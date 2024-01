« Nous ne pouvons pas faire confiance aux Janjaweed » : la capitale soudanaise ravagée par le régime de RSF | Conflit

Neuf mois de guerre civile entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l’armée soudanaise ont transformé la capitale soudanaise, Khartoum, en une coquille de son histoire historique, pillée, anarchique et ensanglantée, selon les habitants actuels et anciens.

Depuis des mois, les RSF contrôlent la majeure partie de la ville, pillant les marchés, les maisons, les entrepôts et les véhicules. Il a également mis en place des centaines de postes de contrôle et contribué à réduire en ruines des quartiers entiers en encastrant ses combattants dans des zones résidentielles, qui sont ensuite bombardées sans discernement par l’armée.

“[The checkpoints] ont conduit à un état général de peur et la plupart des gens ont peur de quitter leur domicile. Il y a aussi un couvre-feu qui commence juste après le coucher du soleil », a déclaré Mabrooka Fatma*, une militante soudanaise de la ville.

Dans les semaines qui ont suivi le déclenchement d’une guerre politique entre les RSF et l’armée en avril 2023, des centaines de milliers de personnes ont fui la capitale vers les villes voisines sous le contrôle de cette dernière, mais tout le monde n’a pas suivi. Certains étaient trop pauvres pour partir, tandis que d’autres craignaient que les RSF ne confisquent et ne pillent leurs maisons s’ils fuyaient. Des dizaines de militants sont également restés sur place pour aider les communautés touchées par la guerre.

La plupart des gens ont ensuite jugé trop dangereux de partir, même s’ils le souhaitaient. Les RSF avaient interdit aux civils de conduire des véhicules, les obligeant à marcher ou à utiliser des charrettes tirées par des ânes pour transporter leurs besoins quotidiens. Khartoum, autrefois dynamique et sûre, est devenue une ville sans loi.

“Le traitement [towards civilians] est différent d’un combattant à l’autre », a déclaré Fatma à Al Jazeera. « Mais les nouvelles recrues qui viennent piller sont les plus effrayantes. Ils aiment harceler les gens.

“C’est une vengeance”

La plupart des combattants des RSF sont issus de tribus nomades du Darfour et du Kordofan, deux provinces historiquement négligées et exploitées par les élites politiques et sécuritaires de Khartoum et des villes environnantes.

Beaucoup de ces tribus ont mené des contre-insurrections au nom du gouvernement central pour écraser les groupes armés, pour la plupart non arabes, qui se rebellaient contre leur marginalisation politique et économique.

Au cours de la première guerre du Darfour en 2003, les milices arabes soutenues par le gouvernement – ​​plus communément connues sous le nom de « Janjaweed » puis rebaptisées RSF – ont chassé les non-Arabes de leurs terres, pillé et incendié les marchés et les hôpitaux, et soumis les femmes et les hommes. les filles à la violence sexuelle, selon à Human Rights Watch.

Les RSF commettent désormais les mêmes atrocités à Khartoum.

« Ils viennent de l’extrême ouest du pays, où il y a peu d’électricité et peu d’hôpitaux… et où ils ont commencé à porter des armes lorsqu’ils étaient enfants. Ils n’en ont pas [political] but ici », a déclaré Nidal Asma*, une jeune femme vivant toujours à Khartoum.

« Ils adorent attaquer, piller et détruire. C’est une vengeance”, a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

La conquête de Khartoum par les RSF a vu les combattants déplacer leurs familles dans des maisons qu’ils avaient expulsées ou occupées après la fuite des propriétaires. Fatma a déclaré à Al Jazeera que quatre nouvelles familles avaient emménagé dans sa région et se sont présentées à la communauté. Les civils les ont accueillis par peur.

« Nous connaissons tous des combattants. C’est très normal maintenant parce que tout le monde doit y faire face. Sinon, vous êtes considéré comme leur ennemi et ils peuvent constituer un danger pour vous », a déclaré Fatma.

