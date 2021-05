«  Nous ne possédons PAS Man U  »: le gourou de la NFL Jay Glazer en cas d’identité erronée alors qu’il reçoit un torrent d’abus après la manifestation d’Old Trafford

Si les manifestations de dimanche à Old Trafford et aux alentours ont représenté un point de rupture entre les supporters de Manchester United et le régime Glazer qui a gouverné le club pendant une grande partie des deux dernières décennies, une personne qui partage ce nom de famille célèbre tient à rappeler aux fans qu’il l’a absolument rien à voir avec la mauvaise gestion perçue de l’une des équipes de football les plus célèbres du monde – mais vous ne le devinerez peut-être pas en regardant ses profils sur les réseaux sociaux.

Jay Glazer, analyste de la NFL (et occasionnellement du MMA), a déclaré qu’il avait été ciblé par une flopée de fans furieux des Red Devils après les scènes chaotiques de dimanche qui ont vu des fans envahir Old Trafford, ce qui a entraîné l’annulation du match prévu avec les champions de Premier League série d’affrontements avec la police.

Mais en ce qui concerne Jay Glazer, vous pouvez le laisser en dehors.

« Juste pour être clair pour la millième fois alors que je me suis réveillé avec tous ces trucs envoyés sur les réseaux sociaux … ma famille est de Brooklyn, PAS de Tampa, nous ne possédons PAS Man U», A écrit Glazer sur Twitter.

« Nous ne pouvons pas vendre car nous ne le possédons pas !! Vous ne pouvez pas être si bon fan d’eux si vous pensez qu’un initié de la NFL est propriétaire de votre équipe.«

Les véritables cibles de la colère des fans sont Joel et Avram Glazer, qui détiennent une participation majoritaire dans le célèbre club, mais la fureur des fans est à un niveau record après l’implication du Glazer dans les plans d’échappée malheureux de la Super League qui se sont avérés férocement. impopulaire parmi les fans et menacé la genèse d’une guerre civile dans le beau jeu.

Laisse tomber et vends, Jay. Pour les fans. – Ian Rapoport (@RapSheet) 2 mai 2021

Je t’ai eu. Btw, pouvez-vous me donner un peu de tix pour le match de dimanche prochain contre Aston Villa? – Albert Breer (@AlbertBreer) 2 mai 2021

Hahahahaha yup vous a totalement jeté hors de la piste https://t.co/jKqjr2OXjs – Jay Glazer (@JayGlazer) 2 mai 2021

Cependant, il semble que la déclaration de Glazer n’ait pas fait grand-chose pour réprimer le torrent d’abus qu’il dit avoir été reçu et il a finalement cédé, jurant de vendre sa participation fictive dans Manchester United.

Ahhhh merde … après beaucoup de réflexion et de nombreuses discussions avec ma famille (aucune) et en raison du fait que l’entreprise ne fait que gêner ma journée de consommation d’alcool, j’ai en fait décidé de vendre ma participation à Manchester Unis … cette décision n’a pas été facile – Jay Glazer (@JayGlazer) 2 mai 2021

Il semble cependant que certains supporters n’aient pas tout à fait le ton dans lequel Glazer écrivait – les fans allant même jusqu’à le remercier d’avoir cédé à la pression des fans et d’avoir promis de vendre le club.

Merci. Finalement, nos protestations ont fonctionné. #GlazersFinallyOut – LUHG avec sens (@analmylatina) 2 mai 2021

Pour les fans. Bon choix Jay je sais que ça doit être dur – Compte Simp Baker Mayfield (@ bakersimp4L) 2 mai 2021

Et après? Je dois plonger ces millions dans quelque chose. Les équipes de F1 sont toujours à la recherche de poches profondes comme vous en avez évidemment. – AJ Morris (@SGWanderHD) 2 mai 2021

« Merci, « a écrit un fan en réponse. »Enfin nos protestations ont fonctionné. «

Un autre a noté que cette décision était « pour les fans« et a admis qu’une telle décision »doit être dur« pour Glazer, qui, bien sûr, n’a aucun lien avec Manchester United.

« Et après?« a demandé un autre. »Je dois plonger ces millions dans quelque chose. Les équipes de F1 sont toujours à la recherche de poches profondes comme vous l’avez évidemment. «

La famille Glazer n’a pas encore publié de commentaire officiel à la suite des scènes de dimanche qui ont forcé le report de l’un des matchs les plus célèbres du football anglais – mais on soupçonne qu’ils ne sont que trop heureux d’avoir un gars d’automne bien nommé prenant le poids de la Chauffer.