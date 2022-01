La semaine dernière, la chanson « We Don’t Talk About Bruno » du nouveau tube dormant de Disney Encanto dépassé GeléLe succès retentissant de « Let It Go » est devenu le single Disney le plus titré depuis 1995. La chanson, un numéro d’ensemble de théâtre musical classique, est une salsa animée et superposée sur un oncle effrayant et son habitude de raconter le malheur et la tristesse. prophéties.

Parce qu’il s’appuie fortement sur le contexte de la comédie musicale, « Bruno » ressemble peu à des têtes de liste Disney plus typiques comme « Can You Feel the Love Tonight » et « Colors of the Wind », qui étaient intentionnellement génériques afin de servir de hits commercialisables. pour leurs films. « Bruno » sert plutôt de porte-parole à une famille colombienne adorablement dysfonctionnelle et à leurs secrets les plus sombres liés à l’intrigue.

Mais malgré, ou peut-être à cause de son étrangeté, « Bruno » les a tous dépassés, grimpant encore plus haut pour atterrir au n ° 2 du Billboard Hot 100 lors de sa quatrième semaine sur le graphique – ce qui en fait la chanson Disney la mieux classée depuis Aladdinen 1993, le hit « A Whole New World ».

Alors comment as-tu cette se produire?

La réponse simple n’est probablement pas aussi surprenante qu’elle l’aurait été il y a quelques années : TikTok, la plate-forme qui a adopté et stimulé des succès viraux tels que « The Box », « Blinding Lights » et ce chant de mer, a fonctionné sa magie sur Encanto.

La plate-forme est tombée durement pour « We Don’t Talk About Bruno » en particulier, bien que la partition de la chanson de Lin-Manuel Miranda pour la comédie musicale animée ait reçu beaucoup d’amour tout autour. « Surface Pressure », sans doute la meilleure chanson du film, se situe au n ° 10 du Hot 100 au 25 janvier, ce qui fait Encanto le premier film de Disney à produire plusieurs succès parmi les 10 meilleurs, tandis que d’autres chansons du film flottent plus bas dans le classement. (Bien que « Bruno » soit la pièce maîtresse structurelle du film, Disney a choisi une ballade plus calme, « Dos Oruguitas », comme Encantopour l’Oscar de la meilleure chanson.)

Il n’est pas si inhabituel que les succès Disney plus nerds et moins pop deviennent appréciés des fans. Mais la combinaison de « Bruno » étant un numéro d’ensemble complexe destiné à transmettre une intrigue plutôt que des thèmes généraux, en plus d’être un hit diffusé principalement via TikTok plutôt que la radio grand public, incitant ainsi Encanto à devenir un hit dormant à combustion lente pour Disney, peut-être besoin d’un peu d’explication. Alors : Parlons de « Bruno » !

« Bruno » est une sorte de salsa modernisée. La musique salsa – la description large d’une grande variété de styles musicaux principalement afro-cubains – est construite sur des motifs rythmiques qui se superposent pour créer les rythmes énergiques des chansons latines. Chaque motif rythmique au sein de ces couches est distinct mais tout aussi important. Cette structure se marie extrêmement bien avec une caractéristique commune du théâtre musical dans lequel chaque personnage a sa propre partie concurrente, voire conflictuelle dans la même chanson. Miranda capitalise sur cette affinité avec beaucoup d’effet dans « Bruno », donnant à chaque personnage sa propre perspective distincte sur Bruno et leur propre modèle rythmique individuel pour correspondre. (Ils obtiennent également leur propre chorégraphie individualisée, basée sur la danse folklorique colombienne et d’autres danses latines.) Les influences du théâtre musical sur l’écriture de chansons de Miranda sont évidentes ici comme tout au long du film. Mais ce sont les influences stylistiques latines qui font la plus grande impression.

Sergio Ospina Romero est musicologue à la Jacobs School of Music de l’Université d’Indiana et affilié à son Latin American Music Center. Il convient que la structure en couches est la clé du succès de « Bruno ». C’est « simple » mais « ingénieux », m’a-t-il dit, « une progression harmonique répétitive en ut mineur mais qui sert de véhicule à différents couplets, chacun présentant une mélodie, un rythme, un timbre, une texture, un caractère et, surtout, une personnalité distincte.

« En plus de cela », a-t-il ajouté, « l’histoire de la chanson est suffisamment simplifiée pour nous emmener à un point culminant thématique qui est reflété par le point culminant musical de la chanson : le moment où tous les couplets précédents réapparaissent ensemble simultanément, presque comme dans un mash-up.

Cette structure fait à son tour par inadvertance de « Bruno » une chanson parfaite pour la viralité de TikTok car elle est divisée en sous-sections par personnage, qui sont toutes individuellement accrocheuses. Il est donc facile pour le public de TikTok de choisir un point d’entrée différent dans « Bruno » – beaucoup de gens commencent par le début, tandis que d’autres trouvent le « cadre de 7 pieds, des rats dans le dos » de Camilo ! verse ou la section furtive sur la pointe des pieds de Dolores pour être le point culminant. Certains se font tout simplement boucher les oreilles par toute la chanson.

