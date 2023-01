Nous ne pensons pas au titre de Premier League

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a minimisé ses chances de titre malgré son passage à un point de Manchester City, deuxième après sa victoire dans le derby samedi.

United a riposté de 1-0 pour gagner 2-1 grâce aux buts de Bruno Fernandes – décerné de manière controversée après avoir été initialement exclu pour hors-jeu – et de Marcus Rashford.

L’équipe de Ten Hag a six points de retard sur le leader Arsenal, qui affrontera Tottenham dimanche, mais le Néerlandais ne se laisse pas emporter par le discours sur le titre.

“Les fans peuvent rêver, mais nous ne le sommes pas”, a déclaré Ten Hag. “Nous devons garder les pieds sur terre et admettre que notre jeu a beaucoup à s’améliorer.”

Bien qu’il ait battu les champions de Premier League de Pep Guardiola, Ten Hag était contrarié que City ait été autorisé à être si dominant immédiatement après la mi-temps, une période de pression qui a conduit Jack Grealish à marquer le premier but trois minutes seulement après son arrivée en tant que remplaçant.

“Cela ne peut pas arriver qu’après la mi-temps, nous perdions autant de contrôle sur le jeu, par exemple, et qu’ensuite il ne soit pas nécessaire de descendre”, a ajouté Ten Hag.

“Quand nous faisons les bonnes choses, quand nous suivons les bonnes règles, quand nous intervenons à l’arrière dans les premiers moments, nous pouvons contrôler ces moments et faire la même chose qu’en première mi-temps. Mais c’est aussi le football de haut niveau, les petits détails ont un grand impact et nous devons continuer à travailler là-dessus et continuer à investir là-dedans.”

Le patron de Man United, Erik ten Hag, a minimisé les chances de titre de son équipe en Premier League. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

United a remporté neuf matchs de suite dans toutes les compétitions et est la seule équipe anglaise à rester dans quatre compétitions à mi-parcours de la saison.

Depuis l’humiliante défaite 6-3 contre City au stade Etihad en octobre, l’équipe de Ten Hag a remporté 16 matchs sur 19 et le joueur de 52 ans affirme que le club va dans la bonne direction.

“On parle souvent d’équipes, de développement, de progression tactique, mais l’un des principaux boulots pour un manager, pour un staff technique, c’est de travailler sur la mentalité de l’équipe et cette mentalité comporte beaucoup d’éléments”, a-t-il déclaré.

“L’un d’eux est la résilience, la détermination de cette équipe progresse beaucoup dans ces faits, face aux revers, face à la souffrance dans les moments douloureux et continue après les revers comme un but contre.

“Je pense que nous avons aussi des joueurs sur le terrain qui sont expérimentés et qui savent qu’un match peut changer à un moment donné et je pense que nous sommes beaucoup mieux à même de gérer de telles situations qu’il y a quelques mois.”

United est troisième de la Premier League et n’a perdu qu’une seule fois à Old Trafford en Premier League cette saison.