Nous ne pouvons pas jouer vos chansons après que vous ayez insulté Kwame malgré – Abena Moet fulmine contre Shatta Wale

Le co-animateur de Entertainment Ghana sur Neat FM, Abena Moet, a farouchement résisté, le lundi 30 septembre 2024, aux tentatives de l’animateur principal du programme, Ola Michael, de jouer la dernière chanson de Shatta Wale comme demandé par un auditeur.

Alors qu’Ola avait initialement accepté la demande de l’auditeur, Abena Moet s’est fermement opposée à la diffusion de la chanson de Shatta au motif qu’il avait manqué de respect au propriétaire du conglomérat Malgré Media, Kwame Osei « Malgré ».

« Il (Ola) n’est pas le seul à pouvoir pardonner ; nous ne lui avons pas tous pardonné. Donc, je ne sais pas comment il va jouer la chanson ; peut-être qu’il y jouera dans sa voiture après la fermeture d’ici. Non, vous ne pouvez pas insulter le propriétaire de la station et vous attendre à ce que nous diffusions votre chanson ici… Il devrait construire sa propre station et la diffuser là-bas », a-t-elle fulminé.

En octobre 2023, Shatta Wale a lancé une attaque cinglante contre Akwasi Aboagye et les propriétaires de Malgré Media après que le présentateur (Aboagye) ait contesté une affirmation de l’artiste selon laquelle il avait été payé 80 000 livres pour s’être produit aux Ghana Music Awards UK 2023 comme étant fausse. .

Depuis ses éclats et ses propos non imprimables à l’égard des propriétaires et employés de Malgré Media, l’artiste a été mis sur liste noire sur la plateforme.

Regardez la vidéo du moment où Abena Moet a arrêté la lecture de la chanson de Shatta Wale ci-dessous :

« Je ne diffuserai jamais la musique de Shatta Wale sur cette station parce qu’il a manqué de respect à notre patron. Il peut construire sa propre station de radio et la diffuser là-bas » – Abena Moet pic.twitter.com/5Dmk8SikAL – GRAND KAY🇬🇭 (@OfficialBigkay) 30 septembre 2024

