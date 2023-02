“Nous ne nous sentons en sécurité nulle part”: trois morts et cinq blessés dans une fusillade dans une université américaine

Trois personnes ont été tuées lors d’une fusillade à la Michigan State University aux États-Unis.

Le tireur de 43 ans est également décédé, apparemment par suicide.

Le mobile du tireur reste un mystère.

Un homme armé a ouvert le feu lundi soir sur le campus principal de la Michigan State University, tuant trois personnes et en blessant cinq, avant qu’une chasse à l’homme d’une heure pour le suspect ne se termine par sa mort, apparemment d’un coup de feu auto-infligé, a indiqué la police.

Le tireur de 43 ans n’avait aucune affiliation connue à l’université et son mobile restait un mystère, a déclaré la police lors d’un point de presse tôt le matin plus de cinq heures après le début des violences sur le campus d’East Lansing.

Les détails sur la séquence des événements sont restés flous, mais Chris Rozman, chef adjoint par intérim de la police universitaire, a déclaré que des coups de feu avaient été tirés à deux endroits – un bâtiment universitaire appelé Berkey Hall et le bâtiment de l’Union de la Michigan State University (MSU).

La police a envahi le campus en réponse à la fusillade, qui a commencé peu après 01h00 GMT, a trouvé des victimes aux deux endroits, a déclaré Rozman aux journalistes lors du briefing télévisé.

Rozman a déclaré que les enquêteurs n’avaient aucune information sur le motif, ajoutant que l’université n’était au courant d’aucune menace proférée contre le campus avant l’effusion de sang de lundi.

LIRE | Joe Biden demande l’interdiction des armes d’assaut après la fusillade en Californie

Rozman a déclaré que trois victimes avaient été tuées et cinq avaient été transportées dans un hôpital de la ville voisine de Lansing, la capitale de l’État, toutes répertoriées dans un état critique. Deux des morts étaient à Berkey Hall et l’autre à l’Union MSU.

Les responsables ont refusé de fournir des détails sur les victimes, dont certaines identités et relations avec l’université étaient encore en cours de détermination, a déclaré Rozman.

Le nom et d’autres informations sur le suspect n’ont pas été immédiatement divulgués, et la police a déclaré qu’elle restait déconcertée par ce qui avait incité à la fusillade.

Rozman a déclaré aux journalistes :

Nous n’avons aucune idée de pourquoi il est venu sur le campus pour faire ça ce soir.

Le tireur a été confirmé mort, d’un coup de feu apparemment auto-infligé environ quatre heures après le début de l’effusion de sang, a déclaré Rozman.

“Il n’y a plus de menace pour le campus. Nous pensons qu’il n’y a qu’un seul suspect dans cet incident”, a-t-il déclaré.

Rozman a également déclaré que le suspect “avait été contacté par les forces de l’ordre hors du campus” à un moment donné, ajoutant que “cette scène fait l’objet d’une enquête en tant que scène de crime”.

On ne sait toujours pas si le tireur a été retrouvé mort après avoir été confronté à la police ou s’il s’est peut-être suicidé lors d’une telle rencontre.

Environ une heure plus tôt, la police de la MSU avait publié deux images fixes du suspect à partir d’une vidéo de surveillance qui le montrait entrant dans un bâtiment, puis montant un petit escalier, portant une veste, une casquette de baseball et un masque noir sur le bas de son visage. Il tenait ce qui semblait être un pistolet dans une main.

Les étudiants, les professeurs et les résidents des quartiers environnants hors campus d’East Lansing avaient reçu l’ordre des autorités de “s’abriter sur place” pendant la chasse à l’homme. Cet avis a été levé une fois que la mort du suspect a été confirmée.

Des images d’actualités télévisées locales prises lors de la perquisition porte-à-porte ont montré des étudiants défilant devant des policiers lourdement armés à l’extérieur des bâtiments du campus dans l’air froid de la nuit, les bras levés au-dessus de la tête dans un rituel d’évacuation de “tireur actif” qui est devenu monnaie courante dans les écoles américaines. campus.

Les responsables de la MSU ont déclaré lundi soir que tous les cours et activités scolaires seraient annulés pendant 48 heures sur le campus phare de l’université, East Lansing, un centre universitaire public comptant quelque 50 000 étudiants, principalement des étudiants de premier cycle.

La présidente de la MSU, Teresa Woodruff, a déclaré :

Nous prendrons deux jours… pour nous donner le temps de réfléchir et de faire notre deuil et d’être ensemble.

La violence est survenue environ 14 mois après une fusillade de masse meurtrière le 30 novembre 2021, au lycée d’Oxford dans le comté d’Oakland, dans le Michigan, au cours de laquelle un étudiant de 15 ans a ouvert le feu avec un pistolet semi-automatique.

Quatre camarades de classe ont été tués et six étudiants et un enseignant ont été blessés dans cette attaque, la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine cette année-là.

Les autorités ont déclaré que l’adolescent suspect dans la fusillade de 2021, qui a plaidé non coupable d’accusations de meurtre, a utilisé une arme à feu que ses parents lui avaient achetée comme cadeau de Noël, malgré des signes indiquant qu’il était émotionnellement perturbé. Les deux parents ont été accusés d’homicide involontaire dans cette affaire.

LIRE | Il y a déjà eu au moins 36 fusillades de masse en Amérique jusqu’à présent en 2023. Voici la liste complète.

La gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré sur Twitter qu’elle était informée de la fusillade d’East Lansing.

Alexis Dinkins, une étudiante de deuxième année de la MSU qui se trouvait à l’intérieur d’Akers Hall, un dortoir sur le campus, a déclaré au Detroit News qu’elle avait entendu des gens barricader des portes et crier “Allez, allez, allez” au fur et à mesure que l’incident se déroulait.

Alors qu’elle et d’autres fuyaient le dortoir, ils ont rencontré des policiers qui leur ont dit de se rendre à un arrêt de bus à proximité.

“Nous ne nous sentons en sécurité nulle part”, a déclaré Dinkins, cité par le Detroit News, alors qu’elle se tenait avec un groupe d’étudiants sur un trottoir du campus après avoir quitté Akers. Elle a qualifié la situation de “terrifiante”.