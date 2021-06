Dirigée par le prolifique leader Robert Lewandowski, la Pologne a ouvert sa campagne du Groupe E au stade Krestovksy – et les supporters se sont mis dans l’ambiance dès qu’ils se sont réunis par le célèbre « Cavalier de bronze » sous le soleil.

Une paire de fans qui ont fait le voyage à Saint-Pétersbourg étaient David et Marta Barczok.

Pour le couple qui vit à Londres, il s’agit de leur deuxième voyage en Russie après avoir suivi l’équipe lors de la Coupe du monde 2018.

« Je suis excité depuis hier », a déclaré David à propos du match plus tard lundi.

« Nous n’avons pas pu assister à beaucoup de matches à cause de Covid, alors maintenant nous attendons et nous ne pouvons pas attendre le match d’aujourd’hui », ajouta Marta.

Le bilan de la Pologne en Russie laisse beaucoup à désirer, l’équipe n’ayant remporté qu’un seul de ses 11 matches disputés dans le pays, un nul et neuf défaites.

Ce bilan n’a pas indûment inquiété David.

« Nous jouons contre la Slovaquie, disons que c’est l’une des équipes les plus pauvres de la compétition » il a dit.

« Nous avons nos espoirs, la Pologne va gagner », ajouta Marta.

La Pologne est dirigée par le talismanique Lewandowski, meilleur buteur de tous les temps du pays avec 66 buts en 188 matches internationaux.

« Ce sera le meilleur défi pour lui d’obtenir le Soulier d’Or [at Euro 2020], « mais de façon réaliste, gagnons trois matchs », a déclaré David.

« J’espère que Robert va marquer autant qu’il le peut. »

« Les gens disent que [we’re a one-man team], mais évidemment vous ne pouvez pas compter sur un seul gars, il ne peut pas gagner le match tout seul.

Marta a attiré l’attention de ses compatriotes polonais, dont beaucoup l’ont reconnue comme « Miss Euro » lors de la dernière édition du tournoi en France il y a cinq ans.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Barczok Marta (@martabarzok.official)

« Je suis allé en France pour soutenir l’équipe polonaise, ils m’ont pris en photo dans le stade et c’est devenu viral, ils m’ont donné le nom de ‘Miss Euro’, » elle a expliqué.

Même avec environ cinq heures avant le coup d’envoi, les fans polonais rassemblés sur les rives de la Neva étaient déjà d’humeur bruyante, tambourinant et chantant.

« Ils sont incroyables, je les adore, j’ai hâte d’aller chanter avec eux » ajouta Marta, avant de se joindre au chant.

Les supporters polonais semblent déjà animés dans le centre de Saint-Pétersbourg #Pol#Euro2020pic.twitter.com/sv4vdUpKkw – Liam Tyler (@tyler_lj) 14 juin 2021

Le plus important est le jeu, et en termes de prédictions, David et Marta sont confiants.

« Mon pronostic est de 2-1 Pologne », dit Marta. « Le mien est 2-0 en Pologne », ajouta David.

Saint-Pétersbourg est l’une des 11 villes hôtes du tournoi Euro 2020 reporté et accueillera sept matchs au total – six en phase de groupes et un quart de finale.

Après avoir affronté la Slovaquie, la Pologne se rend à Séville pour affronter l’Espagne avant de conclure sa campagne de groupe contre la Suède à Saint-Pétersbourg le 23 juin.