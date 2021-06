« Nous ne parlons pas de Covid, nous en avons tous marre »: Ronaldo rejette l’impact du coronavirus alors que son coéquipier Cancelo est forcé de quitter le camp

Alors que les fans de football commencent à réintégrer les stades de football à travers l’Europe pendant les championnats d’Europe, il est difficile d’ignorer le sentiment d’un retour imminent à la normalité dans le beau jeu.

Les journées d’ouverture de l’Euro 2020, qui ont lieu cet été après avoir été retardées d’un an par Covid, ont vu des milliers de fans d’Europe se mêler à nouveau à l’intérieur et à l’extérieur des arènes, bien que toujours dans une capacité limitée.

Cependant, le sinistre spectre du virus qui a paralysé la majeure partie du calendrier sportif mondial pendant plus d’un an plane toujours sur la finale de l’Euro, la star de Manchester City Joao Cancelo étant le dernier nom à avoir été touché par le virus à le pire moment possible.

L’arrière vainqueur de la Premier League – qui a joué dans la victoire amicale du Portugal 4-0 contre Israël la semaine dernière – a été remplacé par Diogo Dalot de Manchester United dans l’équipe après qu’il a été confirmé qu’il avait été testé positif.

Ronaldo, qui devrait disputer son neuvième tournoi international majeur avec le Portugal, dit que lui et ses coéquipiers sont « fatigué » du virus, ajoutant qu’il ne se soucie pas de tout autre impact potentiel que cela pourrait avoir sur la défense de la couronne qu’ils ont remportée il y a cinq ans en France.

« je ne pense pas [Covid-19 is] un facteur clé« , a déclaré le skipper portugais lors d’une conférence de presse avant leur match d’ouverture avec la Hongrie.

« C’est dommage que Joao ait été testé positif mais tout le monde dans notre équipe est en paix. On ne parle pas du Covid-19 car on en a tous marre.

« Nous savons vivre avec et y faire face. C’est une situation triste mais nous sommes tous concentrés. Pour beaucoup de joueurs, c’est leur premier Euro et rien ne nous ébranlera. Nous respectons toutes les règles mais nous nous concentrons uniquement sur le jeu. Nous ne pensons à rien d’autre du tout. »

Ronaldo, 36 ans, est sans aucun doute dans les dernières étapes de sa carrière légendaire, mais son influence sur le jeu international et le jeu en club reste sans entrave par son âge – et il a également admis qu’il pourrait bien être tenté de demander un transfert cet été une fois ses fonctions à l’Euros sont terminés.

« Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, donc cela ne me dérange pas du tout », il a dit. « Si j’avais 18 ou 19 ans, j’aurais peut-être des nuits blanches. Mais j’ai 36 ans et tout ce qui va suivre sera pour le mieux, que ce soit rester à la Juve ou obtenir un transfert.

« La chose cruciale maintenant, c’est l’euro. C’est mon cinquième Euro mais pour moi c’est comme mon premier, donc je veux partir du bon pied. Nous voulons jouer un bon match et n’avoir que de bonnes pensées du premier au dernier.«

Si Ronaldo ajoute six buts à son total international de 104 au cours de ce tournoi, il sera le seul meilleur buteur de l’histoire du football international, dépassant ainsi l’Iranien Ali Daei.

Pour l’instant, cependant, les aspirations de Ronaldo sont basées sur l’équipe – et les distinctions personnelles peuvent venir plus tard.

« C’est un beau record mais je n’y pense pas trop, gagner la compétition une deuxième fois consécutive est un plus bel objectif, » il a dit.

« Ce n’est évidemment pas la même équipe qu’en 2016 ; c’est une équipe beaucoup plus jeune avec un potentiel énorme. Mais comment nous nous débrouillons dans la compétition nous dira quelle équipe est la meilleure. »