“Quand je suis sorti et que je me suis précipité chez eux, il était déjà rempli d’eau et je ne pouvais pas voir l’intérieur”, a déclaré Kim In-sook, un voisin, aux journalistes. La police et les pompiers n’ont pu pomper l’eau que quelques heures plus tard.

Hong Seok-cheol, 46 ans, qui vit dans une maison semi-enterrée à côté, est parti lundi à 19h45 pour manger au restaurant avec sa femme. Lorsque le couple est rentré chez lui 40 minutes plus tard, ils ont été choqués de constater que la ruelle était inondée. Leur maison était remplie d’eau.

“La pluie est tombée si vite et furieusement et la pression sur les tuyaux de drainage souterrains était si forte qu’ils ont éclaté, aggravant l’inondation”, a déclaré M. Hong. “Il n’y avait aucun moyen que ma femme et moi aurions pu comprendre si nous avions été piégés à l’intérieur.”

Certains des articles ménagers appartenant à la famille de trois personnes se trouvaient mercredi à l’extérieur du bâtiment de quatre étages, y compris un ours en peluche blanc. Dans le garage souterrain, quatre voitures étaient couvertes de boue.