concernant leur demande.