Des incendiaires se faisant passer pour des pompiers

Les civils vivant sous le régime des RSF craignent d’être tués ou arrêtés à tout moment. Sur les réseaux sociaux, des histoires quotidiennes sont signalé des combattants de RSF commettant des actes de violence terribles et insensés, comme tirer sur des enfants des rues et commettre des violences sexuelles.

Pour détourner l’attention de leurs violations flagrantes, RSF a déployé une « police militaire » dans les rues. Des civils ont déclaré à Al Jazeera que les RSF encouragent les civils à signaler les crimes commis dans la ville, même si ce sont généralement leurs propres hommes qui en sont les auteurs.

“RSF essaie de paraître préoccupée par la sécurité des civils afin de limiter l’image négative qu’ils ont”, a déclaré Mohamad Ahmad*, militant du sud de Khartoum à l’Emergency Response Room locale, une clinique de fortune qui prodigue les premiers soins aux civils. victimes de guerre.

Ahmed a ajouté que les RSF sont généralement responsables de la détention aléatoire de jeunes hommes, apparemment soupçonnés d’être des espions de l’armée. Certains sont libérés après la visite de leurs proches ou amis dans les locaux de la police de RSF, mais beaucoup sont toujours portés disparus.

Al Jazeera a envoyé des messages écrits à Yousif Ezat, porte-parole de RSF, lui demandant de commenter les informations selon lesquelles les paramilitaires terroriseraient les habitants de Khartoum, mais aucune réponse n’a été reçue avant leur publication.

Mustafa Yousif*, un militant qui a récemment fui Khartoum pour se réfugier dans une ville sous contrôle militaire, estime que RSF prétend aider les civils pour faire avancer sa propagande.

Il a rappelé la réaction du groupe après que l’armée a largué une bombe sur un marché du sud de Khartoum en septembre, tuant 40 personnes.

« RSF a arrêté deux victimes du massacre du marché… parce qu’elles ont empêché les combattants de filmer et d’utiliser la mort de civils comme propagande pour la guerre », a déclaré Yousif à Al Jazeera.

Désespéré de survivre

Le pillage de Khartoum par les RSF a provoqué une crise humanitaire majeure, selon les agences humanitaires. En décembre, le Programme alimentaire mondial a déclaré que la capitale risquait de souffrir d’une « famine catastrophique » si aucune aide ne parvenait aux civils.

L’armée, qui contrôle la plupart des expéditions d’aide depuis sa capitale administrative de facto, Port Soudan, a exacerbé la crise de la faim en bloquant ou en restreignant sévèrement l’entrée de la nourriture et de l’aide médicale dans les zones sous le contrôle de RSF, affirment des militants.

Cela a amené des civils désespérés, qui ont tout perdu aux mains des combattants de RSF, à compter désormais sur les paramilitaires pour obtenir des aides fragmentaires.

“[The RSF] distribue désormais des choses directement aux gens et dans les rues, comme de la nourriture et des médicaments », a déclaré Fatma, la militante, à Al Jazeera.

Elle a ajouté que la pauvreté et la menace constante de violence sexuelle ont conduit à de nombreux mariages précoces. Dans certains cas, les parents confient leurs filles aux combattants de RSF, convaincus que le viol est moins stigmatisant dans le cadre du mariage. D’autres parents ont marié leurs filles pour avoir une bouche de moins à nourrir, dans une société où les femmes mariées sont considérées comme la responsabilité de leur mari.

Fatma a ajouté que la plupart des femmes et des filles restent chez elles de peur d’être les prochaines victimes de RSF.

« Nous avons reçu de nombreux cas [of gang rape] par des soldats de RSF », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « La menace de violences sexuelles est présente à tout moment.

« Nous ne pouvons pas faire confiance aux Janjaweed. »

*Noms modifiés pour protéger l’identité des civils exposés au risque de violence à Khartoum