Nous ne pouvons pas fuir l’action, la seule langue que l’Iran comprend est la sienne – hostilité, extrémisme et pouvoir

COMMENT résoudre un problème comme l’Iran ?

Un régime violant les droits humains, parrainant des terroristes et extrémiste religieux a passé les 42 dernières années avec l’intention de causer autant de dommages que possible à ses voisins et au monde.

La seule langue que l’Iran comprend est la sienne – l’hostilité, l’extrémisme et le pouvoir (photo du leader iranien l’ayatollah Khamenei) Crédit : AFP

Loin de punir les ayatollahs – les chefs religieux du pays – pour leur hostilité, notre position par défaut a souvent été de nous détourner de l’action réelle.

Les gouvernements successifs ont excusé un comportement qui ne serait jamais toléré de la part des autres et se sont plutôt trompés en croyant que l’Iran sous ce régime est rachetable.

Il n’y a jamais eu qu’un seul bénéficiaire de cette politique – les mollahs eux-mêmes, enhardis à essayer des tactiques effrontées pour exercer leur influence, sachant qu’ils ne seront pas punis pour cela.

Le dernier scandale s’est produit jeudi dernier, lorsque le pétrolier appartenant à des Israéliens mais géré par des Britanniques, le MV Mercer Street, a été attaqué par un drone au large des côtes d’Oman.

Il y a eu deux victimes, un Britannique et un Roumain. Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni ont blâmé l’Iran, promettant une « réponse appropriée ».

En réponse, l’Iran a rejeté ce qu’il appelle des « accusations sans fondement ».

Avec l’Iran, on comprend bien dans quel sens souffle le vent.

Désir de liberté

Il soutient le régime meurtrier d’Assad en Syrie, dirige des terroristes du Hezbollah au Liban, paie des terroristes du Hamas à Gaza, parraine des milices en Irak qui ont attaqué les forces britanniques et américaines et a tenté de faire exploser des champs de pétrole saoudiens.

Il a également tué et torturé des milliers de ses propres citoyens qui ont osé parler de leur désir de liberté.

Au cours des seules dernières années, l’Iran a kidnappé des citoyens britanniques – dont l’œuvre caritative Nazanin Zaghari-Ratcliffe – et détourné des navires britanniques.

À chaque occasion, il s’en tire sans scot. Bien qu’il prétende être une démocratie, l’Iran n’est en aucun cas vraiment démocratique.

Le chef suprême de sa nation est l’ayatollah Khamenei, un religieux ultra-dur choisi comme le phare ultime de l’engagement envers l’interprétation politique de l’Islam par l’Iran. En dessous de lui se trouve le « président », le nouvellement nommé Ebrahim Raisi, un ancien impitoyable exécuteur de la charia iranienne, qui a été choisi lors d’une élection truquée.

Tous deux sont des hommes pour qui la haine de l’Occident n’est pas seulement une attitude mais un impératif religieux. Le discours occidental est bon marché, et l’Iran le sait.

Les mollahs ont repoussé la critique de leurs horreurs sans payer de pénalité.

Pourquoi devraient-ils penser différemment maintenant à propos d’une attaque sur un autre navire ?

L’Iran sait qu’au moment même où nous promettons des représailles pour des attaques comme celle-ci, nous sommes engagés dans des pourparlers à Vienne pour essayer de le ramener dans un accord pour l’empêcher de fabriquer des armes nucléaires.

De tous les dangers de l’Iran, celui-ci est de loin le plus grave car une arme nucléaire menace non seulement ses voisins mais aussi la paix mondiale.

Le régime a conclu un accord en 2015 avec les grandes puissances mondiales pour arrêter le développement nucléaire en échange d’un allègement des sanctions, mais il s’est employé à enfreindre toutes les clauses de cet accord au cours des trois dernières années.

L’administration Trump s’est retirée de cet accord en 2018, identifiant la réalité qu’il avait été mal négocié par le président Obama et donnait trop de latitude aux Iraniens pour suspendre plutôt que mettre fin à leur programme nucléaire.

Les Iraniens, cependant, en restent complices même s’ils trichent à chaque pas. Le Royaume-Uni aussi, mais contrairement aux Américains, nous avons refusé de réimposer des sanctions à l’Iran.

SOUS AUCUNE ILLUSION

Et maintenant, l’administration Biden tient à laisser le passé révolu et récompenser le non-respect des règles par l’Iran avec encore plus d’argent et d’applaudissements.

Tout cela est profondément ironique, car une seule fois ces dernières années, l’Iran a été véritablement pris en charge par une grande puissance, avec un effet remarquable.

En janvier 2020, le président Trump a ordonné une réponse spectaculaire aux attaques iraniennes répétées contre des sous-traitants américains en Irak par des frappes aériennes contre le terroriste en chef iranien, Qasem Soleimani.

Beaucoup s’attendaient à ce que le meurtre du commandant d’élite de la Force Qods annonce une réaction effrayante.

Au lieu de cela, les ayatollahs se sont faufilés la queue entre les jambes après avoir lancé quelques missiles sur des bases américaines vides.

On leur avait dit que s’ils osaient riposter davantage, les États-Unis augmenteraient la mise et riposteraient de manière disproportionnée, jusqu’à un changement de régime si nécessaire. Les mollahs ont reculé.

Tout cela montre qu’il n’y a qu’une seule façon de traiter avec l’Iran et d’utiliser le langage qu’il préfère utiliser lui-même : le pouvoir.

Mais le faire d’une manière écrasante qui ne laisse aux mollahs aucune illusion que leur régime s’effondrera s’ils se déchaînent en réponse.

Trump a parlé ce langage et obtenu des résultats, car les ayatollahs ont toujours préféré sauver leur propre peau plutôt que de sombrer dans un éclat de gloire.

Convoquer l’ambassadeur d’Iran à une réunion formelle au ministère des Affaires étrangères – la réponse rassemblée hier par notre gouvernement – ​​ne va tout simplement pas y couper.

C’est le pouvoir et non le drame insensé que l’Iran respecte.

Trump est parti, et c’est maintenant à Biden, Boris et Naftali Bennett d’Israël de livrer notre réponse.

Ils peuvent choisir plus de ceux qui ont échoué ou remettre les ayatollahs dans leur boîte.

Le temps nous dira s’ils ont le courage de marcher pour soutenir leur discours dur.

Mais l’avenir de la paix mondiale pourrait bien en dépendre.