« Bruno » a également servi de crochet pour Encanto lui-même, transformant un film qui avait une sortie de Thanksgiving nerveuse et décevante, un accueil critique tiède et un manque atypique de soutien de l’équipe marketing de Disney en un succès surprise. Entre les verrouillages de Covid-19, l’afflux de familles se tournant vers Disney + pendant les vacances et l’attraction mémétique de « Bruno » Encanto est devenu une sorte de miracle du Nouvel An. Il est significatif qu’avant d’être en tête du Hot 100, « Bruno » était en tête des charts de streaming – un signe clair qu’Internet alimentait le succès de la chanson – tout cela poussant progressivement Encanto vers un bénéfice national de 100 millions de dollars au cours du mois de janvier.

Mais si la structure de Bruno peut contribuer à sa viralité, le sentiment « mashup » ne s’arrête pas là. La musicalité globale de la chanson présente un mélange de styles et de sons latins modernisés qui rappellent à Ospina Romero d’autres succès latins mondiaux comme « Despacito » et « I Need to Know » de Marc Anthony en 1999. Alors que la chanson a suscité différents types d’engagement que ces succès pop grand public, Ospina Romero a observé qu’elle est également révélatrice d’une esthétique moderne plus large, « synthétisant un goût collectif – presque mondial ». Beaucoup a été écrit sur la popularité internationale de la chanson et sur les efforts déployés pour la traduire dans des dizaines de langues. (J’aimerais remercier tout particulièrement le doubleur danois qui chante « Maintenant, regarde ma tête ! » comme si sa vie entière était gâchée.)

Mais les qualités mêmes qui font de « Bruno » un tel succès mondial portable peuvent également être des défauts, selon votre point de vue.

« Les films sont inévitablement américains, basés sur des hypothèses américaines, américains espoirs, et américain peurs », écrit Tom McTague de l’Atlantic à propos de Encanto et son jumeau spirituel et créatif Vaiana, qui présente plus ou moins la même équipe créative et des thèmes similaires d’une fille sous-évaluée restaurant quelque chose de cassé dans sa famille et sa culture.

Dans « Bruno », l’américanisation se traduit par un mélange culturel – qui se traduit par une version actualisée et pop de la musique traditionnelle. « La musique tire un avantage significatif des modèles du 21e siècle dans l’industrie de la musique pop latine », m’a dit Ospina Romero, « en particulier ceux qui ont réussi à réimaginer et à retravailler le son traditionnel des » guajiras « cubaines et du » fils « cubain selon sensibilités pop modernes (lire ‘Anglo’).”

Le résultat est quelque chose qui l’a d’abord déçu lorsqu’il a entendu pour la première fois les chansons de Encanto. « Quand j’ai vu le film pour la première fois, j’ai été déçu par la musique dans son ensemble, et j’en ai profité pour mettre en avant des rythmes colombiens vraiment cool, qui sont à peine évoqués. [at] et quelque peu inauthentiquement déclaré, comme vallenato (dans ‘The Family Madrigal’) et bambuco (dans ‘Waiting on a Miracle’).

Quant à « Bruno » en particulier, « ce n’est pas du tout de la musique traditionnelle colombienne, à l’exception des mouvements de danse cumbia de Pepa et Félix (assez drôles pour un rythme latino à la Miami) et, plus important encore, pour l’énorme signification culturelle que la salsa a en Colombie, en particulier dans la ville de Cali.

Miranda n’est pas étrangère à ce genre de critique, ayant sans doute créé des comédies musicales qui ne sont pas entièrement exactes sur le plan historique ou entièrement authentiques sur le plan culturel. Il est également devenu par inadvertance le symbole d’un centrisme culturel dépassé qui ne plaît pas à beaucoup de gens, d’autant plus que Miranda est souvent traitée comme le visage d’une culture latine progressiste et diversifiée.

Pourtant, alors que Miranda semblait attirer le plus de critiques du public, à la fois avant et après la sortie du film, il n’est que l’un des nombreux créateurs responsables de Encanto, dont Germaine Franco, qui a écrit la partition instrumentale du film avec soin pour représenter la musique et les instruments indigènes colombiens. Et de toute façon, les préoccupations concernant l’authenticité pourraient être hors de propos avec une chanson comme « Bruno », qui contient plus de narration que la plupart des autres chansons du film.

« C’est, pour moi, ce qui est fascinant avec ‘Bruno' », a ajouté Ospina Romero. « Que même sans rechercher aucune sorte d’authenticité colombienne, il a réussi à captiver les Colombiens et les gens du monde entier bien plus que les airs apparemment délibérément » colombiens « , y compris la chanson de Carlos Vives [‘Columbia, Mi Encanto’].”

Est-ce juste la touche magique de Miranda ? Peut-être. Il se pourrait aussi que les multiples points d’entrée de la chanson se prêtent à un engagement répété, qui se prête à la viralité, qui se prête à un hit. Ou peut-être que « Bruno » n’est qu’une des premières grandes tendances éphémères de 2022.

Dans tous les cas : Hé, c’est accrocheur, c’est amusant, c’est différent — et le meilleur de tout, ça nous donne de quoi parler.