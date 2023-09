Nathan Berkeley, directeur des communications et coordinateur de recherche au Religious Freedom Institute, estime que la situation actuelle de la liberté religieuse en Amérique est un « tableau mitigé ».

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

Mais bien qu’il y ait des aspects positifs et négatifs autour de cette trajectoire, Berkeley se dit très alarmé par la façon dont les élites culturelles perçoivent les Américains fidèles.

« Ce qui m’inquiète en ce moment, c’est le fait qu’il y a tellement d’élites culturelles qui considèrent les religieux, les croyants, les chrétiens et d’autres non seulement comme des personnes erronées sur des questions culturelles fondamentales, mais aussi comme dangereuses et même sectaires », a-t-il déclaré. . « Et quand on y pense comme ça, on comprend pourquoi c’est presque comme si… je jetais les attaches et attaquais ces gens parce qu’ils sont dangereux pour la société. »

Considérer les croyants comme « pernicieux », a-t-il dit, est « extrêmement dangereux » et crée un malentendu sur ce qu’est censée être la liberté religieuse.

« Cela donne l’impression que la liberté religieuse est une autorisation de nuire, par opposition à un droit humain fondamental qui devrait être protégé et respecté », a déclaré Berkeley.

Regardez-le expliquer :

Une partie du problème réside dans le fait que ce récit devient omniprésent dans de multiples domaines de communication, principalement le monde universitaire, le divertissement et les médias, a-t-il soutenu.

« Nous avons vu ces idées dans de nombreux secteurs… de telle manière qu’elles les opposent de manière contradictoire aux croyants », a déclaré Berkeley. « Il est impossible que les élites de ces nombreux secteurs puissent adopter ces idéologies néfastes sans qu’elles finissent par être exprimées dans la loi et utilisées de diverses manières politiques au détriment des chrétiens et d’autres. »

Berkeley, qui a fait ses commentaires avant les décisions les plus récentes de la Cour suprême affirmant la liberté religieuse, a déclaré qu’il avait été récemment encouragé par les décisions de la Haute Cour confirmant la liberté religieuse.

D’une manière plus générale, il a déclaré qu’il semble y avoir une reconnaissance parmi les chrétiens et les gens dans leur foi plus largement que les dimensions de la foi publique sont importantes et utiles à la société.

« Ils comprennent que nous ne pouvons pas être passifs… face aux choses qui se produisent autour de nous », a déclaré Berkeley. « Et nous devons faire valoir nos convictions sur la place publique. C’est une bonne chose. »

En fin de compte, il a déclaré que la liberté religieuse est la pierre angulaire de toute société saine.

« Cela peut servir de base fondamentale pour d’autres droits, la liberté d’expression et d’association et d’autres », a-t-il déclaré.

Bien que le bilan soit mitigé mais globalement « bon » en matière de protection de la liberté religieuse au niveau judiciaire, Berkeley a déclaré qu’il existe encore « des forces culturelles qui ne disparaîtront pas de si tôt ».

Et avec les problèmes liés à la sexualité humaine, entre autres batailles, les débats intenses sur le Premier Amendement ne seront pas réprimés de si tôt.

« [The current] Cette direction est totalement incompatible avec ce que les chrétiens considèrent comme vrai en matière de mariage, de sexualité, de formation de la famille et de tout le reste », a-t-il déclaré à propos de la culture. « Il y aura toujours de vrais problèmes auxquels nous devrons faire face et de réelles pressions sur la liberté religieuse en tant que principe, car ce sera le principe qui permettra aux croyants de continuer à participer à part entière à notre société, sinon ils ne seront pas des participants à part entière.

Regardez l’interview de plus sur ce sujet important.