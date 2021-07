Le chef de la police de Washington, DC, a pris à partie le système judiciaire et les médias après une autre fusillade en plein jour cette semaine, affirmant que les tribunaux locaux autorisent les criminels violents à courir librement alors que la presse ferme les yeux.

Informant les journalistes sur une fusillade effrontée de jour dans un quartier chic de DC la veille, le chef de la police métropolitaine, Robert Contee, a dénoncé un « inacceptable » vague de violence s’emparant de certains quartiers de la ville, arguant qu’un système judiciaire dysfonctionnel ne parvient pas à empêcher les délinquants dangereux de sortir de la rue.

« Nous pourrions prendre la voie politique et parler de tous ces trucs duveteux, mais je vais vous le dire directement, où sont les problèmes », a-t-il déclaré au presse du vendredi.

Le système judiciaire que nous avons actuellement – ​​il ne fonctionne pas comme il le devrait. Les tribunaux ne sont pas ouverts, c’est un fait.

Deux hommes ont été blessés dans les coups de feu de jeudi, qui ont vu plus de 10 coups de feu retentir sur la 14e rue de DC. La police a déclaré que les victimes étaient « conscient et respirant » peu de temps après l’incident, mais a offert peu d’autres détails sur leur état. Les forces de l’ordre ont également publié des images du tireur présumé et d’un complice, qui ont fui les lieux dans une voiture sombre à quatre portes, demandant au public de les aider à les identifier. Ils restent en liberté.

Contee a déclaré que la fusillade de jeudi n’avait attiré l’attention des médias qu’en raison de son emplacement près du restaurant haut de gamme Le Diplomate, suggérant que la presse ignore souvent la violence dans d’autres quartiers. Il a souligné 922 fusillades et 198 homicides recensés à Washington en 2020, un sommet en 16 ans, affirmant qu’une telle violence « devrait être choquant pour la conscience de chaque personne dans notre ville » et a « se passe depuis longtemps. »

« Voilà à quoi devrait ressembler la réponse. Ça devrait ressembler à ça, » dit-il en désignant la foule de journalistes autour de lui. « Parce qu’il y a beaucoup de coins où je vais après un meurtre, et c’est juste moi, c’est juste les officiers. »

Contee a ajouté qu’un important arriéré d’affaires impliquant des criminels violents à partir de 2020 avait « n’a pas été éliminé » en raison des retards causés par le Covid-19, en demandant «Où pensez-vous que ces individus sont? Quelqu’un veut deviner ? Ils sont dans la communauté.

« Pourquoi se fait-il qu’un gars qui a assassiné quelqu’un soit dans la communauté après avoir été arrêté deux ou trois mois auparavant avec une arme à feu ? Que pensions-nous qu’il allait faire ? continua-t-il, faisant apparemment référence à un autre cas. « Nous voulons aider les gens, oui nous devrions le faire, mais vous ne pouvez pas choyer les criminels violents. »

Les tribunaux de la ville ont suspendu les procès devant jury pendant une grande partie de la crise sanitaire, la Cour supérieure de DC les arrêtant pendant une année complète, ne reprenant que fin mars. Dans l’intervalle, la police a continué à procéder à des arrestations, mais si les procureurs portaient des accusations, les suspects étaient souvent libérés sous un certain niveau de surveillance alors que leurs affaires s’insinuaient dans le système. Les retards ont entraîné « des centaines » des cas en attente, selon le Washington Post.

